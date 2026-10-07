Por qué aparecen manchas rosadas en la cortina de la ducha y cómo eliminarlas

La película rosada en la cortina del baño es una biopelícula bacteriana asociada a Serratia marcescens y no moho (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La película viscosa de tono rosado, naranja o rojizo que aparece en el borde de la cortina de baño no suele ser moho. En muchos casos, se trata de una biopelícula bacteriana asociada a Serratia marcescens, un microorganismo que encuentra en el baño húmedo y con restos de productos de higiene las condiciones para adherirse y multiplicarse.

Qué es la mancha rosada que aparece en la cortina de la ducha

La acumulación puede aparecer en pocos días sobre la cortina, las juntas de los azulejos, la bañera, el lavabo o debajo del borde del inodoro. Aunque se la llama con frecuencia “moho rosa”, esa denominación no describe con precisión el problema: el moho es un hongo y esta capa suele estar vinculada a bacterias.

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La bacteria Serratia marcescens representa un riesgo de infección para personas vulnerables o inmunosuprimidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ducha concentra agua, vapor y residuos de jabón, champú, acondicionador y productos corporales. A eso se suman las células de la piel y la grasa natural que quedan en las superficies tras el baño. Ese conjunto forma una base sobre la que puede crecer la biopelícula.

La parte inferior y los pliegues de la cortina suelen ser los puntos más afectados porque concentran agua y tardan más en secarse. Si la cortina queda recogida en un extremo después de la ducha, la humedad permanece atrapada entre sus capas y favorece la aparición de manchas.

Según explicó el experto en limpieza Kyle Koppenheffer a Real Simple, revista estadounidense de estilo de vida, la coloración rosada puede deberse a Serratia marcescens, aunque otros microorganismos también pueden contribuir a ese aspecto naranja o rojizo.

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No conviene ignorarla, sobre todo en hogares con personas vulnerables

La bacteria Serratia marcescens representa un riesgo de infección para personas vulnerables o inmunosuprimidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mayoría de las personas sanas, esta acumulación representa ante todo una señal de falta de ventilación, humedad persistente y necesidad de limpieza. Sin embargo, mantenerla bajo control es importante, especialmente si en el hogar viven bebés, personas mayores, personas inmunosuprimidas o alguien con heridas abiertas.

Serratia marcescens se asocia a infecciones en personas vulnerables, por lo que la recomendación es retirar la biopelícula cuando aparece y evitar que se extienda hacia otras zonas del baño. Si existen síntomas de infección o dudas médicas, corresponde consultar a un médico o profesional de salud.

Las cortinas de tela se pueden lavar en la lavadora

Las cortinas de tela admiten desinfección en la lavadora con agua caliente y vinagre blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de limpiar una cortina de tela, conviene revisar la etiqueta del fabricante. Muchas admiten lavado a máquina y pueden lavarse con agua caliente si el material lo permite.

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Una opción es agregar una pequeña cantidad de vinagre blanco al ciclo de lavado. Otra alternativa es utilizar blanqueador con oxígeno, siempre que sea compatible con la tela. Añadir un par de toallas viejas ayuda a generar fricción y desprender la suciedad acumulada.

La cortina debe secarse por completo antes de volver a colgarla. Nunca hay que mezclar lavandina con vinagre, ni con amoníaco u otros productos de limpieza: la combinación puede liberar gases peligrosos.

Como pauta de mantenimiento, la cortina de tela puede lavarse una vez al mes o antes si presenta manchas rosadas, olor a humedad o suciedad visible.

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El forro de plástico o vinilo requiere desinfección y enjuague

El proceso de limpieza exige frotar físicamente la superficie para romper la barrera protectora de la bacteria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los forros plásticos o de vinilo pueden limpiarse con un producto desinfectante apto para el material. Cuando se usa lavandina, debe diluirse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y aplicarse en un ambiente ventilado, con guantes.

Luego de dejar actuar el producto el tiempo indicado, hay que frotar las zonas afectadas con una esponja o cepillo, enjuagar con abundante agua y extender el forro para que se seque por completo.

También puede utilizarse agua oxigenada como alternativa desinfectante en superficies compatibles, aunque siempre conviene probar primero en un sector poco visible. Si el forro está agrietado, pegajoso, conserva olor a humedad o las manchas no salen tras una limpieza adecuada, reemplazarlo es la alternativa más práctica.

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Frotar primero ayuda a retirar la barrera que protege a las bacterias

La lavandina puede ayudar a desinfectar el forro de la ducha, pero debe usarse diluida, con ventilación y sin mezclarla con vinagre, amoníaco u otros limpiadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La película rosada puede ser resbaladiza y adherirse con fuerza a las juntas, la cortina o el sellador. Esa capa funciona como una barrera protectora para los microorganismos, por lo que un limpiador suave aplicado sin frotar puede no ser suficiente.

El procedimiento más efectivo combina dos pasos: primero, retirar físicamente la suciedad con un cepillo o esponja; después, aplicar un desinfectante apropiado para la superficie. En las juntas y rincones, un cepillo de dientes viejo permite llegar a las zonas donde suele acumularse la biopelícula.

Tras la limpieza, es importante enjuagar bien para que no queden restos de productos. La ventilación durante y después de usar lavandina es una medida de seguridad indispensable.

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Secar y ventilar el baño reduce la posibilidad de que regrese

La ventilación continua con extractor o ventana abierta reduce la humedad y evita la reaparición de la mancha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención depende, sobre todo, de reducir la humedad. Después de cada ducha, conviene cerrar la cortina para que quede extendida y pueda secarse de manera uniforme. Dejarla amontonada mantiene húmedos sus pliegues durante más tiempo.

Encender el extractor mientras se usa la ducha y durante unos 20 a 30 minutos después ayuda a retirar el vapor. Si el baño no tiene extractor, abrir una ventana o dejar la puerta entreabierta puede mejorar la circulación de aire.

También resulta útil pasar una escobilla por la mampara, los azulejos y la bañera para retirar el exceso de agua. Enjuagar los restos de jabón antes de salir de la ducha limita una de las principales fuentes de alimento de las bacterias.

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Una cortina seca, un baño ventilado y una limpieza regular son las medidas más eficaces para frenar la reaparición de la capa rosada.