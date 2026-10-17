Eminem cumple 54 años: el recuerdo de Slim Shady y el estilo icónico que marcó la moda masculina de los 2000

Eminem consolidó una imagen reconocible con pelo platinado, gorra deportiva y prendas de inspiración urbana

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Este 17 de octubre, Eminem cumple 54 años y la fecha permite volver a una imagen que quedó fijada en la moda de comienzos de los 2000: pelo platinado al ras, gorra deportiva, musculosa blanca, jean ancho y zapatillas.

Antes de que el rapero adoptara el perfil sobrio que hoy muestra en sus apariciones públicas, ese conjunto fue parte central de Slim Shady, el personaje y alter ego que lo llevó de Detroit a la escena global.

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Nacido como Marshall Bruce Mathers III en 1972, construyó una carrera marcada por distintas voces y alter egos. La ropa acompañó esas transformaciones.

Slim Shady convirtió el pelo decolorado en una de las señas visuales más asociadas a Eminem

En su caso, el vestuario no estuvo separado de la música: ayudó a presentar a Slim Shady como una figura provocadora, juvenil y reconocible desde la primera imagen.

El pelo platinado definió su primera imagen pública

Cuando su álbum musical “The Slim Shady LP ” apareció en 1999, el cabello decolorado ya era una de las principales señas visuales de Eminem. El rubio casi blanco contrastaba con remeras lisas, buzos oscuros y prendas deportivas.

Era un recurso directo y fácil de identificar, en sintonía con un personaje que exageraba gestos, voces y situaciones en sus canciones.

En 8 Mile, Eminem mostró una versión más sobria con buzos amplios, camperas gastadas y tonos oscuros

El platinado no necesitaba accesorios complejos para sostenerse. Una gorra de visera curva, una musculosa blanca o una cadena bastaban para completar un look que se repetiría en videoclips, shows y apariciones televisivas. El pelo decolorado se convirtió en un símbolo de la era que llevó a Eminem a una audiencia masiva.

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La elección también dialogaba con el hip-hop de fines de los 90, cuando la ropa deportiva, los pantalones amplios y las referencias al básquet estadounidense dominaban buena parte del vestuario de artistas y seguidores del género.

Sin embargo, la fórmula de Eminem tenía una particularidad: combinaba esos códigos con prendas básicas y una apariencia deliberadamente despojada.

La gorra y la musculosa armaron un uniforme de los años 2000

La musculosa blanca, los jeans anchos y las zapatillas de básquet definieron parte de su estética a comienzos de los 2000

La gorra fue una constante. Aparecía con el pelo rubio asomando por debajo de la gorra, junto a remeras grandes, camisetas deportivas o musculosas.

El accesorio reforzaba un estilo urbano que no dependía de piezas de lujo ni de una producción recargada. La ropa de Eminem partía de elementos cotidianos y los volvía parte de una identidad pública.

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La musculosa blanca cumplía una función similar. En la memoria visual de los años 2000, quedó ligada al rapero por su presencia en fotos de recitales y materiales promocionales. Junto con los pantalones cargo o los jeans de tiro bajo y pierna ancha, componía una silueta que hoy remite de inmediato a esa década.

La musculosa blanca, los jeans anchos y las zapatillas de básquet definieron parte de su estética a comienzos de los 2000

El vestuario también incluía pañuelos, durags, camperas deportivas, buzos oversize y zapatillas de básquet. Las proporciones eran amplias, con prendas que caían por debajo de la cintura y mangas de gran volumen.

La estética respondía a la época, aunque Eminem la llevó hacia una versión propia mediante el pelo platinado y la personalidad de Slim Shady.

La película 8 Mile, estrenada en 2002, mostró otro costado de esa imagen. Eminem usó prendas más oscuras, camperas gastadas, buzos con capucha, gorros de lana y remeras amplias. La ropa del personaje se vinculaba con el invierno y el paisaje industrial de Detroit, sin apartarse del todo de los códigos del streetwear.

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El regreso a su color de cabello natural a mediados de los años 2000 marcó una transición hacia siluetas más ajustadas

En esa película no predominaban la musculosa blanca ni el platinado de Slim Shady. El vestuario buscaba una apariencia más cotidiana y acercaba la figura del rapero a la historia de un joven que participa de competencias de freestyle.

La pantalla consolidó una imagen de Eminem menos caricaturesca, aunque todavía ligada a la ropa urbana de gran volumen.

La diferencia entre ambas facetas ayuda a entender el recorrido de su estilo. Slim Shady demandaba contraste y una apariencia más estridente.

B-Rabbit, en cambio, se movía entre grises, negro, azul oscuro y prendas pensadas para el frío. Las dos versiones compartían gorras, buzos y zapatillas, pero no transmitían lo mismo.

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El pelo oscuro desplazó al rubio sin borrar sus referencias

El personaje de B-Rabbit se alejó del platinado y presentó una estética ligada al invierno de Detroit

A mediados de los 2000, Eminem empezó a mostrarse con el color natural de su cabello. El cambio coincidió con una presencia pública menos dependiente de Slim Shady y con un vestuario que priorizaba camperas, remeras oscuras y buzos.

El artista no abandonó de inmediato la ropa deportiva, pero dejó atrás la combinación que había dominado sus primeros años de éxito.

El paso del platinado al pelo oscuro marcó una transición estética en la carrera de Eminem. Durante los años siguientes, las siluetas comenzaron a reducir su volumen.

Los pantalones se volvieron más rectos, las remeras más ajustadas y los colores más neutros. La gorra permaneció como uno de los pocos accesorios que sobrevivió a todas las etapas de su vestuario.

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El estilo actual conserva códigos urbanos con prendas más sobrias

En sus apariciones recientes, Eminem combina buzos lisos, camperas bomber, pantalones cargo y zapatillas

En sus apariciones recientes, suele optar por buzos lisos, remeras oscuras, camperas bomber o de cuero, pantalones cargo y zapatillas.

La barba recortada modificó su fisonomía y acentuó la distancia con aquel rostro juvenil de pelo blanco que encabezó sus primeros videoclips. Su imagen actual privilegia colores oscuros, cortes más definidos y menos accesorios.

La gorra se mantuvo como uno de los elementos que atravesaron las distintas etapas de su vestuario (REUTERS/Emily Elconin)

La transformación no implica una ruptura completa con el pasado. La comodidad sigue siendo un eje de sus elecciones y las prendas deportivas continúan presentes.

La diferencia está en las proporciones y la paleta: ya no hay una búsqueda de impacto a través de la acumulación, sino un vestuario más uniforme y de bajo perfil.

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El estilo actual del rapero conserva referencias urbanas, aunque con menos accesorios y proporciones más definidas (REUTERS/Brendan McDermid)

A los 54 años, Eminem mantiene una identidad visual reconocible entre dos momentos. Por un lado, está el rapero de pelo platinado, gorra y musculosa que acompañó la expansión del hip-hop en los años 2000.

Por el otro, el artista de cabello oscuro, barba y looks monocromáticos que aparece hoy. Entre ambas imágenes, la moda funcionó como un registro de los distintos personajes y etapas que atravesó su carrera.