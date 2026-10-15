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El gol de Dereck Moncada que convirtió al hondureño de 18 años en el jugador más joven en la historia de la UEFA

Con apenas 18 años, el delantero de Talanga entró desde el banco, marcó un tanto decisivo y puso su nombre en los libros de record del fútbol continental europeo

El atacante de Talanga entra al campo con el marcador 2-1, anota a seis minutos del final y Anto Grgic convierte un penal que define la victoria del conjunto suizo. (Cortesía: Fox)
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Dereck Moncada debutó con Lugano en la fase de liga de la UEFA Conference League este jueves 15 de octubre, marcó el empate parcial ante Estrella Roja de Belgrado y contribuyó a la victoria por 3-2 del campeón suizo. A los 18 años, el delantero hondureño se convirtió en el jugador más joven de la historia en disputar una competición de la UEFA.

El atacante nacido en Talanga, Francisco Morazán, ingresó en el segundo tiempo cuando su equipo perdía 2-1 en el AIL Arena. Once minutos después de entrar al campo, anotó su primer gol en la fase de liga del torneo continental.

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La victoria permitió al Lugano sumar sus primeros tres puntos en la Conference League. Moncada elevó a 7 goles su registro durante la temporada con el club suizo.

El empate a los 84 minutos y la remontada local

El Lugano abrió el marcador a los 25 minutos mediante el suizo Albian Ajeti. Estrella Roja respondió siete minutos más tarde con un gol de Timi Max Elsnik, que estableció el 1-1 antes del descanso.

Dereck Moncada se convirtió a los 18 años en el jugador más joven en disputar una competición de la UEFA. (Imagen de cortesía)
Dereck Moncada se convirtió a los 18 años en el jugador más joven en disputar una competición de la UEFA. (Imagen de cortesía)

El equipo serbio pasó al frente a los 67 minutos gracias al bosnio Rade Krunić. Seis minutos después, el entrenador Mattia Croci-Torti envió a Moncada al terreno de juego.

El hondureño igualó el partido a los 84 minutos. La acción se inició con un centro desde la banda derecha; el delantero controló la pelota con el pecho y definió con un remate de derecha que superó al guardameta rival.

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El tanto cambió el rumbo del encuentro. A los 90 minutos, Anto Grgic convirtió un penal para completar la remontada del Lugano y sellar el 3-2 final.

El recorrido europeo del delantero hondureño

Moncada ya había tenido participación en las rondas preliminares de la Conference League antes de estrenarse en la fase de liga. En esa instancia anotó ante el Maccabi Tel Aviv de Israel, resultado que ayudó al Lugano a clasificar al certamen.

Dereck Moncada, ocupa el cuarto puesto entre los adolescentes ofensivos con mayor velocidad máxima de pico en las principales ligas del mundo, tras alcanzar 17,20 m/s (18,81 yardas por segundo). El registro acompaña su protagonismo en la temporada 2026-27, en la que suma 3 goles y una asistencia en ocho apariciones de la Super League.

El atacante hondureño, de 18 años, ingresó tras el descanso; el conjunto suizo iba abajo y aquella intervención impulsó una reacción decisiva, hasta modificar el resultado continental bajo máxima presión competitiva. (Imagen de cortesía)
El atacante hondureño, de 18 años, ingresó tras el descanso; el conjunto suizo iba abajo y aquella intervención impulsó una reacción decisiva, hasta modificar el resultado continental bajo máxima presión competitiva. (Imagen de cortesía)

Moncada, nacido en Talanga y de 18 años, se adaptó al fútbol europeo y se convirtió en una alternativa ofensiva para el Lugano por su capacidad para atacar espacios, encarar y jugar por las bandas. También es el máximo goleador de su equipo en la liga hasta el momento.

En la actual fecha FIFA, el delantero anotó y dio una asistencia en la derrota de Honduras ante Surinam. Frente a Jamaica participó en la creación de la jugada que terminó en gol durante el triunfo de su selección.

Moncada disputó el Campeonato Sub-20 de la Concacaf de 2024 con Honduras. El seleccionado quedó eliminado en los cuartos de final tras perder 3-5 en la definición por penales ante Cuba.

La primera convocatoria a la selección absoluta llegó el 4 de noviembre de 2025, para los dos últimos encuentros de la eliminatoria hacia el Mundial de 2026 frente a Nicaragua y Costa Rica. Debutó el 13 de noviembre en la derrota 2-0 contra Nicaragua, cuando reemplazó a Romell Quioto a los 72 minutos.

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