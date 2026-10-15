Tendencias

Receta de niños envueltos de carne, rápida y fácil

Una preparación con orígenes europeos que se convirtió en una aliada sabrosa para una cena distinta en casa

Primer plano de un niño envuelto de repollo relleno con carne sobre un plato blanco
Un plato heredado de la inmigración ucraniana y polaca, que todavía se cocina en el litoral argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Hay platos que llegan a la mesa argentina con sabores de antepasados, y los niños envueltos son una de esas preparaciones que sobrevivieron al paso de las generaciones. Esta receta, también conocida como holupchi u holopchi, es herencia directa de la inmigración ucraniana y polaca que se asentó en el litoral. Con el tiempo, cada familia adaptó la preparación a los ingredientes disponibles y a sus propias costumbres, pero mantuvo la idea central: envolver un relleno sencillo en hojas de repollo y cocinarlo lentamente hasta que todos los sabores se integren.

En Misiones y Corrientes, todavía se la prepara como en los años de la colonización, en cocinas donde las recetas familiares se transmiten de memoria. La presencia de comunidades de origen europeo dejó su huella en los platos cotidianos, y los niños envueltos se convirtieron en una preparación frecuente para reuniones familiares y almuerzos extensos. En Oberá, la receta incluso tiene su propia fiesta popular, una muestra de la vigencia de esta tradición en la región. No se trata solo de una comida: también es una forma de conservar una historia compartida alrededor de la mesa.

PUBLICIDAD

Es un plato sabroso, en el que las hojas de repollo envuelven una mezcla de carne picada, arroz y verduras, que puede cocinarse en agua o en salsa de tomate. El nombre hace referencia a la forma en que el relleno queda “envuelto” y protegido dentro de cada hoja, como un bebé en su manta. Con ingredientes cotidianos y una preparación pausada, los niños envueltos combinan sabor, rendimiento y el carácter casero de la cocina de inmigrantes.

Receta de niños envueltos de carne

Los niños envueltos son pequeños rollitos de hojas de repollo rellenos con una mezcla de carne picada, arroz y verduras, cocidos lentamente en agua o en salsa de tomate. Es un plato completo, nutritivo y con mucho sabor a cocina de inmigrantes.

PUBLICIDAD

Varios niños envueltos de repollo relleno con carne se distribuyen en una fuente de cerámica blanca
Hojas de repollo tierno envuelven un relleno jugoso de carne y arroz, listo para disfrutar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas

  • Tiempo de preparación: 30 minutos
  • Tiempo de cocción: 90 minutos

Ingredientes

  • 1 repollo entero (para las hojas)
  • 300 g de carne vacuna picada
  • 300 g de carne de cerdo picada
  • 200 g de arroz
  • 1 cebolla
  • 2 cebollitas de verdeo
  • 2 dientes de ajo
  • 1 morrón
  • 50 g de panceta ahumada picada
  • 200 g de puré de tomates
  • Perejil picado, a gusto
  • Sal y pimienta, a gusto
  • 1 chorrito de vinagre
  • 1 chorrito de aceite

Cómo hacer niños envueltos de carne, paso a paso

  1. Picar bien finas la cebolla, el ajo, el morrón y la cebollita de verdeo.
  2. En una sartén, freír la carne vacuna y la carne de cerdo junto con las verduras picadas y el puré de tomates. Cocinar a fuego lento durante 30 minutos, revolviendo cada tanto.
  3. Retirar del fuego y agregar el arroz crudo junto con un chorrito de aceite. Mezclar bien y dejar reposar unos minutos para que el arroz absorba los jugos.
  4. Mientras tanto, calentar una olla con agua y sumergir la cabeza de repollo entera durante 15 minutos. El objetivo es ablandar las hojas sin que se cocinen por completo, así que conviene vigilar el punto.
  5. Separar las hojas de repollo con cuidado de no romperlas.
  6. Colocar una cucharada del relleno de carne en el centro de cada hoja. Cerrar los costados y enrollar formando un paquetito prolijo.
  7. Tapizar el fondo de una cacerola con las hojas de repollo sobrantes para evitar que los rollitos se peguen.
  8. Acomodar los niños envueltos en la cacerola, uno junto al otro.
  9. Cubrir con agua, agregar un chorrito de vinagre y otro de aceite.
  10. Llevar a fuego corona (bien bajo) y cocinar durante 90 minutos, sin que hierva con fuerza.
  11. Servir calientes, de a varios por plato, con un poco del caldo de cocción.

Consejo: si se prefiere una versión más sabrosa, se puede reemplazar el agua por salsa de tomate casera y cocinar de la misma manera.

