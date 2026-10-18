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Jennifer Lawrence recuperó el cinturón con tachas: el accesorio punk que eligió para un paseo en bicicleta por Manhattan

La actriz sorprendió al reincorporar este detalle de inspiración de los años 2000 a un conjunto de musculosa blanca, jeans acampanados y ojotas negras

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence lució un cinturón de tachas plateadas de Tory Burch sobre las caderas durante una salida por Manhattan (MMVV/SONIC / BACKGRID/GROSBY GROUP)
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El cinturón dejó de ser un recurso de ajuste para volver a ocupar el centro del estilismo. En una salida reciente por Manhattan, Jennifer Lawrence llevó un cinturón negro de cinco filas de tachas plateadas a la altura de la cadera, por encima de unos jeans de bota acampanada.

El gesto cambió la lectura de una combinación resuelta con camiseta blanca, ojotas negras y denim: la base era mínima; el accesorio, deliberadamente visible.

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La pieza, firmada por Tory Burch, se alejó de las presillas y cayó sobre las caderas como una franja de cuero y metal. Allí está la clave de la propuesta.

El cinturón no ordena el pantalón ni marca la cintura en su ubicación habitual; funciona como una joya de gran formato que corta la silueta y lleva al terreno punk un uniforme urbano de prendas esenciales.

Los cinturones anchos y los apliques metálicos de inspiración motera regresan esta temporada en prendas de líneas limpias (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Los cinturones anchos y los apliques metálicos de inspiración motera regresan esta temporada en prendas de líneas limpias (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Las tachas y cinturones gruesos reaparecen esta temporada lejos de una lectura literal del punk. En lugar de combinarse con chaquetas de cuero, botas pesadas o capas de accesorios, se integran en conjuntos de líneas limpias.

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El contraste entre una camiseta de algodón blanca, un jean azul y un cinturón con apliques metálicos genera un resultado preciso: cada prenda mantiene su carácter, pero el conjunto adquiere una dirección más definida.

Hebillas sobredimensionadas, cadenas, materiales rígidos y diseños de inspiración occidental o motera aparecieron sobre pantalones, faldas y vestidos. La elección de Lawrence toma esa tendencia desde un lugar más cotidiano: un accesorio que parece encontrado en un archivo de los años 2000, llevado con la naturalidad de una prenda básica.

Un detalle punk sobre una fórmula de básicos

Jennifer Lawrence
El uso del cinturón fuera de las presillas y a la altura de la cadera recupera la estética de principios de los años dos mil (MMVV/SONIC / BACKGRID/GROSBY GROUP)

La camiseta sin mangas, el jean acampanado y las Havaianas negras pertenecen a un repertorio reconocible y funcional; ninguna de esas piezas reclama protagonismo por sí sola. El cinturón con tachas concentra el peso visual y evita que el look se perciba como una suma de tendencias.

Cuando el metal ocupa un lugar central, conviene sostener el resto de la propuesta con materiales lisos y colores contenidos. Una remera blanca, una camisa masculina, un vestido de punto fino o una pollera larga en negro pueden ser una base adecuada. El objetivo es dejar que el cinturón introduzca textura y contraste.

La altura también modifica el resultado. Ajustado a la cintura, un cinturón ancho estructura prendas de tiro alto y dibuja una silueta más clásica. Llevado bajo, sobre las caderas y fuera de las presillas, remite a la estética de principios de los años 2000 y acompaña mejor los jeans rectos, los pantalones amplios, las faldas largas o los vestidos de caída fluida.

Jennifer Lawrence alterna sobriedad y accesorios de impacto

La actriz prefiere una paleta neutra de colores y prendas de sastrería amplia para definir su vestuario cotidiano (Good Hang)
La actriz prefiere una paleta neutra de colores y prendas de sastrería amplia para definir su vestuario cotidiano (Good Hang)

El estilo de Jennifer Lawrence se sostiene sobre una idea clara: prendas reconocibles, siluetas sin rigidez y un punto de tensión que cambia el resultado.

La actriz rara vez construye sus looks de día a partir de piezas que compitan entre sí. Prefiere una paleta acotada, negro, blanco, azul denim, beige, gris y deja que la proporción, el calzado o un accesorio definan la intención.

En ese repertorio aparecen con frecuencia los jeans de pierna recta o amplia, los pantalones de sastrería de caída relajada, las remeras lisas, las camisas masculinas y los abrigos largos. Son prendas con una base clásica, pero llevadas sin el acabado rígido de un conjunto de oficina.

Halloween
Los pantalones de tiro medio y los abrigos largos permiten estructurar siluetas relajadas sin ceñir la cintura (Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group)

Una musculosa blanca bajo un tapado, una camisa amplia con pantalones oscuros o un jean con zapatos planos resumen una manera de vestirse que prioriza la facilidad sin renunciar a la forma.

Ese acento puede aparecer en gafas oscuras de marco marcado, un bolso con herrajes, joyería de escala visible o zapatos que rompen con la neutralidad del conjunto.

Lawrence puede pasar de una sastrería amplia a un vestido de líneas depuradas y, después, a una fórmula de camiseta y denim sin abandonar cierta continuidad.

Las elecciones de Jennifer Lawrence para la alfombra roja destacan por los vestidos de columna y los drapeados continuos (REUTERS/Remo Casilli)
Las elecciones de Jennifer Lawrence para la alfombra roja destacan por los vestidos de columna y los drapeados continuos (REUTERS/Remo Casilli)

También hay una lectura de proporciones detrás de sus elecciones. Los abrigos largos sobre siluetas amplias, los pantalones de tiro medio o bajo y los accesorios ubicados cerca de la cadera desplazan el foco de la cintura marcada.

El resultado se aleja de los conjuntos excesivamente ceñidos y propone una imagen más relajada, con volumen y movimiento.

Jennifer Lawrence prefiere líneas definidas en sus looks de alfombra roja (REUTERS/Daniel Cole)
Jennifer Lawrence prefiere líneas definidas en sus looks de alfombra roja (REUTERS/Daniel Cole)

En las alfombras rojas, Jennifer Lawrence mantiene la misma preferencia por las líneas definidas, aunque cambia la lógica de los básicos por una construcción más formal.

Sus apariciones suelen inclinarse por vestidos de columna, faldas amplias, escotes limpios y drapeados que trabajan sobre el cuerpo sin recargarlo.

El negro, el blanco, los tonos crema y las superficies satinadas forman parte de un registro que privilegia la silueta antes que la acumulación de elementos.

La intérprete acompaña las creaciones de alta costura de Dior con joyería discreta en las ceremonias oficiales (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
La intérprete acompaña las creaciones de alta costura de Dior con joyería discreta en las ceremonias oficiales (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La actriz ha llevado creaciones de Dior en estrenos, festivales y ceremonias, con referencias a la costura clásica de la maison: cuerpos estructurados, faldas de gran volumen y detalles de archivo reinterpretados en clave contemporánea. En esos looks, los accesorios mantienen un papel acotado.

Un collar, unos aros o una sandalia apenas visible suelen acompañar el vestido, mientras el peinado y el maquillaje conservan una factura limpia.

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