Economía

Cómo será el megaproyecto inmobiliario que aprobó la Ciudad en el sitio de la histórica fábrica de Alpargatas

El predio de Barracas, actual sede de Casa FOA 2026, será reconvertido en un complejo con viviendas, oficinas, comercios y espacios recreativos. La iniciativa contempla una inversión de USD 100 millones

Fachada de un edificio antiguo de ladrillo y piedra con arcos, ventanas arqueadas, portones de madera con grafitis y un letrero grabado
ex fábrica de alpargatas de Barracas
Guardar

La histórica fábrica de Alpargatas, uno de los edificios industriales más emblemáticos de Barracas, se prepara para una transformación de gran escala. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la factibilidad urbanística de un megaproyecto inmobiliario que contempla la reconversión del antiguo establecimiento en un complejo de viviendas, oficinas, locales comerciales y espacios recreativos. La iniciativa, que prevé una inversión de USD 100 millones, combinará la recuperación de construcciones centenarias con nuevos edificios.

El emprendimiento, denominado Palacio Molina, se desarrollará en la manzana delimitada por la avenida Regimiento de Patricios y las calles General Gregorio Aráoz de Lamadrid, Azara y Olavarría. El predio, que actualmente funciona como sede de Casa FOA 2026, tiene una superficie aproximada de 12.698 metros cuadrados y conserva parte de las instalaciones de la primera fábrica de Alpargatas Argentinas, cuya construcción data de 1890.

PUBLICIDAD

La autorización quedó formalizada mediante la Disposición N.º 2282/DGIUR/26, fechada el 29 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial porteño del 15 de octubre. La medida aprobó la factibilidad de las obras de modificación y ampliación, a partir de los informes técnicos de la Gerencia Operativa de Patrimonio Arquitectónico y Urbano y del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental.

La aprobación representa un avance administrativo para el desarrollo, aunque no equivale todavía a un permiso de construcción. Los responsables deberán completar las instancias correspondientes antes de comenzar los trabajos, especialmente aquellas vinculadas con la intervención de edificios protegidos.

Cómo será el nuevo complejo inmobiliario

El proyecto está impulsado por GES Desarrollos, la compañía encabezada por el empresario Fernando Barenboim. Según la presentación comercial, el complejo tendrá 436 unidades y una superficie total de 68.240 metros cuadrados, mientras que la documentación técnica urbanística establece una superficie proyectada de 65.543,68 metros cuadrados.

PUBLICIDAD

La propuesta contempla distintos sectores residenciales, comerciales y de oficinas. Uno de ellos será Lofts del Palacio, con 26 unidades dentro de las construcciones históricas. Otro componente, denominado Distrito Molina, incorporará 161 lofts industriales, caracterizados por plantas abiertas y espacios de doble altura.

A su vez, Molina Home corresponderá al sector residencial de nueva construcción, con 242 viviendas previstas. El emprendimiento también incluirá Molina Office, un espacio de cinco plantas destinado a oficinas y lugares de trabajo compartido, además de locales comerciales y servicios.

Entre los espacios comunes se proyectan más de 7.000 metros cuadrados destinados a recreación, con un parque central de aproximadamente 2.700 metros cuadrados, piscinas, gimnasio, spa, áreas gastronómicas y una terraza de 800 metros cuadrados.

El diseño arquitectónico está a cargo del estudio Dujovne-Hirsch, con una propuesta que combina la recuperación de las construcciones industriales originales y la incorporación de nuevos volúmenes contemporáneos.

De acuerdo con la documentación técnica presentada ante la Ciudad, el proyecto contempla una superficie existente de 23.897,84 metros cuadrados, a la que se sumarían 38.015,22 metros cuadrados nuevos sobre el nivel del suelo y otros 3.630,62 metros cuadrados bajo ese nivel.

Uno de los aspectos centrales de la evaluación urbanística fue la posibilidad de redistribuir la capacidad constructiva dentro de la manzana. El Consejo Asesor consideró atendible la propuesta porque, según su análisis, no supera la capacidad constructiva teórica permitida.

Una fábrica histórica que tendrá un nuevo destino

El inmueble forma parte de la historia industrial de Barracas. La Fábrica Argentina de Alpargatas, fundada en 1885, desarrolló sus primeras instalaciones en el barrio, donde llegó a ocupar varias manzanas.

CASA FOA para uso de Inhouse
Mientras avanza la tramitación urbanística, el establecimiento funciona como sede de Casa FOA 2026

La primera fábrica comenzó a funcionar en 1890, mientras que una segunda instalación se incorporó 36 años después. El establecimiento dejó de funcionar como planta productiva hace más de tres décadas, pero sus construcciones conservaron elementos característicos de la arquitectura industrial de la época.

Entre ellos se destacan las fachadas de ladrillo, las estructuras metálicas y los grandes espacios interiores originalmente destinados a la producción.

La desarrolladora GES ya participó en otro proyecto de reconversión de instalaciones industriales vinculadas con Alpargatas, ubicado frente al nuevo emprendimiento. Se trata de Molina Ciudad, que también implicó la recuperación de un antiguo edificio fabril para incorporar usos residenciales. Ese inmueble fue sede de Casa FOA en 2012.

Entre los empresarios vinculados al nuevo emprendimiento figuran Fernando y Guido Barenboim, quienes en marzo de 2026 constituyeron Palacio Molina SRL, una sociedad destinada a actividades inmobiliarias y financieras relacionadas con el desarrollo de proyectos.