Varios niños envueltos de repollo relleno con carne se distribuyen en una fuente de cerámica blanca
La preparación toma 2 horas en total, distribuidas en 30 minutos de preparación y 90 de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420 kcal
  • Grasas: 18 g
  • Carbohidratos: 38 g
  • Proteínas: 28 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los niños envueltos se conservan en la heladera, en un recipiente hermético, durante 3 a 4 días. También se pueden congelar ya cocidos, con o sin el caldo, y se mantienen en buen estado en el freezer hasta por 2 meses. Para recalentar, lo ideal es hacerlo a fuego bajo con un poco de líquido para que no se sequen.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Del rojo rubí al champán: los dos looks de Selena Gomez que iluminaron una gala solidaria en Los Ángeles

Del magnetismo a la delicadeza, la cantante y empresaria desplegó dos estilismos exclusivos de Prada que combinaron brillo, siluetas definidas y detalles bordados

Del rojo rubí al champán: los dos looks de Selena Gomez que iluminaron una gala solidaria en Los Ángeles

Receta de tarta de pera y miel, rápida y fácil

Este postre tibio combina láminas de fruta madura con canela sobre hojaldre crocante. La preparación rinde 8 porciones ricas y doradas, ideales para compartir durante la merienda familiar

Receta de tarta de pera y miel, rápida y fácil

Cuáles son los circuitos cerebrales detrás de cada carcajada, según una reciente revisión científica

Un estudio publicado en Trends in Neurosciences diferenció los mecanismos que producen expresiones genuinas de humor respecto de los gestos sociales deliberados durante una conversación

Cuáles son los circuitos cerebrales detrás de cada carcajada, según una reciente revisión científica

El misterio de siete cerámicas con símbolos rupestres halladas a casi 3.000 metros de altura en la cordillera de San Juan

Ocurrió durante un patrullaje de Gendarmería Nacional en los Altos Valles Cordilleranos de Calingasta. Patrimonio Cultural de la provincia analiza su antigüedad, procedencia y posible vínculo con comunidades antiguas

El misterio de siete cerámicas con símbolos rupestres halladas a casi 3.000 metros de altura en la cordillera de San Juan

Los años 80 vuelven a sonar en Buenos Aires con “La mejor de mis bodas”

La adaptación argentina de “The Wedding Singer” iniciará una temporada de seis funciones en el Teatro Politeama desde el miércoles 4 de noviembre, bajo la dirección general de Juan Mendé

Los años 80 vuelven a sonar en Buenos Aires con “La mejor de mis bodas”

DEPORTES

La sugerente sentencia de la hermana de Cristiano Ronaldo sobre el futuro del delantero tras el escándalo en la selección de Portugal

La sugerente sentencia de la hermana de Cristiano Ronaldo sobre el futuro del delantero tras el escándalo en la selección de Portugal

Estudiantes abre su llave de semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo en La Plata: hora, TV y probables formaciones

Belgrano fue superior pero empató 1-1 ante Independiente del Valle en su histórico debut en la Copa Libertadores Femenina

El gol de Dereck Moncada que convirtió al hondureño de 18 años en el jugador más joven en la historia de la UEFA

Gastón Edul mostró en vivo los guantes con los que el Roña Castro tiró sus últimos golpes: dónde los había usado

TELESHOW

Habló Josefina Lynch, señalada como la tercera en discordia en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Habló Josefina Lynch, señalada como la tercera en discordia en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Dolor por la muerte del músico Marcelo Decall, emblema del rock cordobés

Paloma Fort reveló los abusos que sufrió de su madre Aschira: “A los 7 años me dejaba encerrada sin luz ni comida”

El casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero: la ceremonia íntima, los tres vestidos secretos y los detalles de la fiesta

Gastón Dalmau habló del trastorno que lo paralizó durante años: “Me impedía vivir, lloraba todo el día”

INFOBAE AMÉRICA

Diputado denuncia penalmente a Laura Fernández y a Rodrigo Chaves por presunto nombramiento ilegal del jefe de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica

Diputado denuncia penalmente a Laura Fernández y a Rodrigo Chaves por presunto nombramiento ilegal del jefe de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica

El Ministerio de Salud propone limitar las grasas trans en la industria alimentaria de Guatemala

Cuatro cubanos detenidos por protestar y orar en público: lo que revelan sus casos sobre el uso de la prisión provisional en Cuba

Del campo al mercado: Más de 4,700 mujeres rurales mueven la economía en República Dominicana

De la tierra urbana de Camagüey a las 100 heroínas de la FAO: Cubana destaca por su modelo agrícola