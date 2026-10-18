Tras la polémica por el look de Wanda Nara en los Martín Fierro, una figura de la socialité italiana posó con la prenda

El look que eligió Wanda Nara para la primera edición de los Martín Fierro de la Música (Instagram)

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La polémica por el jean de Stella McCartney que Wanda Nara lució durante los Martín Fierro de la Música sumó ahora un nuevo capítulo. Patricia Della Giovampaola, ex modelo y figura vinculada al mundo del lujo, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece con la misma prenda que había generado debate durante la ceremonia.

Wanda, que se llevó el premio a canción viral por “Bad Bitch”, su canción debur, eligió un body negro cavado, de mangas largas y con escote pronunciado, que combinó con un jeans claro de tiro bajo. El pantalón sumó sectores desgarrados, aberturas laterales a la altura de las caderas, cadenas plateadas y aplicaciones brillantes. Completó el conjunto con botas blancas y lentes oscuros de marco ovalado.

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La imagen estaba acompañada por el texto “Los famosos jeans” y mostraba a Della Giovampaola frente a un espejo, vestida con el mismo pantalón. La ex modelo lo combinó con un top de cadenas y aplicaciones de strass, sin una remera debajo, un look que aportó sensualidad y brillos a la noche.

Esta no es la primera vez que la exprincesa se muestra con esta prenda, meses atrás, cuando logró conseguir el pantalón, lo publicó en sus redes sociales, con el mismo look que compartió en sus historias luego de la polémica que se generó con Nara.

Patricia Della Giovampaola posa frente a un espejo con un top de flecos brillantes y un pantalón de mezclilla de corte amplio con aberturas laterales.

Della Giovampaola, de origen italiano, fue princesa y marquesa después de casarse con el príncipe Rodrigo d’Arenberg, de quien enviudó en 2007. Actualmente, está en pareja con el escritor francés Jean-Paul Enthoven y es considerada una referente de moda, con apariciones frecuentes en medios internacionales.

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En la televisión, el look elegido por Nara fue analizado en La mañana con Moria. Allí, Moria Casán comparó, en tono de humor, el diseño del pantalón con las prendas que se comercializan en Avellaneda. El diseñador Benito Fernández, en cambio, defendió la apuesta de Nara porque consideró que se trataba de un evento vinculado a la música, un ámbito en el que las propuestas estéticas más arriesgadas encuentran una mayor justificación.

El pantalón integra una colección que Stella McCartney diseñó para H&M y que llegó durante la primavera europea a todas las tiendas de la marca, sin embargo; al tratarse de una propuesta de edición limitada la demanda fue muy elevada y en poco tiempo se terminó agotando en todos lados, convirtierndo el tran críticado jean en un artículo exclusivo.

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El jean en cuestión tuvo un precio de venta minorista de 169 dólares. Pero ante la gran demanda que tiene en las plataformas de reventa, el valor de la prenda puede llegar a los 300 dólares, según el talle disponible y la disponibilidad del modelo.

La modelo elogió el pantalón que usó la conductora en la gala. El diseño de tiro bajo, recortes y cristales que le fascinó (Video: Solo con Nikki)

Si bien las críticas no faltaron al outfit que eligó la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), tras la repercusión que tuvo el look, Nicole Neumann le pidió a Nara la posibilidad de usar el pantalón y contó que ya había consultado cuál era su precio.

Durante Solo con Nikki, el programa de streaming de Nicole, la conductora dejó en claro que quería probarse la prenda. “Wanda, necesito usar un día ese jean de Stella McCartney, que entré a preguntar cuánto salía, y ponérmelo. Me gusta mucho. Gracias”, dijo Nicole. Su hermana, Gege Neumann, se sumó al comentario y alimentó la posibilidad de que hubiera un próximo préstamo entre figuras del espectáculo. “Para mí te lo represta”, respondió.

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El pantalón que la conductora eligió para la primera edición de la gala es un modelo holgado y de tiro bajo, con aberturas laterales ubicadas a la altura de las caderas. Esos recortes llevan aplicaciones de cristales, uno de los detalles que hizo reconocible la prenda durante la entrega de premios.