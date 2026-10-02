Mudanza ordenada: el truco de 5 segundos para no perderse entre cables

La selección previa de pertenencias reduce el volumen de objetos que se trasladan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mudanza puede prolongar el desorden durante semanas si el embalaje se resuelve a último momento y el desembalaje carece de prioridades.

Planificar qué sale de la vivienda, cómo se identifica y qué debe quedar disponible desde el primer día permite ordenar las tareas sin sumar objetos innecesarios al traslado.

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Cada artículo conservado debe tener un uso y un lugar previsto en la nueva vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir pertenencias antes de cerrar las cajas baja el volumen del traslado

La especialista en mudanzas Najah Ayoub aconsejó revisar las pertenencias antes de empezar a embalar. Separar lo que ya no se usa evita trasladar artículos sin destino previsto y facilita la organización posterior.

La recomendación coincide con la de la organizadora Clea Shearer, quien plantea que cada objeto conservado debe justificar el espacio que ocupará en el nuevo hogar, según Architectural Digest. Esa selección puede hacerse por ambientes y con tres destinos definidos:

Conservar los artículos que tendrán lugar y uso en la nueva casa

Donar , vender o reciclar los objetos prescindibles

Descartar productos vencidos o deteriorados que no convenga trasladar

El criterio es útil antes de comprar materiales de embalaje. Menos pertenencias implican menos cajas que cargar, etiquetar, abrir y guardar después. Ayoub señaló al sitio de decoración, House Beautiful, que la mudanza ofrece una oportunidad para hacer una depuración amplia, en especial de utensilios y aparatos que ya no se utilizan.

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Los cargadores y adaptadores deben permanecer junto a los dispositivos correspondientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una foto de los cables evita dudas al instalar equipos electrónicos

Los dispositivos con varias conexiones pueden generar demoras cuando llega el momento de instalarlos.

Ayoub recomienda el truco de cinco segundos: fotografiar la parte posterior de cada equipo antes de desconectarlo. Una medida que permite consultar luego la posición de los cables sin depender de la memoria. La sugerencia se aplica a televisores, computadoras, routers y otros aparatos que requieren varias conexiones.

Fotografiar la parte posterior de los equipos facilita la reconexión de los cables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También conviene reunir cargadores, adaptadores y cables con el equipo al que corresponden, identificarlos de forma legible y evitar que queden sueltos entre objetos de otra habitación.

La identificación de las cajas ayuda a que cada bulto llegue al ambiente adecuado. Architectural Digest recoge además la propuesta de Ayoub de asignar un color a cada habitación para orientar la descarga y apertura de los paquetes.

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Los colores asignados a cada habitación ayudan a distribuir las cajas durante la descarga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caja de la primera noche debe viajar fuera del camión

El desembalaje no empieza con los objetos decorativos. Antes de abrir el resto de las cajas, hace falta contar con lo necesario para pasar la primera noche y afrontar los primeros días.

Ayoub propone preparar una caja de primera noche y mantenerla al alcance, sin enviarla junto con el resto de la carga. Su contenido depende de cada hogar, pero puede incluir:

Artículos de higiene y medicamentos de uso habitual

Ropa para varios días

Cargadores y dispositivos necesarios

Platos, cubiertos y utensilios básicos

Sábanas, toallas y almohadas

La caja de primera noche reúne los artículos necesarios para comenzar la adaptación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organizadora Joanna Teplin recomienda priorizar la cocina una vez que comienza el desembalaje, porque allí se establecen sistemas cotidianos de guardado y uso.

En la misma publicación, Shearer sugiere evaluar nuevamente los objetos mientras se agrupan por categorías. El traslado puede revelar que algunas pertenencias no tienen una función definida en el nuevo espacio.

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Los medicamentos, la ropa y los productos de higiene deben mantenerse accesibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El material y calendario influyen en la organización posterior

Ayoub prefiere contenedores plásticos resistentes frente a bolsas blandas para los objetos que requieren mayor protección. Su formato uniforme permite apilarlos y facilita reconocer el volumen de lo que se transporta.

Las bolsas pueden reservarse para prendas, ropa de cama y otros artículos livianos. En todos los casos, las cajas no deberían llenarse por encima de su capacidad ni mezclar artículos de muchos ambientes, ya que eso complica la distribución posterior.

Los contenedores resistentes permiten apilar y proteger mejor determinados objetos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horario también forma parte de la planificación. La especialista aconseja comenzar temprano, entre las 7 y 9 de la mañana, para disponer de más horas ante cualquier imprevisto. Además, advierte que los primeros y últimos fines de semana de cada mes suelen concentrar más mudanzas por los vencimientos o inicios de contratos de alquiler.

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La tarea puede extenderse, pero los objetos de uso diario deberían quedar desembalados durante la primera o segunda semana. Establecer ese plazo separa la adaptación al nuevo hogar de la acumulación permanente de cajas. Y permite decidir, con cada ambiente en funcionamiento, qué pertenencias todavía necesitan un lugar.