Según la planificación comercial de Palacio Molina, el inicio de las obras está previsto para enero de 2027, mientras que la finalización de la primera etapa se proyecta para 2028. Sin embargo, esas fechas corresponden al cronograma de los desarrolladores y no constituyen plazos establecidos en la disposición oficial.

La normativa aprobada establece una vigencia de 180 días hábiles administrativos, contados desde el día hábil siguiente a su notificación. Durante ese período, los responsables deberán presentar la documentación correspondiente ante los organismos competentes. Además, antes de obtener el permiso de obra deberán tramitar una consulta específica sobre las intervenciones previstas en los edificios protegidos.

Casa FOA 2026, en la antigua fábrica

Mientras avanza la tramitación urbanística, el establecimiento funciona como sede de Casa FOA 2026, la exposición de arquitectura, diseño interior y paisajismo.

La muestra comenzó el 1 de octubre y permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre en avenida Regimiento de Patricios 1053. Ocupa aproximadamente 5.700 metros cuadrados y reúne más de 42 espacios intervenidos por profesionales del diseño y la arquitectura.

Los visitantes pueden recorrer sectores de la construcción histórica que conservan fachadas de ladrillo, grandes alturas interiores y estructuras metálicas vinculadas con el funcionamiento original de la fábrica.

Entre las propuestas de la exposición se encuentra una unidad modelo de tres ambientes diseñada por Mico Estudio, que aprovecha las dimensiones originales de uno de los sectores del edificio y combina materiales contemporáneos con referencias al pasado industrial. La intervención incorpora yute provisto por Alpargatas en uno de los dormitorios, un material relacionado con la actividad textil que dio origen al establecimiento.

Temas Relacionados

AlpargatasCiudadproyecto inmobiliarioPalacio Molinaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Argentina e Israel preparan una misión comercial con foco en tecnología, inversiones y carne

La agenda conjunta busca ampliar el comercio bilateral y generar nuevas oportunidades de negocios. La importancia de las exportaciones de carne

La Argentina e Israel preparan una misión comercial con foco en tecnología, inversiones y carne

Wall Street profundiza las bajas ante la salida de fondos de las acciones tecnológicas

El panel Nasdaq baja 2%, en una drástica toma de ganancias frente a las altas tasas de los bonos del Tesoro de EEUU y la suba del petróleo

Wall Street profundiza las bajas ante la salida de fondos de las acciones tecnológicas

Por la fuerte suba del petróleo, la inflación mayorista se aceleró a 3,2% en septiembre

El crudo aumentó 15% en el noveno mes y afectó al índice. Los precios mayoristas acumulan una suba de 22,8% en 2026

Por la fuerte suba del petróleo, la inflación mayorista se aceleró a 3,2% en septiembre

En Santa Fe y el Litoral, hay más de 900.000 vacas en riesgo ante la crecida de los ríos generada por El Niño

La crecida del Paraná y el Uruguay obliga a productores de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes a trasladar hacienda desde islas y campos bajos, mientras las previsiones de más lluvias por el Super Niño agravan la alerta en el Litoral argentino

En Santa Fe y el Litoral, hay más de 900.000 vacas en riesgo ante la crecida de los ríos generada por El Niño

Tesla deslumbra con su nuevo auto volador, pero Wall Street se mantiene expectante

Las acciones de la automotriz de Elon Musk subieron 5% en el “pre market”, luego de la presentación del flamante Roadster, pero pasaron a pérdidas de 1%. Qué evalúan los operadores

Tesla deslumbra con su nuevo auto volador, pero Wall Street se mantiene expectante

DEPORTES

Así están las tablas de posiciones en el Torneo Clausura: se empiezan a definir los playoffs, la Anual y los ingresos a las copas internacionales

Así están las tablas de posiciones en el Torneo Clausura: se empiezan a definir los playoffs, la Anual y los ingresos a las copas internacionales

El sentido mensaje de Vélez Sársfield tras la muerte de Fernando Confessore: “Su partida genera una profunda tristeza”

Kily González confirmó que Lionel Messi viajará a Europa para recibir un premio después del próximo partido del Inter Miami

Leandro Paredes pretende jugar la revancha con Vasco da Gama: la postura de Boca y qué otro jugador volvería a estar disponible

Ramón Díaz habló por primera vez de los rumores que lo vinculan a River Plate

TELESHOW

Gianinna Maradona reveló los chats donde el psicólogo Carlos Díaz sugería que no visitaran a Diego dos días antes de su muerte

Gianinna Maradona reveló los chats donde el psicólogo Carlos Díaz sugería que no visitaran a Diego dos días antes de su muerte

Dalma Maradona volvió a apuntar contra Jana: “¿Cómo hacés para no acusar a una persona así?”

Mariana Genesio Peña contó cómo fue su inesperado encuentro con Tom Cruise: "Me miró a los ojos y me dijo 'nos vemos mañana'"

Una tormenta que lo cambió todo: Santiago Do Rego contó cómo nació la vocación de Fernando Confessore

"Hoy esa frase tiene otro sentido": así fue la última aparición de Fernando Confessore en TN antes de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

El terremoto de 7.5 en Panamá fue el más fuerte registrado en la falla de Soná-Azuero

El terremoto de 7.5 en Panamá fue el más fuerte registrado en la falla de Soná-Azuero

San Salvador Centro acoge el III Congreso Iberoamericano de Parques con delegaciones de nueve ciudades

Aeropuerto de Tocumen, en Panamá, supera los 17,8 millones de pasajeros y crece un 15%

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, llegó a El Salvador para una visita oficial con foco en seguridad

¿Qué es el polémico “puesto en 29” relacionado con las muertes de prófugos en República Dominicana?