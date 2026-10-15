Guatemala

El Ministerio de Salud propone limitar las grasas trans en la industria alimentaria de Guatemala

La iniciativa, presentada por Joaquín Barnoya junto a diputados, establece topes para los ácidos grasos parcialmente hidrogenados y busca reducir riesgos de infartos, diabetes, obesidad, cáncer y otras enfermedades crónicas desde la niñez

Infografía con texto e ilustraciones sobre la regulación de grasas trans en Guatemala, con el logotipo de Infobae en la parte inferior.
La propuesta del Ministerio de Salud de Guatemala busca reducir el uso de grasas trans industriales y mitigar los riesgos de enfermedades crónicas en la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El ministro de Salud Pública, Joaquín Barnoya, presentó en Guatemala una iniciativa de ley para limitar el uso de grasas trans en la producción industrial de alimentos, con un plazo de 36 meses para que la industria las sustituya por opciones consideradas más saludables.

La propuesta apunta a reducir desde la niñez la exposición a estos compuestos, asociados por el funcionario con infartos, cáncer, diabetes y obesidad.

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La iniciativa surge ante el impacto de las enfermedades crónicas, que incluyen cáncer, enfermedad renal crónica, diabetes e infartos cardíacos.

Barnoya sostuvo que estas patologías representan una carga económica y social para Guatemala y para otros países, aunque muchas pueden prevenirse mediante estrategias individuales y medidas de alcance poblacional.

El ministro vinculó esta propuesta con la ley integral de control del cáncer, cuyo enfoque busca abordar la prevención de manera amplia. “La prevención tenga un lugar central en las decisiones públicas y en la producción de alimentos de Guatemala”, planteó durante la presentación, acompañado por diputados afines al oficialismo y autoridades sanitarias.

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Un cartel publicitario que incluye papas fritas, una dona y un pastel cruzados por una señal roja de prohibición junto a un corazón azul.
Un cartel informativo del Ministerio de Salud de Guatemala promueve la iniciativa para limitar las grasas trans en la producción de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reemplazo gradual de los aceites parcialmente hidrogenados

Las grasas trans se producen durante la elaboración de alimentos con aceites y se utilizan para mejorar la textura de los productos y prolongar su permanencia en los estantes.

Según explicó Barnoya, no aportan valor nutricional y pueden ser reemplazadas por otros aceites sin que ello impida la fabricación de los alimentos.

La medida no plantea una prohibición absoluta de las grasas trans ni de productos o marcas que las contengan. El objetivo es establecer un límite a la cantidad permitida en la producción industrial y promover el reemplazo progresivo de los ácidos grasos parcialmente hidrogenados por grasas más saludables.

El plazo previsto es de 36 meses, durante los cuales la industria alimentaria deberá adaptar sus procesos. El ministro señaló que la regulación fue trabajada junto con el Organismo Legislativo como una intervención poblacional, es decir, una política que alcanza al conjunto de consumidores y no solo a quienes deciden modificar de forma individual su dieta.

El viceministro de Regulación, el doctor Edgar González, acompañó al titular de Salud durante el anuncio, junto con equipos del Departamento de Regulación, el Departamento de Crónicas y el Laboratorio Nacional de Salud.

El consumo entre adolescentes y el costo sanitario

El consumo de grasas trans entre adolescentes guatemaltecos mantiene niveles elevados. Barnoya indicó que casi el 50% de ese grupo las ingiere tres veces por semana, una frecuencia que expone a la población joven a factores de riesgo vinculados con enfermedades crónicas.

El funcionario estimó que estos compuestos elevan en cerca de 30% el riesgo de sufrir un infarto cardíaco. Comparó ese impacto con el del tabaquismo y señaló que la obesidad constituye, a su vez, un factor de riesgo independiente para otras enfermedades crónicas.

“Una alimentación saludable hoy es una población saludable mañana”, afirmó Barnoya al defender una regulación orientada a modificar la composición de los alimentos antes de que lleguen al consumidor. El planteo parte de que el costo sanitario de estas enfermedades puede volverse insostenible a largo plazo.

La propuesta también contempla una dimensión comercial regional. El ministro señaló que 50 países ya prohibieron las grasas trans, entre ellos Panamá, por lo que los productos alimenticios guatemaltecos destinados a ese mercado deben estar libres de esos compuestos. Según explicó, la iniciativa podría favorecer la exportación hacia países vecinos que ya aplican restricciones similares.

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