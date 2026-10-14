Receta de pesto casero con nuez, rápida y fácil

Hay salsas que resuelven una comida en pocos minutos y dejan la cocina perfumada con albahaca fresca. Este pesto casero con nuez tiene una textura cremosa, un sabor intenso y el toque crocante de los frutos secos.
En Argentina suele acompañar pastas, ñoquis, ravioles y también tostadas, bruschettas o carnes grilladas. Es una preparación práctica para tener lista cuando hace falta sumar sabor sin complicar el menú.
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Receta de pesto casero con nuez
El pesto casero con nuez es una salsa fría y espesa elaborada con albahaca fresca, nueces, queso parmesano, ajo y aceite de oliva. Se prepara en pocos minutos y queda lista para mezclar con pastas recién cocidas.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 10 minutos.
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 0 minutos.
Ingredientes
- 2 tazas de hojas de albahaca fresca.
- 80 g de nueces peladas.
- 1 diente de ajo.
- 80 g de queso parmesano rallado.
- 120 ml de aceite de oliva.
- 1 cucharada de jugo de limón, opcional.
- 1 pizca de sal.
- 1 pizca de pimienta negra, opcional.
- 2 cucharadas de agua, solo si hace falta aligerar la salsa.
Cómo hacer pesto casero con nuez, paso a paso
- Lavar las hojas de albahaca y secarlas muy bien con papel de cocina o un repasador limpio. El exceso de agua puede volver más líquida la salsa.
- Colocar en una procesadora las nueces, el diente de ajo, la sal y la pimienta. Procesar durante 20 segundos, hasta obtener un picado grueso.
- Agregar la albahaca y el queso parmesano rallado. Procesar con pulsos cortos para evitar que la albahaca se caliente y pierda color.
- Incorporar el aceite de oliva de a poco, mientras se procesa hasta lograr una salsa cremosa. No procesarla de más: el pesto debe conservar una textura ligeramente rústica.
- Sumar el jugo de limón, si se usa, y mezclar. Si la preparación queda demasiado espesa, agregar 1 o 2 cucharadas de agua.
- Probar y ajustar la sal. No agregar demasiada al principio, porque el queso parmesano ya aporta bastante sabor.
- Servir el pesto con pastas, ñoquis o ravioles. Para mezclarlo con fideos, incorporar previamente 2 cucharadas del agua de cocción de la pasta para obtener una salsa más sedosa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones para acompañar pastas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 390 kcal.
- Grasas: 37 g.
- Carbohidratos: 5 g.
- Proteínas: 10 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se recomienda guardar el pesto en un frasco limpio, con una fina capa de aceite de oliva en la superficie y tapa hermética.
- En la heladera: hasta 4 días.
- En el freezer: hasta 2 meses.
Para congelarlo, se puede distribuir en una cubetera y conservar los cubos en una bolsa apta para freezer. Descongelar únicamente la cantidad que se vaya a utilizar y mezclar bien antes de servir.
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