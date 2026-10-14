Receta de pan de ajo, rápida y fácil

El pan de ajo es una preparación sencilla que combina una superficie dorada y crocante con un interior tierno y un intenso sabor a ajo.
Es ideal para servir como entrada, acompañar pastas y carnes al horno o completar una picada. Además, permite aprovechar el pan del día anterior y transformarlo en una guarnición sabrosa sin demasiadas complicaciones.
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Receta de pan de ajo
El pan de ajo se prepara con rodajas de pan untadas con una mezcla de manteca, ajo, perejil y queso rallado. Luego se lleva al horno hasta que la superficie queda dorada y crocante.
Tiempo de preparación
- Tiempo activo: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 a 12 minutos.
- Tiempo total: 20 a 22 minutos.
Ingredientes
- 1 baguette o flauta de pan.
- 80 g de manteca blanda.
- 3 dientes de ajo picados o rallados.
- 2 cucharadas de perejil fresco picado.
- 50 g de queso rallado.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- 1 pizca de sal.
- 1 pizca de pimienta.
Cómo hacer pan de ajo, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 ℃.
- Cortar la baguette en rodajas de aproximadamente 2 cm de espesor, sin separarlas por completo si se desea presentar el pan entero.
- Colocar la manteca blanda en un bol. Agregar el ajo, el perejil, el aceite de oliva, la sal y la pimienta.
- Mezclar hasta obtener una pasta pareja.
- Untar la mezcla entre las rodajas y también sobre la superficie del pan.
- Espolvorear con el queso rallado.
- Envolver el pan con papel aluminio, dejando la parte superior ligeramente abierta.
- Hornear durante 8 minutos.
- Retirar el papel aluminio y cocinar durante 2 a 4 minutos más, hasta que el queso se derrita y la superficie quede dorada. Vigilar el pan durante este último tramo para evitar que el ajo se queme.
- Servir caliente. La manteca debe estar blanda, pero no derretida, para que se pueda distribuir con facilidad.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones como entrada o acompañamiento.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 330 kcal.
- Grasas: 19 g.
- Carbohidratos: 32 g.
- Proteínas: 9 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pan de ajo se disfruta mejor recién hecho, aunque puede conservarse en la heladera durante 2 días, dentro de un recipiente hermético.
Para recalentarlo, llevarlo al horno a 180 ℃ durante 5 minutos. No se recomienda usar el microondas porque puede dejar el pan blando.
También se puede freezar antes de hornear, envuelto en papel aluminio y una bolsa apta para freezer, durante 1 mes. Se cocina directamente congelado, con algunos minutos adicionales de horno.
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