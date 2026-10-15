Los años 80 vuelven a sonar en Buenos Aires con “La mejor de mis bodas”

La obra cuenta con 30 artistas en escena y 11 músicos que ejecutan la banda sonora en vivo.

Guardar

Con un escenario poblado por 30 artistas y una orquesta de 11 músicos en vivo, la comedia musical “La mejor de mis bodas” llegará por primera vez a la Argentina con una temporada de seis funciones en el Teatro Politeama, en la ciudad de Buenos Aires.

El espectáculo, inspirado en la película “The Wedding Singer”, tendrá su debut el miércoles 4 de noviembre en la sala de Paraná 353. La programación prevé funciones los martes y miércoles a las 20:00, durante noviembre, y las entradas se venderán a través de Plateanet.

PUBLICIDAD

La obra toma como punto de partida el universo de las celebraciones de casamiento, con sus rituales, promesas y pistas de baile. En ese ambiente, donde cada fiesta intenta condensar una historia de amor en pocas horas, aparece Adrián Weiss, un cantante contratado para animar bodas que atraviesa una crisis personal luego de que su pareja lo abandona en el altar.

Adrián Weiss canta en bodas después de quedar solo frente al altar

La trama gira en torno a Adrián Weiss, un animador de fiestas que sufre el abandono de su pareja en el altar.

El personaje central queda atrapado en una contradicción: debe poner música a las celebraciones de otros cuando su propia boda acaba de desmoronarse. Su trabajo lo lleva de salón en salón, entre parejas que brindan por un futuro compartido y canciones que, de pronto, adquieren otro sentido.

PUBLICIDAD

En ese recorrido conoce a Ella Miller, una moza que también parece vivir una relación atravesada por tensiones. Ella está comprometida con un hombre ambicioso, mientras Adrián intenta recomponer una rutina que perdió estabilidad después de la ruptura.

El vínculo entre ambos se construye en medio de preparativos, banquetes, canciones y encuentros que se alejan de la solemnidad de una ceremonia tradicional. La trama avanza con referencias a la cultura pop de los años 80, una década que atraviesa la música, el vestuario y el clima general de la puesta.

La adaptación propone un recorrido por códigos reconocibles de aquel período: peinados, colores, coreografías y canciones que acompañan el contraste entre la euforia de una boda y las dudas que aparecen cuando se apagan las luces de la fiesta.

PUBLICIDAD

La música en directo sostendrá la puesta inspirada en los años 80

La versión teatral adapta la película interpretada por Adam Sandler y Drew Barrymore con una ambientación centrada en la cultura de los años 80.

Uno de los ejes de ”La mejor de mis bodas” será la interpretación musical en vivo. La banda estará integrada por 11 músicos, que acompañarán a un elenco de 30 artistas en escena a lo largo de las funciones previstas para noviembre.

La propuesta combina escenas de comedia, números musicales y coreografías. El diseño de vestuario retomará referencias estéticas de los años 80, mientras que la puesta buscará trasladar al escenario el ambiente de los salones de eventos en los que transcurre la historia.

La dirección general y el movimiento estarán a cargo de Juan Mendé. La dirección musical será responsabilidad de Mariano Barreiro, mientras que Nesti Domínguez asumirá la dirección de actores.

PUBLICIDAD

La producción general estará a cargo de Nicolás Cavallero. A su vez, Felicitas Carman, Guadalupe Flores y Luana Ferreyra integran el equipo de producción ejecutiva.

Un elenco amplio pondrá en escena la historia de una boda suspendida

La historia aborda el vínculo entre el protagonista y Ella Miller, una moza que mantiene una relación con un hombre ambicioso.

El elenco incluye a Abril Guardatti, Agostina Fernández, Alejo Caride, Axel Munton, Azul Ezcurra, Bruno Gasparrini, Carla Marino, Ema Giménez Zapiola, Jimena Chouhy, Lucas Gerson, Maite Valdés, Romina Ruiz, Sol Tobías y Victoria Vigliano, entre otros intérpretes.

La llegada del musical al Teatro Politeama representa la primera presentación local de una historia que parte de una boda frustrada para construir una comedia romántica atravesada por la música. El personaje de Adrián, habituado a acompañar el momento más festivo de otras parejas, deberá decidir qué hacer con una vida que quedó detenida en el instante previo a su propia ceremonia.

PUBLICIDAD

Las seis funciones anunciadas concentrarán la temporada durante noviembre. La cita será en Paraná 353, donde la historia de Adrián y Ella llevará al escenario un repertorio de referencias ochentosas, situaciones de comedia y canciones interpretadas frente al público.