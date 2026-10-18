Naufragio en el río Paraná: rescataron a un hombre y buscan a otros tres tripulantes desaparecidos en Santa Fe

Bomberos Voluntarios de Rosario ayudan con la búsqueda que lidera la PNA para hallar a los tres hombres desaparecidos en el río Paraná

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Un hombre de 61 años fue rescatado con vida de las aguas del río Paraná tras el hundimiento de una lancha deportiva en la zona de Fray Luis Beltrán, provincia de Santa Fe, mientras que tres tripulantes permanecen desaparecidos y son objeto de un intenso operativo de búsqueda que involucra a múltiples unidades de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

El episodio se desencadenó durante la noche, cuando la embarcación en la que viajaban cuatro personas se hundió por la popa, aparentemente como consecuencia del oleaje, según informó la PNA. Los ocupantes regresaban de una isla ubicada frente al Club Náutico Fray Luis Beltrán en el momento del incidente.

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Tras una alerta recibida a través del sistema de emergencias 911, efectivos de la institución desplegaron una unidad de superficie hacia el lugar del siniestro. En inmediaciones del kilómetro 432 del río Paraná, los rescatistas lograron localizar y extraer del agua al sobreviviente, un hombre de 61 años que se encontraba en la zona del naufragio. Fue identificado como Rogelio Cabrera, según la información de La Capital.

La embarcación deportiva se hundió por la popa frente al Club Náutico Fray Luis Beltrán a causa del oleaje (PNA)

Una vez a salvo, el navegante brindó información clave para el avance del operativo: indicó que lo acompañaban otros tres adultos, todos oriundos de la localidad de San Lorenzo, identificados como Ezequiel Stegelman, Héctor Flores y Gustavo Muñoz. Prefectura Naval amplió de inmediato el despliegue en la zona para intentar dar con los tripulantes faltantes.

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El operativo de rastreo cuenta con la participación de varias unidades guardacostas que recorren el sector. En paralelo, se sumaron al trabajo los buzos de la Estación de Salvamento Rosario, con el objetivo de intensificar las tareas de localización tanto en superficie como bajo el agua.

En el marco de las actuaciones, la PNA emitió un Aviso a los Navegantes para alertar a todas las embarcaciones que transitan por el área sobre la situación en curso. Se dio intervención a la Fiscalía Federal Descentralizada de San Lorenzo, a cargo del doctor Agustín Mori, quien ordenó continuar con las labores de búsqueda y con las diligencias judiciales.

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Buzos de la Estación de Salvamento Rosario rastrillan el fondo del río mientras rige un aviso oficial para las embarcaciones del área (PNA)

Como refuerzo para la búsqueda, se sumaron los Bomberos Voluntarios de Rosario, quienes a través de sus redes sociales confirmaron que su Unidad de Comando Operativo de Emergencias se encuentra emplazada en la zona del operativo. “También se desplazó al lugar nuestro piloto de drones y brigadista de rescate acuático”, confirmaron.

En tanto, comenzaron a conocerse testimonios del entorno cercano a los tripulantes que explican las circunstancias del naufragio. Natalia, cuñada de uno de los tres hombres que continúan desaparecidos, brindó detalles a Rosario 3 sobre lo ocurrido. Según su relato, los hombres tienen alrededor de 50 años. Los cuatro son compañeros de trabajo en Vicentín, con sede en Ricardone, y habían salido a pescar y a compartir unas horas con la intención de volver durante la noche.

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La mujer reconstruyó cómo se enteró del episodio. “Mi hermana me llamó porque no había regresado”, contó en referencia a su cuñado. Según explicó, su hermana se había comunicado por WhatsApp con el marido, quien le transmitió que estaban de regreso y le pidió que cenaran sin esperarlos. Con esa tranquilidad, la esposa se quedó dormida, pero al despertar este viernes descubrió que su marido no había llegado a la casa. Fue entonces cuando comenzó a buscarlo y, al acercarse al lugar, le informaron que se había producido el naufragio.

La Fiscalía Federal Descentralizada de San Lorenzo, a cargo de Agustín Mori, dirige las actuaciones judiciales por el siniestro náutico (PNA)

En medio de esa angustia, la familia se enteró de que Rogelio —el único rescatado— estaba internado y fueron a visitarlo. “Le dijo a mi hermana que él se pudo agarrar a un recipiente y que al resto se los llevaba la corriente y pedían auxilio”, relató Natalia en declaraciones al medio rosarino. Aclaró que el sobreviviente apenas podía articular palabras debido al shock y la hipotermia que sufrió tras caer al agua.

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Rogelio habría logrado nadar hasta que fue rescatado por la Prefectura en la zona de Baigorria, agregó el medio local. Consultada sobre el posible motivo del incidente, Natalia indicó que, según le contaron, la lancha “se puso de punta”, lo que habría provocado el hundimiento y la caída de los cuatro tripulantes al río.