Gastón Dalmau habló del trastorno que lo paralizó durante años: “Me impedía vivir, lloraba todo el día”

Gastón Dalmau habló del trastorno que padeció

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Gastón Dalmau contó que atravesó un trastorno obsesivo compulsivo marcado por imágenes intrusivas que afectaron su vida cotidiana durante varios años. El actor, conocido por su participación en Casi Ángeles, relató que buscó atención psiquiátrica y psicológica tras no poder controlar pensamientos vinculados con situaciones trágicas.

En una entrevista con Prende, Dalmau explicó que los síntomas surgieron luego de una imagen que lo impactó. Aunque evitó precisar su contenido, señaló que estaba relacionada con la muerte y que derivó en una cadena de representaciones mentales que se repitieron con intensidad.

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“En mi caso eran imágenes que estaban relacionadas con la muerte de distintas formas, hacia mí y hacia los demás. Era una cuestión muy difícil”, dijo el actor en declaraciones recogidas por el medio.

Dalmau contó que el temor ante esos pensamientos se extendió hasta condicionar sus actividades. “Eso me impedía vivir. Las imágenes se ponían cada vez más oscuras y más fuertes”, afirmó.

Gastón Dalmau compartió emotivos momentos de su complicada niñez durante su aparición en el programa Otro día perdido

Según relató, las imágenes aparecían al comenzar el día y se sucedían sin pausa. “Eran imágenes muy fuertes. Empezó con una. Esa imagen llevó a otra. No quiero ahondar en detalles de lo que mi cabeza veía constantemente, pero eran situaciones trágicas. Yo me levantaba y tenía una imagen muy fea”, recordó.

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El intérprete explicó que ese proceso le generaba angustia, aun cuando entendía que se trataba de pensamientos. “También te da miedo actuar en base a esas imágenes, aunque yo sabía que no”, señaló. Describió esa etapa como “millones de imágenes constantes todo el tiempo” y aseguró que el miedo llegó a paralizarlo y a hacerlo llorar durante el día.

El actor recibió atención psicológica y un diagnóstico de ansiedad generalizada mientras residía fuera de Argentina (Foto: Instagram @gastondalmau)

El actor indicó que vivía fuera de Argentina cuando decidió pedir ayuda. Tras consultar a un psiquiatra, recibió un diagnóstico de ansiedad generalizada y fue derivado a un psicólogo. El tratamiento incluyó acompañamiento profesional y psicofármacos.

“El problema fue que tuve una imagen muy fea y me asusté. Ahí empieza un proceso de imágenes muy feas que yo iba alimentando. Ahí tuve que pedir ayuda”, explicó Gastón Dalmau.

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Durante el tratamiento, contó con el acompañamiento de su entonces pareja y de su perro. “Fueron fundamentales en este proceso de recuperarme”, sostuvo sobre ese entorno de contención.

Gastón Dalmau relató su experiencia con el trastorno obsesivo compulsivo y la presencia de imágenes intrusivas

Con el tiempo, Dalmau dijo que encontró una herramienta personal para tomar distancia de las imágenes intrusivas. “Empecé a bizarrear esas imágenes. En mi cabeza las volvía totalmente bizarras”, relató.

También reconoció que los síntomas comenzaron en un período en el que no se sentía bien consigo mismo. “No se lo deseo ni a mi peor enemigo”, expresó al referirse a lo que atravesó.

El exintegrante de Casi Ángeles aseguró que actualmente se encuentra bien y que ya no está medicado, aunque admitió que alguna imagen puede aparecer de forma ocasional. “Hoy lo puedo contar y si alguien se siente identificado, que sepa que hay salida y que se puede estar bien. Hay que pedir ayuda, siempre”, afirmó.

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Tiempo atrás, a finales de abril, Dalmau habló de la enfermedad renal que atravesó desde los 3 años y de las restricciones que marcaron sus primeros años. El actor relató en el programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini, que el diagnóstico de síndrome nefrótico modificó su alimentación, su rutina y el vínculo con otros chicos.

Gastón Dalmau contó en Otro día perdido sobre su difícil infancia

“Fue un problema en los riñones”, explicó al recordar el cuadro. Por las bajas defensas, debía evitar el contacto con muchas personas y no podía participar de algunas actividades junto a sus amigos.

Las limitaciones también estaban presentes en los encuentros sociales. “No podía comer con sal, iba a los cumpleaños con mis galletitas sin sal”, contó Dalmau sobre los cuidados que debía sostener durante la niñez.

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El tratamiento incluyó corticoides durante un período prolongado. El actor señaló que la medicación tuvo efectos visibles: “A veces la cara se me ponía hinchada”. Esa situación se sumó a la sensación de diferencia que experimentaba frente a sus compañeros.

Dalmau explicó que el diagnóstico implicaba riesgos que preocupaban a su familia. “Es una enfermedad que puede derivar en un trasplante, en diálisis constante o podés no contarla. Tenés dos caminos: o no se acomoda o, con los cambios hormonales de la adolescencia, mejora, como fue mi caso”, afirmó.

Según relató, su estado mejoró con la llegada de la adolescencia. “Agradezco que las hormonas funcionaron y, hasta el día de hoy, estoy muy bien”, expresó.

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Durante ese proceso, indicó que recibió atención terapéutica y el respaldo de su familia. “Hice terapia y tuve mucha contención. Tengo dos hermanos mayores, pero siempre fui como el consentido”, sostuvo. El acompañamiento de sus padres y hermanos fue parte de la etapa en la que debió adaptarse a los cuidados que exigía la enfermedad.