República Dominicana

Del campo al mercado: Más de 4,700 mujeres rurales mueven la economía en República Dominicana

República Dominicana destinó más del 86% de los beneficios de sus programas agropecuarios a mujeres durante los primeros nueve meses del año, según informó el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, las productoras rurales continúan enfrentando barreras estructurales que limitan su acceso al financiamiento, la tecnología y los mercados.

El Ministerio de Agricultura de República Dominicana capacitó a más de 4,700 mujeres rurales entre enero y septiembre de 2026. (Foto cortesía República Dominicana)
El Ministerio de Agricultura de República Dominicana capacitó a más de 4,700 mujeres rurales entre enero y septiembre de 2026. (Foto cortesía República Dominicana)
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La participación de las mujeres rurales en la producción agrícola quedó en el centro de la agenda del Ministerio de Agricultura de República Dominicana, que informó que más de 4,700 mujeres recibieron capacitación, asistencia técnica y apoyo productivo entre enero y septiembre de 2026.

El balance fue difundido en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, que se conmemora cada 15 de octubre. Las acciones estuvieron a cargo de la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (Osam), dependencia que ahora funciona como Departamento de la Mujer Rural dentro del Ministerio de Agricultura.

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La viceministra de Desarrollo Rural, Miriam Guzmán, señaló que el desafío consiste en que las tareas que realizan las mujeres en el campo se reflejen en una mejora de sus ingresos y de sus condiciones de vida.

“Uno de los principales desafíos del sector es lograr que el trabajo de las mujeres se traduzca en ingresos propios y mejores condiciones de vida”, afirmó Guzmán. La funcionaria también destacó la necesidad de facilitar el acceso de las productoras al financiamiento, las tecnologías y los servicios básicos en las comunidades rurales.

Las acciones de apoyo al sector agropecuario se difundieron en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural. (Foto cortesía FAO)
Las acciones de apoyo al sector agropecuario se difundieron en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural. (Foto cortesía FAO)

Más de 600 acciones alcanzaron a 5,490 personas

De acuerdo con los datos oficiales, el Departamento de la Mujer Rural realizó 616 acciones durante los primeros nueve meses de 2026. Estas iniciativas alcanzaron a 5,490 personas, de las cuales 4,751 fueron mujeres. La cifra representa cerca del 86.5% del total de beneficiarios.

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Los programas incluyeron formación sobre igualdad de género, apoyo a la organización de las productoras, asistencia técnica para actividades agropecuarias y orientación comercial y financiera. Dentro de estas actividades, 2,888 mujeres recibieron atención vinculada con los cinco ejes de trabajo de la dependencia.

La directora del Departamento de la Mujer Rural, Yndira Josefina Mejía Gutiérrez, explicó que el objetivo es acompañar a las productoras en distintas etapas de su actividad económica. “Los programas incluyen capacitación en igualdad de género, fortalecimiento organizativo, asistencia técnica agropecuaria y asesoría comercial y financiera”, indicó.

La provincia de San Juan se consolidó como epicentro de la producción y exportación de tomate cherry bajo invernadero en República Dominicana. (Cortesía: Ministerio de Agricultura de la República Dominicana)
La provincia de San Juan se consolidó como epicentro de la producción y exportación de tomate cherry bajo invernadero en República Dominicana. (Cortesía: Ministerio de Agricultura de la República Dominicana)

Semillas, plántulas y herramientas para asociaciones de productoras

Parte de las acciones se concentró en la entrega de insumos a asociaciones de mujeres de diferentes comunidades. La institución gestionó 469 libras de semillas, 39,416 plántulas y 12,438 herramientas para apoyar la producción rural.

Guzmán también mencionó proyectos destinados a acercar a las productoras a los mercados. Entre ellos figuran las Casas Sombra, una iniciativa que busca abastecer a hoteles y restaurantes, además de programas de huertos, financiamiento y apoyo a emprendimientos rurales.

El Ministerio de Agricultura vinculó estas medidas con la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario. La estrategia plantea ampliar el acceso de las mujeres a la tierra, el agua, la capacitación, el crédito, la asistencia técnica y los mercados.

Para noviembre de 2026, la cartera prepara la segunda edición del foro “La Voz de las Mujeres Agropecuarias”. El encuentro buscará recoger las necesidades de las productoras y debatir propuestas para reducir las brechas de género en el campo. La convocatoria coincidirá con el Año Internacional de la Agricultora, proclamado por las Naciones Unidas para 2026, y con las actividades por el Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre.

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