Cómo será el megaproyecto inmobiliario que aprobó la Ciudad en el sitio de la histórica fábrica de Alpargatas

ex fábrica de alpargatas de Barracas

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La histórica fábrica de Alpargatas, uno de los edificios industriales más emblemáticos de Barracas, se prepara para una transformación de gran escala. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la factibilidad urbanística de un megaproyecto inmobiliario que contempla la reconversión del antiguo establecimiento en un complejo de viviendas, oficinas, locales comerciales y espacios recreativos. La iniciativa, que prevé una inversión de USD 100 millones, combinará la recuperación de construcciones centenarias con nuevos edificios.

El emprendimiento, denominado Palacio Molina, se desarrollará en la manzana delimitada por la avenida Regimiento de Patricios y las calles General Gregorio Aráoz de Lamadrid, Azara y Olavarría. El predio, que actualmente funciona como sede de Casa FOA 2026, tiene una superficie aproximada de 12.698 metros cuadrados y conserva parte de las instalaciones de la primera fábrica de Alpargatas Argentinas, cuya construcción data de 1890.

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La autorización quedó formalizada mediante la Disposición N.º 2282/DGIUR/26, fechada el 29 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial porteño del 15 de octubre. La medida aprobó la factibilidad de las obras de modificación y ampliación, a partir de los informes técnicos de la Gerencia Operativa de Patrimonio Arquitectónico y Urbano y del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental.

La aprobación representa un avance administrativo para el desarrollo, aunque no equivale todavía a un permiso de construcción. Los responsables deberán completar las instancias correspondientes antes de comenzar los trabajos, especialmente aquellas vinculadas con la intervención de edificios protegidos.

Cómo será el nuevo complejo inmobiliario

El proyecto está impulsado por GES Desarrollos, la compañía encabezada por el empresario Fernando Barenboim. Según la presentación comercial, el complejo tendrá 436 unidades y una superficie total de 68.240 metros cuadrados, mientras que la documentación técnica urbanística establece una superficie proyectada de 65.543,68 metros cuadrados.

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La propuesta contempla distintos sectores residenciales, comerciales y de oficinas. Uno de ellos será Lofts del Palacio, con 26 unidades dentro de las construcciones históricas. Otro componente, denominado Distrito Molina, incorporará 161 lofts industriales, caracterizados por plantas abiertas y espacios de doble altura.

A su vez, Molina Home corresponderá al sector residencial de nueva construcción, con 242 viviendas previstas. El emprendimiento también incluirá Molina Office, un espacio de cinco plantas destinado a oficinas y lugares de trabajo compartido, además de locales comerciales y servicios.

Entre los espacios comunes se proyectan más de 7.000 metros cuadrados destinados a recreación, con un parque central de aproximadamente 2.700 metros cuadrados, piscinas, gimnasio, spa, áreas gastronómicas y una terraza de 800 metros cuadrados.

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El diseño arquitectónico está a cargo del estudio Dujovne-Hirsch, con una propuesta que combina la recuperación de las construcciones industriales originales y la incorporación de nuevos volúmenes contemporáneos.

De acuerdo con la documentación técnica presentada ante la Ciudad, el proyecto contempla una superficie existente de 23.897,84 metros cuadrados, a la que se sumarían 38.015,22 metros cuadrados nuevos sobre el nivel del suelo y otros 3.630,62 metros cuadrados bajo ese nivel.

Uno de los aspectos centrales de la evaluación urbanística fue la posibilidad de redistribuir la capacidad constructiva dentro de la manzana. El Consejo Asesor consideró atendible la propuesta porque, según su análisis, no supera la capacidad constructiva teórica permitida.

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Una fábrica histórica que tendrá un nuevo destino

El inmueble forma parte de la historia industrial de Barracas. La Fábrica Argentina de Alpargatas, fundada en 1885, desarrolló sus primeras instalaciones en el barrio, donde llegó a ocupar varias manzanas.

Mientras avanza la tramitación urbanística, el establecimiento funciona como sede de Casa FOA 2026

La primera fábrica comenzó a funcionar en 1890, mientras que una segunda instalación se incorporó 36 años después. El establecimiento dejó de funcionar como planta productiva hace más de tres décadas, pero sus construcciones conservaron elementos característicos de la arquitectura industrial de la época.

Entre ellos se destacan las fachadas de ladrillo, las estructuras metálicas y los grandes espacios interiores originalmente destinados a la producción.

La desarrolladora GES ya participó en otro proyecto de reconversión de instalaciones industriales vinculadas con Alpargatas, ubicado frente al nuevo emprendimiento. Se trata de Molina Ciudad, que también implicó la recuperación de un antiguo edificio fabril para incorporar usos residenciales. Ese inmueble fue sede de Casa FOA en 2012.

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Entre los empresarios vinculados al nuevo emprendimiento figuran Fernando y Guido Barenboim, quienes en marzo de 2026 constituyeron Palacio Molina SRL, una sociedad destinada a actividades inmobiliarias y financieras relacionadas con el desarrollo de proyectos.

Según la planificación comercial de Palacio Molina, el inicio de las obras está previsto para enero de 2027, mientras que la finalización de la primera etapa se proyecta para 2028. Sin embargo, esas fechas corresponden al cronograma de los desarrolladores y no constituyen plazos establecidos en la disposición oficial.

La normativa aprobada establece una vigencia de 180 días hábiles administrativos, contados desde el día hábil siguiente a su notificación. Durante ese período, los responsables deberán presentar la documentación correspondiente ante los organismos competentes. Además, antes de obtener el permiso de obra deberán tramitar una consulta específica sobre las intervenciones previstas en los edificios protegidos.

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Casa FOA 2026, en la antigua fábrica

Mientras avanza la tramitación urbanística, el establecimiento funciona como sede de Casa FOA 2026, la exposición de arquitectura, diseño interior y paisajismo.

La muestra comenzó el 1 de octubre y permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre en avenida Regimiento de Patricios 1053. Ocupa aproximadamente 5.700 metros cuadrados y reúne más de 42 espacios intervenidos por profesionales del diseño y la arquitectura.

Los visitantes pueden recorrer sectores de la construcción histórica que conservan fachadas de ladrillo, grandes alturas interiores y estructuras metálicas vinculadas con el funcionamiento original de la fábrica.

Entre las propuestas de la exposición se encuentra una unidad modelo de tres ambientes diseñada por Mico Estudio, que aprovecha las dimensiones originales de uno de los sectores del edificio y combina materiales contemporáneos con referencias al pasado industrial. La intervención incorpora yute provisto por Alpargatas en uno de los dormitorios, un material relacionado con la actividad textil que dio origen al establecimiento.

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