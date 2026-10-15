Receta de tarta de pera y miel, rápida y fácil

La tarta de pera y miel combina fruta madura con canela y masa crocante para una opción de postre casero - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La combinación de pera madura y miel transforma una merienda simple en un postre tibio, aromático y casero. La fruta aporta jugosidad, mientras que la miel suma un dulzor suave que combina muy bien con la canela y la masa crocante.

Esta tarta de pera y miel es ideal para una merienda de fin de semana, una sobremesa familiar o cuando se necesita preparar algo dulce sin complicaciones. Con una masa comprada y pocos ingredientes, está lista en menos de 1 hora.

PUBLICIDAD

Receta de tarta de pera y miel

Se trata de una tarta dulce con base de masa, rellena con peras cortadas en láminas y perfumadas con miel, limón y canela. La cocción concentra los jugos de la fruta y deja una superficie dorada, tierna y ligeramente caramelizada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

1 disco de masa de tarta dulce u hojaldre

4 peras maduras pero firmes

4 cucharadas de miel

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de canela molida

1 cucharada de almidón de maíz

1 huevo

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de manteca

2 cucharadas de nueces picadas, opcional

El uso de almidón de maíz en la mezcla ayuda a espesar los jugos de la fruta durante la cocción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de pera y miel, paso a paso

Precalentar el horno a 180 ℃. Enmantecar una tartera de aproximadamente 24 cm de diámetro y cubrirla con el disco de masa. Pinchar la base con un tenedor para evitar que se infle durante la cocción. Pelar las peras, retirarles las semillas y cortarlas en láminas finas. Colocarlas en un bowl junto con la miel, el jugo de limón, la canela y el almidón de maíz. Mezclar con cuidado hasta que las peras queden bien cubiertas. El almidón ayudará a espesar los jugos de la fruta durante la cocción. Acomodar las láminas de pera sobre la masa, en círculos o ligeramente superpuestas. Distribuir por encima las nueces picadas, si se utilizan. Cortar la manteca en pequeños cubos y repartirla sobre la fruta. Espolvorear con el azúcar. Batir el huevo y pincelar los bordes de la masa. Dejar libre el centro de la tarta para que la fruta se dore y libere su aroma. Llevar al horno durante 30 minutos, hasta que la masa esté dorada y las peras tiernas. Si los bordes se doran demasiado rápido, cubrirlos con papel aluminio. Retirar y dejar reposar durante 10 minutos antes de cortar. El reposo permite que el relleno tome consistencia y evita que se desarme al servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 255 kcal

Grasas: 12 gr

Carbohidratos: 35 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

También se puede congelar, preferentemente cortada en porciones, durante un máximo de 2 meses. Para consumirla, descongelarla en la heladera y recalentarla durante algunos minutos en horno moderado.

PUBLICIDAD