Carlos Rottemberg habló de la salud de Mirtha Legrand a más de una semana del alta: “Me dijo ‘esta vez la pasé mal’”

El productor teatral contó cómo sigue la recuperación de la diva y contó cómo fue la conversación que mantuvieron (Video: Cadena 3)

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Carlos Rottemberg reveló detalles de una reciente conversación telefónica con Mirtha Legrand, quien atraviesa una etapa de recuperación tras permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumonía bacteriana. La diva de 99 años recibió el alta el 6 de octubre y desde entonces continúa su rehabilitación en su domicilio, bajo supervisión médica. El productor teatral confirmó que la conductora tuvo un cuadro de salud complicado, pero aseguró que se encuentra bien.

Consultado sobre el estado de Legrand, Rottemberg no dudó: “Está muy bien, está muy bien”, afirmó. El productor contó que la propia conductora lo llamó por teléfono al salir del sanatorio y fue directa con él: “Esta vez la pasé mal”, le confió.

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Pero el empresario teatral, lejos de responder con un saludo convencional, eligió recurrir a su ya célebre frase. “Yo le dije, obviamente, en lugar de hola le dije: ‘Los argentinos tenemos que plantearnos qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand’”, relató entre risas.

Parte médico del alta de Mirtha Legrand emitido por el Sanatorio Mater Dei

Rottemberg recordó que acuñó esa expresión hace más de dos décadas, cuando todavía sonaba arriesgada. “Cuando hace veintipico de años la dije por primera vez, parecía una afrenta, parecía una humorada irónica”, admitió, y agregó: “Era peligroso decirlo”. Sin embargo, con Legrand a punto de cumplir cien años el próximo 23 de febrero, el productor consideró que el tiempo le dio la razón: “Pisando los cien, se está confirmando que era verdad”, sostuvo.

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Sobre un eventual regreso de la conductora a la pantalla, el productor se mostró cauteloso. Ante la mención de que la figura enfrenta una larga rehabilitación tras un episodio que fue calificado como difícil, Rottemberg se limitó a responder: “Eso se verá”. A eso se suma un dato que abrió interrogantes sobre su continuidad en el programa y una posible temporada en el verano: “El contrato termina ahora”, confirmó. Y ante la posibilidad de extenderlo, cerró con prudencia: “A veces más es menos”.

La última vez que estuvieron juntos, frente a las cámaras y el público, fue en la presentación del libro del productor Pasen y lean, el volumen con el que el empresario teatral repasa sus 50 años de trayectoria en la actividad.

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La conductora sigue reemplazando a su abuela al frente de La Noche de Mirtha (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

Mientras La Chiqui, continúa con su recuperación en su hogar, Juana Viale permanece al frente de la conducción del programa de su abuela, La Noche de Mirtha (El Trece). Durante la emisión del último sábado, Juana volvió a dar novedades sobre el estado de su abuela, tal como lo viene haciendo desde la internación de Legrand.

Al comienzo del programa, Viale se dirigió a la audiencia con un saludo directo. “Hola, buenas noches. ¿Cómo están en sus casas? Feliz sábado para todos”, expresó. Inmediatamente después, compartió la información que provocó la ovación del público presente en el estudio: “Les quiero contar que mi abuela ya está en su casa, está recontenta”.

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La conductora también relató cuál fue el primer recorrido de Legrand después de dejar la clínica. Según contó Juana, su abuela salió junto a Nacho Viale, su otro nieto, y ambos fueron a dar una vuelta en auto. “Lo primero que hizo cuando se fue de la clínica, se fue con Nacho, se fueron a dar una vuelta en auto y Nacho la llevó hasta la casa y le dijo: ‘Ay, tan cortita la vuelta’. Hasta Mar del Plata se quería ir”, relató Viale entre risas, al referirse a las ganas de su abuela de prolongar ese paseo.

Antes de continuar con el resto del programa, Juana le dedicó unas palabras a Legrand y le envió un mensaje afectuoso: “Así que le mandamos, yo te mando un beso enorme, gigante. Estoy feliz que estés en tu casa ya rompiendo las ..., como se debe, abuelita, muy bien, te quiero”.

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