Del rojo rubí al champán: los dos looks de Selena Gomez que iluminaron una gala solidaria en Los Ángeles

Selena Gomez llegó al Rare Impact Fund Benefit con un vestido rojo rubí de Prada cubierto de pedrería y lentejuelas

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Cuando la moda de alta costura se encuentra con una causa con propósito, la alfombra roja deja de ser un simple desfile de vanidad para convertirse en una poderosa declaración de intenciones. La alfombra rosa del Rare Impact Fund Benefit celebró la dedicación de Selena Gomez a la concientización sobre la salud mental y el apoyo a jóvenes.

En esta gala benéfica, la moda sirvió como un vehículo de expresión, elegancia y filantropía. Selena Gomez deslumbró con dos propuestas exclusivas de la firma Prada, respaldada por la cuidada visión de su estilista Erin Walsh. A su lado, personalidades como su esposo Benny Blanco y su colega Martin Short aportaron contrastes estilísticos que hicieron de la velada un espectáculo visual inolvidable.

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Selena Gomez y Prada: un doble impacto de alta costura

El despliegue estilístico de Selena Gomez fue una lección magistral de versatilidad, transitando desde el dramatismo vibrante de la alfombra roja hasta la elegancia fluida del evento principal. Ambos estilismos demostraron cómo la alta costura puede adaptarse a diferentes momentos de una misma noche sin perder coherencia ni sofisticación.

El look rojo: la intensidad de la alfombra roja

La actriz y cantante eligió una silueta strapless ceñida al cuerpo, con un peplum drapeado que marcó la cintura

Para su llegada al evento, la fundadora de Rare Beauty apostó por un vibrante vestido tubo strapless en tono rojo rubí firmado por Prada. La pieza destacaba por un elaborado trabajo de pedrería y lentejuelas que cubría la prenda de arriba abajo, capturando la luz con cada movimiento. La silueta, ceñida al cuerpo, incorporaba un sutil peplum drapeado en la cintura que acentuaba la figura con una elegancia impecable.

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Gomez completó el conjunto con unos stilettos de satén rojo a juego y una propuesta de belleza monocromática. Su peinado de raya al medio, pulido y peinado hacia atrás, dejó todo el protagonismo a sus facciones y a su maquillaje, caracterizado por tonos neutros cálidos y labios con acabado jugoso.

El look champán: movimiento y brillo sutil

Para el evento principal, Selena Gomez cambió el rojo por un vestido champán de Prada de silueta fluida

Dentro del recinto, la artista optó por un cambio de vestuario hacia una propuesta más etérea pero igualmente sofisticada. Este segundo vestido de Prada, en un delicado tono champán, presentaba un escote recto con tirantes finos y una silueta fluida.

El punto focal de este diseño residía en sus bordados de cristales y abalorios multicolores en efecto cascada, los cuales colgaban sutilmente sobre la tela creando una textura en movimiento. Manteniendo las mismas joyas y peinado, la transición entre ambos atuendos fue fluida, logrando un balance entre la majestuosidad y la comodidad para presidir el evento.

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Benny Blanco y Martin Short: el contraste masculino en la noche

El vestuario masculino de la velada reflejó dos enfoques completamente opuestos de la moda para eventos de gala, añadiendo dinamismo y personalidad a la fotografía global del evento.

Benny Blanco, fiel a su sello estético personal, combinó la sastrería clásica con un toque boho-chic. Lució un traje negro de corte relajado acompañado de una camisa fluida semiabierta, prescindiendo de la corbata tradicional. Completó su estilismo con varias cadenas de oro superpuestas, aportando una vibra moderna, desenfadada y muy alineada con el espíritu libre de la noche.

Benny Blanco acompañó a Selena Gomez con un traje negro de corte relajado y camisa semiabierta

Martin Short, aclamado actor y compañero de reparto de Selena, representó la tradición sartorial en su máxima expresión. Short lució un esmoquin negro de solapas clásicas, combinado con una camisa blanca de cuello nítido y una corbata con estampado geométrico discreto. Su propuesta sobria y atemporal ofreció el equilibrio perfecto en las fotos junto a la anfitriona.

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Martin Short optó por un esmoquin negro de solapas clásicas y camisa blanca

Más allá de las tendencias y las firmas de lujo, cada detalle del estilismo en el Rare Impact Fund Benefit estuvo al servicio de una causa crucial. El evento reúne fondos para expandir el acceso a recursos de salud mental para jóvenes en todo el mundo, destinando un porcentaje directo de las ventas de Rare Beauty a esta iniciativa. La elección de prendas deslumbrantes no solo buscaba la atención de los medios de moda, sino dirigir la mirada global hacia el impacto social de la fundación.