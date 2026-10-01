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Receta de bocaditos de huevo, jamón y palta, rápida y fácil

Una opción versátil, con sabores suaves y un armado práctico, ideal para acompañar una picada, sumar a una mesa de celebración o resolver una comida informal

Sándwiches triangulares rellenos de palta, huevo y jamón dispuestos sobre una tabla de madera con un tazón de ingredientes al lado.
La elaboración requiere 25 minutos en total, entre la cocción de los huevos y el armado de las porciones (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un bocado fresco, cremoso y listo en pocos minutos: estos bocaditos de huevo, jamón y palta combinan ingredientes simples con una textura suave y un toque casero irresistible.

Son ideales para una picada, una merienda salada, un cumpleaños o una reunión informal. También funcionan muy bien como entrada rápida cuando se busca preparar algo rico sin prender demasiado la cocina.

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Receta de bocaditos de huevo, jamón y palta

Se trata de pequeños sándwiches elaborados con pan de molde, una mezcla cremosa de huevo duro y palta, fetas de jamón cocido y un toque de mayonesa. Se sirven fríos o apenas frescos, cortados en porciones individuales.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 6 rebanadas de pan lactal
  • 3 huevos
  • 1 palta madura
  • 150 g de jamón cocido
  • 3 cucharadas de mayonesa
  • 1 cucharadita de jugo de limón
  • 1 cucharada de ciboulette o cebolla de verdeo picada
  • Sal, cantidad necesaria
  • Pimienta, cantidad necesaria
  • Hojas de lechuga, opcional

Cómo hacer bocaditos de huevo, jamón y palta, paso a paso

Manos pisando palta y huevo duro con un tenedor en un tazón, rodeado de lonchas de jamón, pan de molde, ciboulette y medio limón.
Los bocaditos de huevo, jamón y palta son una opción para picadas, meriendas saladas y reuniones informales (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Colocar los huevos en una cacerola, cubrirlos con agua fría y llevarlos al fuego. Cuando el agua rompa hervor, cocinar durante 10 minutos.
  2. Retirar los huevos, enfriarlos bajo el chorro de agua fría y pelarlos. Picarlos bien pequeños.
  3. Cortar la palta al medio, retirar el carozo y extraer la pulpa. Pisar con un tenedor hasta obtener una crema con algunos pequeños trozos.
  4. Mezclar la palta con los huevos picados, la mayonesa, el jugo de limón y el ciboulette. Condimentar con sal y pimienta.
  5. Untar 3 rebanadas de pan lactal con la preparación. El jugo de limón ayuda a conservar el color de la palta y aporta frescura.
  6. Cubrir con las fetas de jamón cocido y, si se desea, agregar una hoja fina de lechuga.
  7. Tapar con las rebanadas restantes y presionar suavemente para compactar los sándwiches.
  8. Cortar cada sándwich en cuadrados o triángulos. Usar un cuchillo serrucho permite lograr cortes más prolijos sin aplastar el pan.
  9. Servir de inmediato o conservar en la heladera hasta el momento de llevar a la mesa. Mantener los bocaditos tapados evita que el pan se reseque.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Una mano toma un sándwich de una bandeja sobre una mesa de madera con vasos y copas en una reunión.
El jugo de limón en el relleno ayuda a conservar el color de la palta y aporta un toque fresco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta rinde aproximadamente 12 bocaditos, equivalentes a 4 porciones como entrada o picada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 330 kcal
  • Grasas: 19 g
  • Carbohidratos: 25 g
  • Proteínas: 16 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los bocaditos se pueden conservar en la heladera durante un máximo de 24 horas, dentro de un recipiente hermético o cubiertos con papel film.

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La palta puede oscurecerse con el paso del tiempo, aunque el jugo de limón ayuda a retrasar ese proceso. No se recomienda congelarlos porque el pan puede perder textura y la palta volverse acuosa al descongelarse.

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