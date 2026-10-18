Teleshow

Tras la polémica por el look de Wanda Nara en los Martín Fierro, una figura de la socialité italiana posó con la prenda

Patricia Della Giovampaola apostó por el mismo jean que eligió la conductora para la primera edición de los premios

wanda nara
El look que eligió Wanda Nara para la primera edición de los Martín Fierro de la Música (Instagram)
Guardar

La polémica por el jean de Stella McCartney que Wanda Nara lució durante los Martín Fierro de la Música sumó ahora un nuevo capítulo. Patricia Della Giovampaola, ex modelo y figura vinculada al mundo del lujo, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece con la misma prenda que había generado debate durante la ceremonia.

Wanda, que se llevó el premio a canción viral por “Bad Bitch”, su canción debur, eligió un body negro cavado, de mangas largas y con escote pronunciado, que combinó con un jeans claro de tiro bajo. El pantalón sumó sectores desgarrados, aberturas laterales a la altura de las caderas, cadenas plateadas y aplicaciones brillantes. Completó el conjunto con botas blancas y lentes oscuros de marco ovalado.

PUBLICIDAD

La imagen estaba acompañada por el texto “Los famosos jeans” y mostraba a Della Giovampaola frente a un espejo, vestida con el mismo pantalón. La ex modelo lo combinó con un top de cadenas y aplicaciones de strass, sin una remera debajo, un look que aportó sensualidad y brillos a la noche.

Esta no es la primera vez que la exprincesa se muestra con esta prenda, meses atrás, cuando logró conseguir el pantalón, lo publicó en sus redes sociales, con el mismo look que compartió en sus historias luego de la polémica que se generó con Nara.

Una mujer toma una fotografía frente al espejo con un top de flecos metálicos y un pantalón de mezclilla con aberturas de estrellas en la cadera
Patricia Della Giovampaola posa frente a un espejo con un top de flecos brillantes y un pantalón de mezclilla de corte amplio con aberturas laterales.

Della Giovampaola, de origen italiano, fue princesa y marquesa después de casarse con el príncipe Rodrigo d’Arenberg, de quien enviudó en 2007. Actualmente, está en pareja con el escritor francés Jean-Paul Enthoven y es considerada una referente de moda, con apariciones frecuentes en medios internacionales.

PUBLICIDAD

En la televisión, el look elegido por Nara fue analizado en La mañana con Moria. Allí, Moria Casán comparó, en tono de humor, el diseño del pantalón con las prendas que se comercializan en Avellaneda. El diseñador Benito Fernández, en cambio, defendió la apuesta de Nara porque consideró que se trataba de un evento vinculado a la música, un ámbito en el que las propuestas estéticas más arriesgadas encuentran una mayor justificación.

El pantalón integra una colección que Stella McCartney diseñó para H&M y que llegó durante la primavera europea a todas las tiendas de la marca, sin embargo; al tratarse de una propuesta de edición limitada la demanda fue muy elevada y en poco tiempo se terminó agotando en todos lados, convirtierndo el tran críticado jean en un artículo exclusivo.

El jean en cuestión tuvo un precio de venta minorista de 169 dólares. Pero ante la gran demanda que tiene en las plataformas de reventa, el valor de la prenda puede llegar a los 300 dólares, según el talle disponible y la disponibilidad del modelo.

La modelo elogió el pantalón que usó la conductora en la gala. El diseño de tiro bajo, recortes y cristales que le fascinó (Video: Solo con Nikki)

Si bien las críticas no faltaron al outfit que eligó la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), tras la repercusión que tuvo el look, Nicole Neumann le pidió a Nara la posibilidad de usar el pantalón y contó que ya había consultado cuál era su precio.

Durante Solo con Nikki, el programa de streaming de Nicole, la conductora dejó en claro que quería probarse la prenda. “Wanda, necesito usar un día ese jean de Stella McCartney, que entré a preguntar cuánto salía, y ponérmelo. Me gusta mucho. Gracias”, dijo Nicole. Su hermana, Gege Neumann, se sumó al comentario y alimentó la posibilidad de que hubiera un próximo préstamo entre figuras del espectáculo. “Para mí te lo represta”, respondió.

