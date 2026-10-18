La tajante reflexión de Nicole Neumann sobre la maternidad que generó debate: “No salgan a matarme”

Nicole Neumann reflexionó sobre quién tiene el vínculo más fuerte con los hijos: "No es lo mismo la mamá que el papá"

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Fiel a su estilo y con la experiencia de haber dado a luz a cuatro hijos, Nicole Neumann reflexionó sobre la maternidad y la paternidad al plantear quién tiene un vínculo más fuerte con los chicos durante sus primeros años. La modelo compartió su mirada en una charla con Juan Otero, Geraldine Neuman y Justina Casso, que abordó la gestación, la lactancia, la adopción y la distribución de los cuidados.

“No salgan a matarme. Abramos debate. No es lo mismo la mamá que el papá. Yo a mis hijos los tuve nueve meses en la panza. Comparto células con mis hijos. Mis hijos sobrevivieron porque yo los amamanté, porque yo estuve toda la noche ahí cuando tuvieron fiebre, cantándoles, metiéndonos en la bañera a las cuatro de la mañana, que hay algunos padres que también lo hacen”, expresó Nicole Neumann.

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La conversación avanzó sobre el vínculo que se construye tras el nacimiento. Juan Otero consideró que existe una conexión previa entre una madre y su hijo, a partir del embarazo. “Es algo natural de la madre. La madre es la que te desarrolla el, el sentimiento, pero porque estuviste conectada con esa persona”, afirmó.

Neumann completó esa idea con una referencia a la gestación: “Te alimentaste por el ombligo de tu mamá”.

Nicole Neumann debatió sobre el vínculo de la madre y del padre durante los primeros años de vida de los hijos

En ese punto, Geraldine Neuman consultó qué ocurría en el caso de los chicos adoptivos o de los bebés que toman mamadera. “¿Qué pasa con los hijos adoptivos que toman mamadera? ¿Que el padre no puede darle la mamadera?”, preguntó.

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La modelo sostuvo su postura y diferenció entre el lazo afectivo y el vínculo físico que, según señaló, se forma durante el embarazo. “Pero no es lo mismo. Ya nacen pobrecitos con un, con, con una falta que tuvieron en ese primer tiempo. Ya se los dieron de bebés, quizás no, porque generan ese vínculo con la mamá, pero no comparten células. Si vamos a ir a las excepciones, a la re-- a la regla, en la vida hay quinientas mil. Pero que yo digo por eso en líneas generales”.

Justina Casso también intervino en el intercambio y afirmó que, dentro de una pareja estable que tiene un hijo, “el hombre no es tan necesario como la mujer”. La frase abrió un debate acerca de la responsabilidad compartida entre madres y padres.

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La modelo Nicole Neumann asistió a un evento público junto a su hija Allegra Cubero (OhMyGlam - PH photojohnny)

Geraldine Neuman planteó que los roles de crianza también están atravesados por condicionamientos sociales. “Entiendo lo que dicen, entiendo la conexión, pero me parece que lamentablemente vivimos en un mundo machista y por eso está todo como diagramado de esa manera, de que el hombre tiene que venir a ayudarte, que el hombre te tiene que... No”, señaló.

Nicole Neumann respondió que su planteo no apuntaba a una discusión sobre mandatos de género. “Yo estoy hablando de algo más profundo que una sociedad y machismo y feminismo. Estoy hablando de algo...”, sostuvo.

Nicole Neumann abraza a su hijo mientras posan en una terraza con vista a la Torre Eiffel y los tejados de París bajo un cielo azul despejado

Neuman insistió con su enfoque al comparar la percepción social sobre el trabajo de cada progenitor: “Socialmente está bien que el tipo se vaya tres meses a trabajar y cuando lo hace una mujer está mal visto”.

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Hacia el final, Juan Otero precisó que su mirada no buscaba desplazar al padre de la crianza, sino distinguir las necesidades de un bebé en una primera etapa. “Yo creo que estamos hablando de la necesidad biológica de un niño cuando nace. Hay una necesidad biológica del niño de, de la extensión del cuerpo de su madre que lo necesita más que el padre en ese momento. No estamos diciendo que el padre se corre de lugar, sino que la necesidad biológica del niño es estar con la madre y que la, y que la madre le dé la teta. Que eso no corre a un costado del padre, sino que lo hace ocupar al padre otro rol en el cuidado del niño hasta cierta edad en el que el niño deja de ser dependiente del cuerpo de la madre”.