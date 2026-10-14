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Receta de pan de ajo, rápida y fácil

Con pocos ingredientes y apenas unos minutos de horno, se convierte en una alternativa práctica para sumar sabor a cualquier comida

Rodajas de pan con queso fundido y perejil sobre una tabla de madera junto a un cuchillo, sal, pimienta y una botella de aceite.
La elaboración completa lleva entre 20 y 22 minutos, con un tiempo activo de 10 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pan de ajo es una preparación sencilla que combina una superficie dorada y crocante con un interior tierno y un intenso sabor a ajo.

Es ideal para servir como entrada, acompañar pastas y carnes al horno o completar una picada. Además, permite aprovechar el pan del día anterior y transformarlo en una guarnición sabrosa sin demasiadas complicaciones.

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Receta de pan de ajo

El pan de ajo se prepara con rodajas de pan untadas con una mezcla de manteca, ajo, perejil y queso rallado. Luego se lleva al horno hasta que la superficie queda dorada y crocante.

Tiempo de preparación

  • Tiempo activo: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 a 12 minutos.
  • Tiempo total: 20 a 22 minutos.

Ingredientes

Vista superior de una baguette rebanada en una tabla de madera junto a cuencos con mantequilla, ajo picado, perejil, queso y aceite de oliva.
Cada porción aporta un valor estimado de 330 calorías, 19 gramos de grasas y 32 gramos de carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 baguette o flauta de pan.
  • 80 g de manteca blanda.
  • 3 dientes de ajo picados o rallados.
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado.
  • 50 g de queso rallado.
  • 1 cucharada de aceite de oliva.
  • 1 pizca de sal.
  • 1 pizca de pimienta.

Cómo hacer pan de ajo, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 ℃.
  2. Cortar la baguette en rodajas de aproximadamente 2 cm de espesor, sin separarlas por completo si se desea presentar el pan entero.
  3. Colocar la manteca blanda en un bol. Agregar el ajo, el perejil, el aceite de oliva, la sal y la pimienta.
  4. Mezclar hasta obtener una pasta pareja.
  5. Untar la mezcla entre las rodajas y también sobre la superficie del pan.
  6. Espolvorear con el queso rallado.
  7. Envolver el pan con papel aluminio, dejando la parte superior ligeramente abierta.
  8. Hornear durante 8 minutos.
  9. Retirar el papel aluminio y cocinar durante 2 a 4 minutos más, hasta que el queso se derrita y la superficie quede dorada. Vigilar el pan durante este último tramo para evitar que el ajo se queme.
  10. Servir caliente. La manteca debe estar blanda, pero no derretida, para que se pueda distribuir con facilidad.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Manos que usan un cuchillo para untar mantequilla con ajo y perejil sobre una rebanada de pan junto a ingredientes frescos sobre granito.
La preparación utiliza manteca, dientes de ajo, perejil fresco, queso rallado y aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones como entrada o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 330 kcal.
  • Grasas: 19 g.
  • Carbohidratos: 32 g.
  • Proteínas: 9 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan de ajo se disfruta mejor recién hecho, aunque puede conservarse en la heladera durante 2 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlo, llevarlo al horno a 180 ℃ durante 5 minutos. No se recomienda usar el microondas porque puede dejar el pan blando.

También se puede freezar antes de hornear, envuelto en papel aluminio y una bolsa apta para freezer, durante 1 mes. Se cocina directamente congelado, con algunos minutos adicionales de horno.

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