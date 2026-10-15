Receta de niños envueltos de carne, rápida y fácil

Un plato heredado de la inmigración ucraniana y polaca, que todavía se cocina en el litoral argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay platos que llegan a la mesa argentina con sabores de antepasados, y los niños envueltos son una de esas preparaciones que sobrevivieron al paso de las generaciones. Esta receta, también conocida como holupchi u holopchi, es herencia directa de la inmigración ucraniana y polaca que se asentó en el litoral. Con el tiempo, cada familia adaptó la preparación a los ingredientes disponibles y a sus propias costumbres, pero mantuvo la idea central: envolver un relleno sencillo en hojas de repollo y cocinarlo lentamente hasta que todos los sabores se integren.

En Misiones y Corrientes, todavía se la prepara como en los años de la colonización, en cocinas donde las recetas familiares se transmiten de memoria. La presencia de comunidades de origen europeo dejó su huella en los platos cotidianos, y los niños envueltos se convirtieron en una preparación frecuente para reuniones familiares y almuerzos extensos. En Oberá, la receta incluso tiene su propia fiesta popular, una muestra de la vigencia de esta tradición en la región. No se trata solo de una comida: también es una forma de conservar una historia compartida alrededor de la mesa.

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Es un plato sabroso, en el que las hojas de repollo envuelven una mezcla de carne picada, arroz y verduras, que puede cocinarse en agua o en salsa de tomate. El nombre hace referencia a la forma en que el relleno queda “envuelto” y protegido dentro de cada hoja, como un bebé en su manta. Con ingredientes cotidianos y una preparación pausada, los niños envueltos combinan sabor, rendimiento y el carácter casero de la cocina de inmigrantes.

Receta de niños envueltos de carne

Los niños envueltos son pequeños rollitos de hojas de repollo rellenos con una mezcla de carne picada, arroz y verduras, cocidos lentamente en agua o en salsa de tomate. Es un plato completo, nutritivo y con mucho sabor a cocina de inmigrantes.

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Hojas de repollo tierno envuelven un relleno jugoso de carne y arroz, listo para disfrutar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas

Tiempo de preparación: 30 minutos

Tiempo de cocción: 90 minutos

Ingredientes

1 repollo entero (para las hojas)

300 g de carne vacuna picada

300 g de carne de cerdo picada

200 g de arroz

1 cebolla

2 cebollitas de verdeo

2 dientes de ajo

1 morrón

50 g de panceta ahumada picada

200 g de puré de tomates

Perejil picado, a gusto

Sal y pimienta, a gusto

1 chorrito de vinagre

1 chorrito de aceite

Cómo hacer niños envueltos de carne, paso a paso

Picar bien finas la cebolla, el ajo, el morrón y la cebollita de verdeo. En una sartén, freír la carne vacuna y la carne de cerdo junto con las verduras picadas y el puré de tomates. Cocinar a fuego lento durante 30 minutos, revolviendo cada tanto. Retirar del fuego y agregar el arroz crudo junto con un chorrito de aceite. Mezclar bien y dejar reposar unos minutos para que el arroz absorba los jugos. Mientras tanto, calentar una olla con agua y sumergir la cabeza de repollo entera durante 15 minutos. El objetivo es ablandar las hojas sin que se cocinen por completo, así que conviene vigilar el punto. Separar las hojas de repollo con cuidado de no romperlas. Colocar una cucharada del relleno de carne en el centro de cada hoja. Cerrar los costados y enrollar formando un paquetito prolijo. Tapizar el fondo de una cacerola con las hojas de repollo sobrantes para evitar que los rollitos se peguen. Acomodar los niños envueltos en la cacerola, uno junto al otro. Cubrir con agua, agregar un chorrito de vinagre y otro de aceite. Llevar a fuego corona (bien bajo) y cocinar durante 90 minutos, sin que hierva con fuerza. Servir calientes, de a varios por plato, con un poco del caldo de cocción.

Consejo: si se prefiere una versión más sabrosa, se puede reemplazar el agua por salsa de tomate casera y cocinar de la misma manera.

La preparación toma 2 horas en total, distribuidas en 30 minutos de preparación y 90 de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 420 kcal

Grasas: 18 g

Carbohidratos: 38 g

Proteínas: 28 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los niños envueltos se conservan en la heladera, en un recipiente hermético, durante 3 a 4 días. También se pueden congelar ya cocidos, con o sin el caldo, y se mantienen en buen estado en el freezer hasta por 2 meses. Para recalentar, lo ideal es hacerlo a fuego bajo con un poco de líquido para que no se sequen.

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