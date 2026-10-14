Uno de cada dos líderes rechazaría un ascenso si afecta su bienestar: qué cambió en las prioridades laborales

Los esquemas de trabajo híbrido permiten a las empresas retener al personal y atraer nuevos perfiles

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En un mercado laboral atravesado por la discusión sobre presencialidad, salud mental y tiempo personal, el bienestar se consolidó como una condición para aceptar un ascenso o evaluar una nueva oferta de empleo. El relevamiento realizado entre 14 mil profesionales de Argentina muestra que la ambición sigue vigente, aunque ya no alcanza por sí sola.

El informe Executive Compensation and Talent Trends 2026, de Page Executive, revela una tensión que atraviesa las decisiones de carrera. Uno de cada dos líderes no aceptaría un ascenso si ese cambio perjudicara su bienestar

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Lorena Salice, psicoanalista y especialista en recursos humanos vinculó esa respuesta con las exigencias que hoy pesan dentro de las organizaciones: “Tiene que ver con las exigencias, los límites y el bienestar”, explicó en Infobae Al Mediodía.

La salud mental laboral, sostuvo la especialista, incluye la posibilidad de desarrollarse sin que el trabajo ocupe todo el espacio disponible. La preferencia por una mejor calidad de vida frente a demandas mayores creció dos puntos porcentual respecto de la medición anterior.

Detrás de esa tendencia aparece una idea que ordena el estudio: el crecimiento es buscado, pero los profesionales ponen condiciones. “94% de esas mismas 14 mil personas dicen que buscan una promoción”, señaló Miguel Carugati, licenciado en Administración de Empresas, quien distinguió entre el interés por asumir nuevos desafíos y la disposición a pagar cualquier costo por hacerlo.

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Los líderes de equipos a distancia afrontan la tarea de establecer horarios y límites claros en la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cambiar de rol, el 46% de los consultados teme perder el equilibrio entre vida y trabajo o la flexibilidad que ya tiene. La ubicación y el traslado aparecen detrás, con 36%, en una elección que dialoga con la advertencia de Carugati: “La mitad se baja, por más plata que venga, si las condiciones le empeoran su equilibrio”.

La seguridad laboral fue mencionada por el 35% de los participantes, mientras que el 31% priorizó la compensación y los beneficios actuales. Para Salice, la discusión no equivale a eliminar toda incomodidad del recorrido profesional: “Alcanzar un nuevo objetivo implica esforzarte, implica incomodarte”.

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La vuelta más frecuente a la oficina puede acelerar la búsqueda de otro empleo

El trabajo híbrido ocupa un lugar central en esa evaluación. El 73% de los profesionales buscaría otra oportunidad laboral si su empresa exigiera una asistencia más frecuente a la oficina, una cifra que Carugati condensó con una definición: “No estamos dispuestos a resignarlo”.

La pandemia modificó las rutinas y dejó una vara distinta para medir el valor del tiempo. Carugati vinculó esa transformación con la experiencia que quedó en muchos hogares y oficinas: “La gente ganó en tiempo en la casa, en equilibrio entre la vida personal y la vida profesional”.

En las compañías conviven la presencialidad completa, el trabajo remoto y distintas combinaciones entre ambos esquemas. “En el medio están los esquemas híbridos”, describió Carugati sobre una modalidad que intenta responder tanto a las necesidades operativas de las empresas como a las expectativas de sus equipos.

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La adaptabilidad encabeza las capacidades más requeridas para futuras posiciones de liderazgo con el 49% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el licenciado en Administración de Empresas, la capacidad de ofrecer alternativas incide de manera directa en la permanencia de los trabajadores. “Ese equilibrio te permite mantener a las personas en el tiempo”, afirmó al abordar las estrategias de retención en un mercado con nuevas demandas.

Salice también asoció la flexibilidad con la posibilidad de sumar perfiles. “Las compañías que se flexibilizan más atraen más talento”, dijo, aunque el debate sobre la presencialidad sigue abierto y presenta respuestas distintas según la actividad, los puestos y las condiciones de cada organización.

Trabajo remoto, límites y condiciones

La posibilidad de trabajar desde casa no elimina los problemas de la jornada laboral. Cuando las fronteras entre horarios, tareas y vida privada se vuelven difusas, el día puede extenderse sin un corte definido. “Nunca se termina el trabajo”, alertó Carugati.

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Ese escenario plantea un desafío para quienes conducen equipos a distancia. Carugati sostuvo que los líderes deben acordar reglas claras para ordenar los contactos y las disponibilidades: “Un desafío que tienen los líderes es delimitar”.

Algunas empresas buscan acompañar esa modalidad con recursos materiales para los hogares, desde monitores hasta sillas y escritorios. “Te arman la oficina en tu casa”, comentó Carugati, aunque aclaró que ese tipo de inversión no está al alcance de todas las compañías.

La experiencia remota tampoco resulta idéntica para todos los trabajadores. Salice señaló que las condiciones de vivienda, convivencia y espacio personal inciden en la posibilidad de sostener una jornada adecuada: “No todos tienen las condiciones de trabajar en casa de manera tranquila”.

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El 50% de los líderes en Argentina rechazaría un ascenso laboral si la decisión perjudica su bienestar personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adaptabilidad lidera las capacidades que las empresas buscan

Mientras cambian las expectativas sobre dónde y cómo trabajar, también se modifican las habilidades que las organizaciones valoran. La adaptabilidad encabeza la lista entre quienes contratan futuros líderes, con 49%; le siguen las habilidades interpersonales, con 43%, y la experiencia técnica en el sector, con 39%. Carugati lo vinculó con un proceso de transformación en curso: “Hay mucha tarea que antes la requerías, que era manual, y ahora la hace la tecnología”.

La expansión de la inteligencia artificial y la digitalización reordenan tareas que antes requerían presencia física o una franja horaria fija. “No necesitás estar en la oficina”, planteó Carugati al referirse a actividades que hoy pueden realizarse desde otros lugares y con otra organización del tiempo.

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La conversación se extendió, además, al crecimiento del trabajo por cuenta propia en Argentina. Carugati atribuyó ese fenómeno a factores que se superponen, entre ellos la autonomía que buscan muchos profesionales y las herramientas tecnológicas disponibles: “Es la combinación de razones”.

En esa explicación incluyó una característica que observa en el mercado local. “Tenemos una de las tasas de mayor emprendedurismo del mundo en Argentina”, afirmó Carugati, al describir un escenario en el que la búsqueda de independencia convive con la necesidad de preservar el tiempo, la flexibilidad y el bienestar personal.

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