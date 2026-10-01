Receta de flan casero con caramelo de naranja, rápida y fácil

El aroma de la naranja transforma un postre conocido en una versión fresca, perfumada y muy especial. Este flan combina la suavidad de los huevos y la leche con un caramelo cítrico, apenas amargo y perfecto para equilibrar el dulzor.
En Argentina, el flan casero suele aparecer después de los almuerzos familiares, acompañado con dulce de leche o crema. Esta alternativa es rápida, sencilla y se puede preparar con anticipación para servir bien fría.
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Receta de flan casero con caramelo de naranja
El flan casero con caramelo de naranja es un postre suave, húmedo y de textura cremosa, elaborado con huevos, leche y azúcar. Se cocina a baño María para lograr una consistencia pareja y se desmolda sobre un caramelo preparado con jugo y ralladura de naranja. La base sigue la técnica clásica del flan casero registrada en recetarios argentinos.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 4 horas
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 45 minutos
- Enfriado: 3 horas
Ingredientes
- 500 ml de leche entera
- 4 huevos
- 120 gr de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 naranja
- Para el caramelo: 150 gr de azúcar
- Jugo de 1 naranja
- Agua: 2 cucharadas
Cómo hacer flan casero con caramelo de naranja, paso a paso
- Precalentar el horno a 160°C.
- Lavar bien la naranja y rallar solo la parte anaranjada de la cáscara. Exprimirla y reservar el jugo.
- Colocar los 150 gr de azúcar, el jugo de naranja y el agua en una cacerola chica. Cocinar a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva y tome un color dorado intenso.
- No revolver el caramelo con cuchara. Mover la cacerola suavemente para distribuir el calor y evitar que se cristalice.
- Volcar el caramelo caliente en una flanera de aproximadamente 18 cm de diámetro. Girar el molde para cubrir la base y parte de las paredes. Reservar.
- En un bol, mezclar los huevos con los 120 gr de azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Integrar con batidor de mano, pero sin incorporar demasiado aire.
- Agregar la leche y mezclar hasta obtener una preparación uniforme.
- Pasar la mezcla por un colador para retirar restos de huevo y lograr un flan más liso.
- Volcar la preparación en la flanera acaramelada. Cubrir el molde con papel aluminio.
- Colocar la flanera dentro de una fuente profunda y agregar agua caliente hasta llegar a la mitad de la altura del molde.
- Cocinar a baño María durante 45 minutos, o hasta que el centro se mueva apenas al sacudir suavemente la flanera.
- Retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente.
- Llevar a la heladera durante un mínimo de 3 horas.
- Para desmoldar, pasar un cuchillo fino por los bordes. Apoyar la base del molde durante 10 segundos sobre agua caliente y dar vuelta sobre una fuente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 240 kcal
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 37 gr
- Proteínas: 7 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El flan se conserva en la heladera, cubierto con film o dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.
También se puede guardar en el freezer durante 1 mes, aunque la textura puede perder algo de suavidad al descongelarse. Para consumirlo, pasarlo a la heladera durante 12 horas y servir bien frío.
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