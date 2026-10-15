De la tierra urbana de Camagüey a las 100 heroínas de la FAO: Cubana destaca por su modelo agrícola

Magalys Pedrero Basulto recorre el cultivo de su proyecto de agricultura urbana en Camagüey, tras ser reconocida por la FAO entre las cien mujeres destacadas del sector. (FAO)

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Magalys Pedrero Basulto fue seleccionada entre las 100 heroínas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por su trayectoria al frente de una iniciativa de agricultura urbana, suburbana y familiar en Camagüey, Cuba. Su trabajo se centró en la producción local de alimentos y en el abastecimiento de instituciones sociales de la comunidad.

Pedrero Basulto fundó y dirigió un organopónico que obtuvo la condición de Referencia Nacional y fue distinguido como el mejor del municipio de Camagüey. El reconocimiento se vinculó con la continuidad de su producción y con prácticas orientadas a la sostenibilidad en un modelo de agricultura de proximidad.

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Abastecimiento a residencias de ancianos, guarderías y programas comunitarios

La iniciativa impulsada por Magalys Pedrero Basulto permitió llevar productos frescos a residencias de ancianos, guarderías y programas de alimentación comunitarios. Esa tarea ubicó al organopónico como un espacio de producción agrícola y, a la vez, como un proveedor para sectores que dependen de redes locales de cuidado y asistencia.

La experiencia expone la capacidad de la agricultura urbana, suburbana y familiar para acercar alimentos a los consumidores, reducir la dependencia de circuitos de distribución más extensos y sostener el acceso a frutas, hortalizas y otros productos frescos en entornos urbanos.

A lo largo de su trayectoria, Pedrero Basulto recibió premios y distinciones por la gestión del proyecto. La selección de la FAO incorporó su caso a un grupo de mujeres reconocidas por sus aportes a la transformación de los sistemas agroalimentarios y al fortalecimiento de las comunidades rurales y urbanas.

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La iniciativa de Magalys toma relevancia en un contexto en el que los cubanos viven una grave crisis alimentaria, energética y de servicios básicos.

La producción agrícola del proyecto abasteció a residencias de ancianos, guarderías y programas sociales. FOTO DE ARCHIVO/ REUTERS

La FAO recibió 609 candidaturas de 131 países

El proceso para elegir a las cien heroínas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) buscó asegurar la participación de los Estados miembros, una representación geográfica amplia, transparencia y criterios comunes de evaluación.

La entidad envió una convocatoria de propuestas a todos sus miembros y comunicó el mecanismo de forma directa a cada país. La cantidad máxima de candidaturas permitidas para cada Estado se fijó según el tamaño de su población.

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En total, 131 miembros de la FAO presentaron 609 propuestas de candidatura. En una primera instancia, las postulaciones pasaron por una revisión para comprobar que cumplieran los requisitos previstos y que se ajustaran al cupo asignado a cada país.

Después, el personal directivo superior de la FAO evaluó y clasificó las candidaturas admitidas. La preselección tomó en cuenta la cantidad de votos recibidos por las postulantes dentro del Comité Directivo Superior, con respeto por el número máximo de candidatas que debían ser elegidas.

FOTO DE REFERENCIA: Cubanos laboran en un proyecto de desarrollo local dedicado al cultivo de microvegetales en La Habana, Cuba, el 9 de septiembre de 2025. REUTERS/Norlys Perez

Dos rondas de deliberación para definir la lista final

Las candidaturas preseleccionadas pasaron por dos rondas de deliberaciones a cargo del personal directivo superior. La instancia buscó agregar una revisión cualitativa que garantizara la calidad, el equilibrio y la representatividad del grupo final.

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El Comité Directivo Superior aprobó la nómina definitiva y luego la FAO comunicó oficialmente la decisión a las mujeres seleccionadas.

La inclusión de Pedrero Basulto muestra el lugar de las mujeres en la construcción de sistemas alimentarios locales en Cuba. Su experiencia en Camagüey muestra cómo la producción cercana puede combinar el abastecimiento de alimentos con una función social dirigida a población adulta mayor, niños y familias alcanzadas por programas comunitarios.