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Plantas aptas para gatos: cuáles son las alternativas recomendadas y cómo cuidarlas

Conocer las especies presentes en el hogar permite tomar decisiones más seguras ante la curiosidad de las mascotas, según un listado difundido por una organización especializada en bienestar animal

Ilustración en acuarela de una estantería blanca con un gato tricolor, plantas colgantes en macetas y varios libros alineados.
Las plantas no tóxicas reducen riesgos domésticos, pero no sustituyen la supervisión de los gatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Elegir plantas no tóxicas para gatos reduce un riesgo doméstico frecuente, aunque no sustituye la supervisión ni la consulta veterinaria ante una ingestión.

La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA) aclara que su listado reúne especies de encuentro habitual y que no es exhaustivo. También advierte que cualquier material vegetal puede provocar vómitos o malestar gastrointestinal.

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Infografía en vertical con ilustraciones de macetas, plantas, un gato y texto explicativo distribuido en secciones sobre el cuidado de vegetación.
La identificación botánica y la consulta veterinaria ayudan a prevenir complicaciones tras una ingestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, antes de llevar una planta al hogar, conviene confirmar su identificación botánica y mantenerla fuera del alcance si el gato suele morder hojas.

La horticultora Lindsay Pangborn, consultada por el sitio especializado en estilo de vida, Good Housekeeping, señala que la etiqueta “no apta para mascotas” suele aludir a posibles problemas de salud después de ingerir partes de una planta. La publicación reunió alternativas de interior consideradas no tóxicas para felinos, junto con pautas generales de cultivo.

1. La cinta

Planta Cinta colgante en macetero de macramé, pared clara, ventana con luz solar, cabecero de cama de madera, mesilla con taza y libros.
La cinta tolera distintos niveles de luz y desarrolla brotes fáciles de propagar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cinta, también llamada planta araña, figura en el listado de especies no tóxicas de la ASPCA. Good Housekeeping indica que puede mantenerse con luz baja o brillante indirecta y que desarrolla brotes que se pueden propagar. Es una opción de follaje sin flores para interiores.

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2. La palmera cola de caballo

Un sofá blanco, un sillón de madera, una planta en maceta y una mesa de centro sobre una alfombra en una sala con gran ventana.
La palmera cola de caballo almacena agua y necesita riegos poco frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palmera cola de caballo también está incluida en ese registro. La nota citada la describe como una suculenta originaria de México, no como una palmera ni un árbol. Almacena agua en la base y raíces, por lo que no necesita riego frecuente; para cultivarla recomienda una ubicación soleada.

3. El helecho de Boston

Un helecho de Boston exuberante y verde en una maceta de terracota, colocado sobre un soporte de madera junto a una ventana grande y luminosa en un salón.
El helecho de Boston requiere humedad y una ubicación estable fuera del alcance del animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El helecho de Boston aparece como no tóxico para gatos en el registro de la entidad. Según la guía original, puede ubicarse en una habitación con luz baja o parcial y debe regarse cuando las hojas se vuelvan verde pálido. La elección del lugar también importa: una maceta inestable o una canasta colgante puede caer si el animal la alcanza.

4. La peperomia de hoja roma

Una maceta de barro con una planta de hojas rayadas sobre un mantel individual tejido en una mesa servida con platos blancos y cubiertos.
La peperomia de hoja roma crece con luz indirecta y riegos espaciados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La peperomia de hoja roma, conocida en inglés como “baby rubber plant”, integra el listado de especies no tóxicas. Tiene hojas verdes y gruesas y puede producir flores blancas pequeñas, de acuerdo con la publicación. Sus pautas de mantenimiento son luz indirecta y riego semanal o cada dos semanas.

5. La palmera gato

Una planta de palma areca en maceta blanca con dibujo de arcos y etiqueta identificativa sobre un mueble de madera.
La palmera gato aporta follaje tropical y prospera con iluminación brillante indirecta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pangborn recomienda la palmera gato para interiores de estética tropical. La profesional explicó al medio que presenta follaje denso. Esta especie, propia de los bosques de México, prospera con luz brillante indirecta. Se riega cuando la tierra está seca hasta la mitad.

6. La maranta roja

Planta con hojas verdes y venas rojas en maceta blanca sobre mueble de madera clara junto a libros, un jarrón y una ventana con cortinas.
La maranta roja necesita un sustrato húmedo y pulverizaciones periódicas en sus hojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La maranta roja se reconoce por las franjas de sus hojas. El artículo aconseja mantener el sustrato húmedo, situarla en un lugar luminoso y rociar las hojas una vez por semana.

Como con cualquier planta adquirida bajo el rótulo de segura, es necesario verificar la especie concreta, ya que los nombres comunes pueden aplicarse a plantas distintas.

7. Las orquídeas

Orquídea Phalaenopsis blanca con múltiples flores y capullos en una maceta de cerámica blanca, situada en una estantería de madera clara junto a una ventana.
Las orquídeas requieren cuidados específicos y pueden tardar varios meses en volver a florecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las orquídeas integran la selección de plantas aptas para gatos. La publicación advierte que pueden requerir más cuidados que otras alternativas de interior y que sus flores pueden caer después de unos tres meses.

Luego, la planta necesita recuperar energía hasta la próxima floración. Esto no habilita el consumo: la clasificación de no tóxica no implica que la ingesta sea recomendable.

8. Las bromelias y tillandsias

Maceta de terracota con bromelias rojas, amarillas, rosas y naranjas sobre mesa de madera. Detrás, ventana con cortinas claras, taza y un sillón.
Las bromelias necesitan luz indirecta y riego cuando el sustrato se encuentra seco al tacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bromelias y plantas de aire permiten aprovechar espacios pequeños. La primera requiere luz indirecta y riego cuando el sustrato esté seco al tacto. Para las tillandsias, la pauta es sumergirlas en agua a temperatura ambiente cada dos semanas y rociarlas de forma periódica.

Pese a las recomendaciones, ante vómitos, diarrea, decaimiento, falta de apetito, convulsiones o dificultad para respirar, la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell aconseja contactar de inmediato a un veterinario. La institución también indica no inducir el vómito salvo instrucción profesional y llevar una muestra o etiqueta de la sustancia que el animal pudo haber ingerido.

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