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Héctor Alterio volvió a casa: sus cenizas fueron depositadas en el Panteón de Actores de la Chacarita

Bajo un diluvio, sus hijos Malena y Ernesto encabezaron el acto en el cementerio porteño, diez meses después de la muerte del intérprete en Madrid, acompañados por figuras como Eduardo Blanco, Víctor Laplace y Ana María Picchio

Cenizas de Héctor Alterio
El lugar donde fueron depositadas las cenizas de Héctor Alterio (RS Fotos)
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Diez meses después de su muerte en Madrid, las cenizas de Héctor Alterio ya descansan en Buenos Aires. Sus hijos, Malena y Ernesto Alterio, encabezaron este jueves la ceremonia en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde los restos del actor fueron depositados en la tierra que lo vio nacer y formarse antes de partir al exilio en 1975.

El acto, convocado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices El para las 16:00, reunió a familiares, colegas y allegados del intérprete bajo un diluvio. Entre los presentes estuvieron los actores Eduardo Blanco, Víctor Laplace y Ana María Picchio, además de otros compañeros de profesión que quisieron despedir al protagonista de La historia oficial y La tregua en su regreso definitivo al país.

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Cenizas de Héctor Alterio
Un grupo de familiares, colegas y amigos del gran actor acompañaron sus cenizas al Panteón de Actores y Actrices del cementerio de la Chacarita (RS Fotos)

Ana María Picchio, que compartió con Alterio el protagónico de La tregua en 1974, describió el momento en declaraciones a Teleshow: “Fue una cosa muy emocionante, muy conmovedora, porque el Flaquito quería que sus cenizas fueran a Chacarita porque él había nacido ahí, porque era hincha de Chacarita”. La actriz destacó que Ernesto y Malena “cumplieron con el deseo del padre” y contó que las cenizas fueron colocadas “junto con todos los compañeros, al lado de Soriano, de Olmedo, de toda gente querida, amada y conocida”. “El Flaco ya está en casa. Muy emocionante, sinceramente”, concluyó Picchio.

Los hijos definieron la ceremonia como “un acto sencillo, como él era”

La decisión de trasladar las cenizas desde España fue tomada por Malena y Ernesto Alterio, quienes explicaron el sentido del gesto a través de un comunicado difundido por la Asociación de Actores. “Papá siempre tuvo a la Argentina en su corazón, en su ADN. En realidad será como volver al barrio que lo vio crecer”, compartieron los hermanos, ambos actores con trayectoria propia a ambos lados del Atlántico.

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Desde la entidad gremial acompañaron la convocatoria con una frase que condensó el espíritu del momento: “Héctor vuelve a casa. Héctor vuelve a su Buenos Aires querido”. La invitación fue abierta a compañeros, amigos y admiradores del actor.

Cenizas de Héctor Alterio
Ernesyo y Malena, los hijos de Héctor Alterio, en La Chacarita (RS Fotos)

SAGAI y el Teatro Nacional Cervantes rindieron homenaje con ofrendas florales

En el interior del panteón, junto al altar donde fueron colocadas las cenizas, una placa del Sindicato Argentino de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) rezaba “Gracias Héctor Querido”, acompañada por fotos del actor y arreglos florales. En la escalinata del edificio, una corona de flores blancas enviada por el Teatro Nacional Cervantes completó los homenajes de las instituciones vinculadas a las artes escénicas.

Cenizas de Héctor Alterio
Ana María Picchio se acercó al cementerio para la ceremonia (RS Fotos)

Alterio se exilió en 1975 tras amenazas de muerte de la Triple A

Héctor Alterio había nacido en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1929, hijo de inmigrantes italianos originarios de Molise. Debutó como actor a los 18 años con Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona, y en 1950 fundó la compañía Nuevo Teatro, con la que trabajó en la renovación de la escena argentina durante casi dos décadas.

Cenizas de Héctor Alterio
Víctor Laplace, otro de los colegas que dijo presente (RS Fotos)

Su carrera en el país se interrumpió de forma abrupta en 1975. Mientras se encontraba en España para presentar La tregua en el Festival de San Sebastián, la Alianza Anticomunista Argentina —la banda paramilitar conocida como la Triple A— le envió una amenaza directa: “Si en 48 horas no abandona Buenos Aires, será ejecutado en el lugar en el que se encuentre”. Alterio no regresó. Su esposa y sus hijos se reunieron con él tiempo después en Madrid.

Cenizas de Héctor Alterio
Eduardo Blanco estuvo junto a la familia y amigos de Alterio (RS Fotos)

Participó en cuatro películas argentinas nominadas al Oscar

Desde su exilio, Alterio construyó una carrera paralela en el cine y el teatro español sin cortar el vínculo con la Argentina. Integró el elenco de cuatro de las primeras películas argentinas nominadas al Oscar: La tregua (1974), Camila (1984), La historia oficial (1985) —que obtuvo la estatuilla a mejor película de habla no inglesa— y El hijo de la novia (2001).

En España trabajó con directores como Jaime Chávarri, Pilar Miró y Jaime de Armiñán, y obtuvo la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián por A un dios desconocido (1977). A lo largo de más de siete décadas de actividad, acumuló más de 150 películas, 50 obras de teatro y 10 series de televisión. Recibió el Goya de Honor en 2004 y el Cóndor de Plata a la trayectoria en 2008.

Hector Alterio portada Despedidas
El gran actor argentino Héctor Alterio

Alterio falleció el 13 de diciembre de 2025 en Madrid, a los 96 años, tras mantenerse activo profesionalmente hasta sus últimos días con la obra Una pequeña historia, de tintes autobiográficos. Su última serie de televisión fue Su majestad, estrenada ese mismo año.

Cenizas de Héctor Alterio
La corona que envió el Teatro Nacional Cervantes (RS Fotos)

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