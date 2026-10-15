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Receta de tarta de pera y miel, rápida y fácil

Este postre tibio combina láminas de fruta madura con canela sobre hojaldre crocante. La preparación rinde 8 porciones ricas y doradas, ideales para compartir durante la merienda familiar

La tarta de pera y miel combina fruta madura con canela y masa crocante para una opción de postre casero - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La tarta de pera y miel combina fruta madura con canela y masa crocante para una opción de postre casero - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La combinación de pera madura y miel transforma una merienda simple en un postre tibio, aromático y casero. La fruta aporta jugosidad, mientras que la miel suma un dulzor suave que combina muy bien con la canela y la masa crocante.

Esta tarta de pera y miel es ideal para una merienda de fin de semana, una sobremesa familiar o cuando se necesita preparar algo dulce sin complicaciones. Con una masa comprada y pocos ingredientes, está lista en menos de 1 hora.

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Receta de tarta de pera y miel

Se trata de una tarta dulce con base de masa, rellena con peras cortadas en láminas y perfumadas con miel, limón y canela. La cocción concentra los jugos de la fruta y deja una superficie dorada, tierna y ligeramente caramelizada.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 disco de masa de tarta dulce u hojaldre
  • 4 peras maduras pero firmes
  • 4 cucharadas de miel
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharadita de canela molida
  • 1 cucharada de almidón de maíz
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharada de manteca
  • 2 cucharadas de nueces picadas, opcional
El uso de almidón de maíz en la mezcla ayuda a espesar los jugos de la fruta durante la cocción - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de almidón de maíz en la mezcla ayuda a espesar los jugos de la fruta durante la cocción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de pera y miel, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 ℃. Enmantecar una tartera de aproximadamente 24 cm de diámetro y cubrirla con el disco de masa.
  2. Pinchar la base con un tenedor para evitar que se infle durante la cocción.
  3. Pelar las peras, retirarles las semillas y cortarlas en láminas finas. Colocarlas en un bowl junto con la miel, el jugo de limón, la canela y el almidón de maíz.
  4. Mezclar con cuidado hasta que las peras queden bien cubiertas. El almidón ayudará a espesar los jugos de la fruta durante la cocción.
  5. Acomodar las láminas de pera sobre la masa, en círculos o ligeramente superpuestas. Distribuir por encima las nueces picadas, si se utilizan.
  6. Cortar la manteca en pequeños cubos y repartirla sobre la fruta. Espolvorear con el azúcar.
  7. Batir el huevo y pincelar los bordes de la masa. Dejar libre el centro de la tarta para que la fruta se dore y libere su aroma.
  8. Llevar al horno durante 30 minutos, hasta que la masa esté dorada y las peras tiernas. Si los bordes se doran demasiado rápido, cubrirlos con papel aluminio.
  9. Retirar y dejar reposar durante 10 minutos antes de cortar. El reposo permite que el relleno tome consistencia y evita que se desarme al servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 255 kcal
  • Grasas: 12 gr
  • Carbohidratos: 35 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

También se puede congelar, preferentemente cortada en porciones, durante un máximo de 2 meses. Para consumirla, descongelarla en la heladera y recalentarla durante algunos minutos en horno moderado.

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