El pantalón que la conductora eligió para la primera edición de la gala es un modelo holgado y de tiro bajo, con aberturas laterales ubicadas a la altura de las caderas. Esos recortes llevan aplicaciones de cristales, uno de los detalles que hizo reconocible la prenda durante la entrega de premios.

Temas Relacionados

Wanda NaraPatricia Della GiovampaolaMartín Fierro de la Música

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las siete producciones detrás de la denuncia contra Hernán Casciari: de películas que no podían fallar a retornos de centavos

Los 18 denunciantes le contaron a la justicia que invirtieron en proyectos que acumularon 23.640 participaciones y recibieron, en la mayoría de los casos, menos del 3% de su capital. En la causa figuran un documental subido gratis a YouTube, una película de USD 1.800.000 con problemas técnicos en su estreno y un proyecto que sigue vendiendo bonos sin tener los derechos resueltos

Las siete producciones detrás de la denuncia contra Hernán Casciari: de películas que no podían fallar a retornos de centavos

Matilda, la hija de Luciana Salazar, fue la encargada de abrir el concierto de Palito Ortega

La modelo vivió una noche histórica en la Avenida Corrientes por la actuación de su hija. El Rey estuvo acompañado por su esposa y sus dos hijas

Matilda, la hija de Luciana Salazar, fue la encargada de abrir el concierto de Palito Ortega

Postales de la despedida a Fernando Confessore: las anécdotas de sus compañeros y la promesa más emotiva

El velatorio del meteorólogo se convirtió en una ceremonia desgarradora: lágrimas, recuerdos y gratitud para un hombre que dejó un legado profesional y afectivo

Postales de la despedida a Fernando Confessore: las anécdotas de sus compañeros y la promesa más emotiva

La mamá de El Noba reveló que La Joaqui la llamaba para contarle qué la angustiaba de su relación con Luck Ra: "Las mentiras"

Vanesa Andrada confirmó en Storytime que la rapera se desahogaba con ella mientras todavía estaba en pareja con el cordobés

La mamá de El Noba reveló que La Joaqui la llamaba para contarle qué la angustiaba de su relación con Luck Ra: "Las mentiras"

Así está el memorial de Liam Payne en Palermo: el homenaje de sus fanáticos a dos años de su muerte

El ex One Direction fue recordado por sus seguidores en el altar improvisado frente al hotel donde perdió la vida

Así está el memorial de Liam Payne en Palermo: el homenaje de sus fanáticos a dos años de su muerte

AMÉRICA

Lo que las madres habaneras ya no pueden garantizarles a sus hijos en medio de la crisis cubana

Lo que las madres habaneras ya no pueden garantizarles a sus hijos en medio de la crisis cubana

“Perdí los dientes y tengo varias fracturas en la cara y el cráneo”: El trovador cubano Ray Tun Tun describe el ataque que sufrió

República Dominicana: ciudadano español es detenido con 20 paquetes de presunta cocaína en el Aeropuerto de Punta Cana

La maquila del general que el régimen de Ortega intervino en Nicaragua: 1,800 trabajadores enviados de vacaciones, salarios en riesgo y prendas retenidas

Honduras supera los 1,500 muertos en accidentes viales en 2026 y aumentan las víctimas frente a 2025

MALDITOS NERDS

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Dreadmoor llegará a Steam el 9 de noviembre con pesca y terror posapocalíptico

Riot Games retirará ‘League of Legends Classic’ en enero de 2027

‘Ancestors: The Humankind Odyssey’ regresa remasterizado con Unreal Engine 5

Jagex cancela ‘RuneScape Reignited’ 12 días después de presentarlo

DEPORTES

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami vence a Atlanta United por la MLS

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami vence a Atlanta United por la MLS

11 detenidos y policías heridos tras una emboscada de barras en el ascenso

Así están las posiciones en el Torneo Clausura y la Tabla Anual: Argentinos Juniors ganó y alcanzó a Boca en la general

El golazo de uno de los delanteros que sigue Scaloni para la selección argentina en el triunfo de la Roma: “Para frotarse los ojos”

La drástica decisión que tomó el Manchester United con las parejas de los jugadores en medio de la polémica con Lisandro Martínez