Gastón Edul mostró en vivo los guantes con los que el Roña Castro tiró sus últimos golpes: dónde los había usado

Gastón Edul mostró los últimos guantes que usó Jorge "Locomotora" Castro

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El periodista Gastón Edul mostró en el stream de Davoo Xeneize los guantes con los que Jorge “Locomotora” Castro dio sus últimos golpes. El objeto, que el comunicador reveló pertenece a su propia colección personal, corresponde a la última sesión de entrenamiento del histórico ex campeón mundial de peso mediano, fallecido a los 59 años.

Durante la transmisión, Edul explicó el origen del hallazgo y el vínculo personal que lo llevó a conservar esos guantes. “Me di cuenta hoy que estos son los últimos guantes con los que el Roña tiró trompadas”, relató el cronista, en referencia al apodo con el que se conocía popularmente al boxeador.

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Edul detalló que los guantes eran de su propiedad y que los había utilizado junto a Castro durante una sesión de entrenamiento previa a su velada boxística. “De casualidad son los míos y son con los que entrené para la velada y se los quiero hacer llegar a la familia”, explicó el periodista, quien remarcó que esa fue la última vez que el ex campeón calzó un par de guantes.

La noticia despertó una reflexión conjunta entre los participantes del stream sobre el destino que debían tener esos guantes. Uno de los presentes propuso que el objeto fuera entregado a la familia del histórico pugilista, idea que Edul recibió con buena predisposición, aunque con matices sobre su relevancia real para los allegados del boxeador. “Quizás no le interese a la familia, pues debe estar repleta de cosas o quizás no es significativo, pero quiero hacérselo llegar igual, de todos modos”, sostuvo el periodista, antes de confirmar que había llevado los guantes al estudio con ese propósito.

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El Roña Castro falleció a los 59 años (@jorgelocomotoracastro)

El gesto de Edul se enmarca en el amplio reconocimiento que recibió Castro tras su fallecimiento, después de sufrir un fuerte dolor en el pecho mientras estaba junto a su hija Quimey y una ex pareja en el Bingo de Morón. Según el parte policial, el ex boxeador sufrió una descompensación vinculada a su cuadro de diabetes, mientras que el resultado preliminar de la autopsia determinó que la causa de muerte fue un edema agudo de pulmón derivado de una falla cardíaca.

Castro, también conocido como “El Roña”, había sido campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y construyó una de las carreras más prolíficas del boxeo argentino, con un registro profesional de 144 combates, de los cuales ganó 130, 90 de ellos por nocaut, perdió 11 y empató tres.

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Su legado deportivo estuvo acompañado además por un fuerte compromiso social: durante años sostuvo comedores y merenderos en distintos puntos del conurbano bonaerense.

Al cierre de la transmisión, Edul dedicó un mensaje final a los allegados del ex campeón. “Por eso los traje acá, Vito. Los últimos del Roña Castro. Le mandamos un abrazo grande a la familia”, concluyó el periodista, en una despedida que combinó el testimonio deportivo con un gesto de afecto hacia una de las figuras más queridas del boxeo argentino de las últimas décadas.