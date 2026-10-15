Belgrano fue superior pero empató 1-1 ante Independiente del Valle en su histórico debut en la Copa Libertadores Femenina

Julieta Alaides Paz marcó un tanto en la primera participación de las Piratas en el torneo continental

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Belgrano empató 1-1 ante Independiente del Valle en su estreno por el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina, disputado en el estadio IDV de Quito. Julieta Alaides Paz abrió el marcador para las Piratas y Karen Páez igualó de penal antes del descanso, en un partido que dejó a ambos equipos con un punto en el inicio de la zona.

El conjunto cordobés sostuvo un planteo firme durante buena parte del encuentro y golpeó primero con su goleadora histórica. Las locales reaccionaron a partir de la posesión y encontraron la igualdad desde los 12 pasos, aunque Belgrano volvió a buscar la ventaja en el complemento sin poder quebrar otra vez la resistencia ecuatoriana.

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Los primeros minutos mostraron un desarrollo parejo, con Independiente del Valle decidido a asumir el protagonismo frente a su público y Belgrano concentrado en cerrar espacios. Las Dragonas intentaron avanzar por los costados, pero la defensa argentina respondió con orden y evitó que las aproximaciones locales se transformaran en situaciones claras frente a Agustina Sánchez.

Independiente del Valle y Belgrano igualaron por la primera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026 (Crédito: X)

La visita aprovechó una de sus primeras llegadas para tomar ventaja a los 23 minutos. Raquel Polich envió un pase largo que encontró sin marca a Julieta Alaides Paz, quien definió con un remate firme para establecer el 1-0. La delantera uruguaya recibió atención médica poco después de convertir, aunque continuó en el campo de juego. El equipo ecuatoriano reaccionó y exigió a Sánchez a los 29 minutos, cuando la arquera desvió por encima del travesaño un centro que terminó direccionado al arco. La igualdad llegó a los 40, luego de que Catalina Roggerone intervino para frenar una acción de peligro de Karen Páez dentro del área y la árbitra uruguaya Anahí Fernández sancionó penal.

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Páez asumió la ejecución y remató al medio para vencer a la arquera del equipo cordobés. El tanto dejó el marcador en 1-1 antes del entretiempo, con Belgrano más efectivo en sus avances y el conjunto local con mayor presencia ofensiva en el tramo final de la primera parte.

Las Piratas salieron al complemento con la intención de recuperar el control y volver a ponerse arriba en el resultado. El equipo argentino presionó para recuperar la pelota, mientras que Independiente del Valle buscó sostener la iniciativa mediante el manejo de la posesión. Las ecuatorianas generaron una de las ocasiones más claras a los 53 minutos. Evelyn Burgos remató después de recibir un pase de Mary Guerra, pero Sánchez contuvo en dos tiempos; en el rebote, la misma futbolista volvió a probar y su disparo pasó cerca de uno de los palos, sin alterar la igualdad.

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Agustina Sánchez mostró seguridad bajo los tres palos en el estreno (@BelgranoFem)

Con el paso de los minutos, el ritmo del partido descendió y la entrenadora Mariana Pomu Sánchez comenzó a mover el banco de suplentes. A los 65, Polich dejó el campo para el ingreso de Mayra Acevedo, mientras que Andrea Amaya reemplazó a Dana Pesántez. Karen Páez protagonizó luego un choque con Sánchez que obligó a la arquera argentina a recibir asistencia durante unos instantes. A los 75, Paz intentó sorprender con un remate tras un lateral, pero la pelota se elevó demasiado. Más tarde, la autora del gol cordobés fue sustituida por Arianna Reche para el cierre del encuentro, que finalizó con la expulsión de Amaya.

Belgrano llegó a la competencia como el único representante de Argentina y afronta por primera vez el torneo continental. El conjunto de Córdoba obtuvo su lugar tras conquistar el Trofeo de Campeonas 2025, luego de imponerse ante Newell’s Old Boys por 4-2 en la tanda de penales tras igualar sin goles durante los 90 minutos.

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El próximo desafío de las Piratas será frente a Palmeiras este domingo (@BelgranoFem)

La clasificación se produjo después de una campaña en la que las Piratas lograron el primer título de su historia en el Campeonato Femenino de Primera División. En Quito, el equipo comparte el Grupo B con Palmeiras, Independiente del Valle y Universitario de Perú, en una zona que tendrá sus próximos partidos durante la segunda mitad de octubre.

Palmeiras y Universitario jugarán a las 21.00 para completar la jornada inaugural del grupo. El próximo compromiso de Belgrano será ante el equipo brasileño el domingo 18 de octubre a las 17.00, mientras que en la última fecha de la zona se enfrentará con Universitario el miércoles 21 a las 21.00.

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