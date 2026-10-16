Crimen y Justicia

Golpe a una banda de ladrones del sur del conurbano: tres detenidos y la pista del asalto a un country de Guernica

La investigación llevó a las autoridades hasta una quinta donde ocultaban vehículos y objetos robados. Uno de los sospechosos escapó en un auto, chocó y huyó a pie hacia un descampado

Cayó una banda dedicada a entraderas y robo automotor en la zona sur del conurbano

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Tres hombres de 25, 29 y 38 años fueron detenidos en las últimas horas durante una serie de allanamientos en San Vicente, Guernica y Presidente Perón, en el marco de una investigación por entraderas y robos de vehículos en viviendas de la zona sur del Gran Buenos Aires. Además, un cuarto sospechoso, identificado en la causa, pudo escapar tras una persecución y choque.

Los operativos se realizaron en las últimas horas. Uno tuvo lugar en una quinta de Presidente Perón que funcionaba como búnker de vehículos y objetos robados.

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En total, fueron tres los domicilios allanados. Los investigadores incautaron un Peugeot 208 que habría tenido participación en uno de los robos bajo investigación, dos motos con numeraciones de motor y cuadro suprimidas, celulares, una tablet, una memoria externa, alhajas, relojes, una máquina para contar billetes, televisores, herramientas, sogas, guantes, pasamontañas y una caja fuerte que había sido forzada y cortada con soplete.

Los tres sospechosos detenidos
Los tres sospechosos detenidos

También se secuestraron $104 mil, USD 401 y varias patentes de vehículos y motos, una de las cuales coincidía con la de un auto utilizado por un grupo de delincuentes durante un reciente golpe comando a un barrio privado de Guernica.

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Ese hecho ocurrió cerca de la 1 de la madrugada del 30 de septiembre, en el acceso al Country Horizonte al Sur, situado sobre la Ruta 16 y la avenida Néstor Kirchner. Las cámaras de seguridad del lugar registraron el asalto: al menos seis delincuentes llegaron en dos autos, armados, con chalecos antibalas y pasamontañas.

En las filmaciones se observa que uno de los vehículos se aproximó hasta la cabina de seguridad y varios de sus ocupantes descendieron para reducir al personal de vigilancia privada y a un policía que prestaba apoyo en el lugar. Los asaltantes golpearon a los custodios y le quitaron al efectivo su arma reglamentaria. Luego se retiraron sin ingresar al predio.

El video del asalto a un country de Guernica, a fines de septiembre pasado

La investigación estableció que uno de los vehículos registrados por las cámaras llevaba la patente AC130RX. Durante los allanamientos vinculados con la banda investigada se encontraron dos chapas con ese dominio, que corresponde a un Volkswagen Golf.

No obstante, este no es el único hecho que se le endilga a la banda: la Justicia los investiga por otras dos entraderas en San Vicente. Una fue el 18 de septiembre, cuando al menos siete hombres intentaron ingresar a una casa tras forzar una reja. De acuerdo con el expediente, lograron llevarse una caja de herramientas que estaba en el patio y escaparon en un Peugeot 408 blanco y un Volkswagen Gol Trend gris.

El segundo episodio ocurrió el miércoles pasado. Esa vez, varios delincuentes llegaron a la propiedad de las víctimas en un Volkswagen Gol y un Peugeot 208 blanco, ingresaron por una ventana trasera y robaron dinero, zapatillas, televisores, joyas y una caja con alimentos.

Joyas, dinero y otros elementos secuestrados
Joyas, dinero y otros elementos secuestrados

A partir de tareas de campo, los investigadores localizaron la quinta donde se ocultaban vehículos y objetos robados. También identificaron domicilios vinculados con algunos de los sospechosos. Así, se solicitaron tres órdenes de allanamiento.

En uno de los allanamientos, uno de los investigados escapó a bordo de un Peugeot 208 blanco, el mismo vehículo que había sido asociado al segundo robo en San Vicente. La persecución se extendió hasta Almirante Brown, donde el auto chocó. El conductor abandonó el vehículo y huyó a pie hacia un descampado.

El sospechoso prófugo dejó abandonado su auto tras chocar
El sospechoso prófugo dejó abandonado su auto tras chocar

Además de las placas AC130RX, los agentes secuestraron otras patentes con pedido de secuestro activo. Entre ellas había una correspondiente a una Toyota Hilux denunciada como robada en Cañuelas el 19 de septiembre, otra de una Volkswagen T-Cross robada en agosto y una de una Ford Ecosport denunciada en San Vicente el 12 de octubre.

Mientras continúa la búsqueda del sospechoso que logró escapar, los tres detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de San Vicente.

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