Los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires acordaron 6% de aumento bimestral

Los docentes cobrarán una recomposición salarial en los primeros días de noviembre, tras el acuerdo salarial.

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Después de una semana en la que hubo un paro de 24 horas, la mayoría de los sindicatos docentes finalmente resolvieron acordar con la gestión de Axel Kicillof una recomposición salarial del 6%, a pagarse en dos tramos, sobre los sueldos de septiembre.

Así lo definió el plenario de secretarios generales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) que sometió la última oferta paritaria a consideración y se aprobó por mayoría. El único gremio que aún resta que acompañe la propuesta es la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que en los próximos días someterá a consulta el incremento.

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Las organizaciones gremiales realizaron reuniones para analizar la oferta presentada en la mesa paritaria del viernes 16 de octubre. De forma atípica, los sindicatos —de perfil peronista— habían tensionado la relación con la gestión de Kicillof para conseguir una mejora salarial, ante la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos del sector.

El jueves 15 de octubre, el Frente de Unidad Docente Bonaerense se plegó a la marcha federal universitaria con un paro de 24 para reclamar la restitución del FONID a Javier Milei, pero también aprovecharon para impulsar el reclamo paritario en el distrito bonaerense. En septiembre, ya habían convocado a un paro sorpresivo por la violencia en las aulas que sufrieron los maestros.

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La medida de fuerza conllevó incluso la intervención de un proceso sancionatorio del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, porque no garantizaron el 75% del servicio educativo, considerado como esencial por la Ley de Modernización Laboral. El Gobierno nacional verificó con un operativo de inspección que el ausentismo por establecimiento alcanzó el 83,1%, mientras que solo el 8,4% de las instituciones relevadas funcionaba con normalidad.

Tras el acuerdo, el primer tramo del incremento se aplicará en octubre y el segundo, en noviembre. La aceptación se produjo antes del cierre del sistema de liquidaciones, por lo que la actualización se percibirá el quinto día hábil de noviembre, de acuerdo con el cronograma de pagos.

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Como parte de la propuesta, las cuatro organizaciones gremiales aceptaron otras mejoras no salariales que tendrán impacto en las condiciones de trabajo: la implementación del Boletín Digital para los niveles primario y secundario, una ampliación de las licencias parentales, modificaciones al régimen académico de secundaria y avances para concluir el Convenio Colectivo de Trabajo. El acta incluye una cláusula de reapertura de las negociaciones para diciembre de 2026.

Los sindicatos que integran el Frente de Unidad docente bonaerense (Crédito: feb.org.ar)

De esta forma, para el mes de noviembre de 2026, los salarios del personal educativo de la Provincia de Buenos Aires se actualizará del siguiente modo:

Preceptor: el salario de bolsillo pasa a $842.670,89 sin antigüedad y a $939.044,83 con 10 años de antigüedad, alcanzando un básico de $370.675,00.

Maestro de Grado: el salario de bolsillo sube a $973.521,59 sin antigüedad y a $1.079.689,60 con 10 años de antigüedad, con un básico de $407.742,50.

Maestro de Grado 5ta. hora: el salario de bolsillo se fija en $1.212.124,34 sin antigüedad y en $1.344.934,25 con 10 años de antigüedad, con un básico de $509.678,13.

Profesor 20 módulos: el salario de bolsillo asciende a $1.269.184,95 sin antigüedad y a $1.462.944,18 con 10 años de antigüedad, con un básico de $741.350,00.

Jornada Completa: el salario de bolsillo llega a $1.947.043,17 sin antigüedad y a $2.159.379,20 con 10 años de antigüedad, con un básico de $815.485,00.

La paritaria de los estatales

El otro frente de reclamo salarial que enfrentaba Kicillof también está resuelto. Es que el gobierno bonaerense obtuvo el aval de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de los sindicatos agrupados en la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) para la misma propuesta salarial del 6% en dos cuotas.

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El nucleamiento gremial consideró que los aumentos otorgados durante el año alcanzarán un acumulado del 26%, sujeto al impacto de las recategorizaciones previstas en un acuerdo paritario anterior.

Con el nuevo acuerdo, la organización también reclamó avanzar con el pase a planta permanente de trabajadores que se encuentran en condiciones de precarización laboral.