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Día Mundial del Limón: cinco recetas dulces y fáciles para aprovechar su toque cítrico

Con herramientas básicas de cocina, resulta posible combinar la ralladura junto al jugo en propuestas variadas —desde masas horneadas hasta alternativas frías— que destacan por un balance entre acidez e intensidad

Un limón cortado en dos mitades y un cuchillo sobre una mesada clara de lavadero con un grifo y una lavadora al fondo.
El Día del Limón es una oportunidad para preparar recetas dulces fáciles con jugo y ralladura (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Día Mundial del Limón propone una excusa simple para llevar a la mesa cinco recetas dulces fáciles de preparar, con el sabor fresco de su jugo y ralladura. Para aprovechar el aroma del cítrico sin sumar amargor, conviene rallar solo la parte amarilla de la cáscara.

Las cantidades rinden entre seis y 10 porciones, de acuerdo con el tamaño de cada corte. Todas las opciones se preparan con utensilios básicos de cocina.

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1. Bizcochuelo de limón para la merienda

Seis porciones de torta de limón cuadradas con glaseado y ralladura visible sobre un plato blanco, junto a limones frescos y uno cortado.
El uso de aceite en el bizcochuelo de limón ayuda a mantener una miga húmeda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este bizcochuelo se prepara en un solo bol y lleva aceite, que ayuda a conservar una miga húmeda. Es una opción para acompañar el desayuno, la merienda o una infusión.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 180 g de azúcar
  • 120 ml de aceite neutro
  • 120 ml de leche
  • Ralladura de 2 limones
  • 60 ml de jugo de limón
  • 250 g de harina leudante
  • 1 pizca de sal
  • Azúcar impalpable, opcional

Paso a paso

  1. Calentar el horno a 180 °C y aceitar un molde de budín o uno redondo de 22 cm.
  2. Batir los huevos con el azúcar durante 2 minutos.
  3. Incorporar el aceite, la leche, el jugo y la ralladura.
  4. Agregar la harina leudante y la sal. Mezclar hasta integrar.
  5. Volcar la preparación en el molde y hornear entre 35 y 40 minutos.
  6. Dejar enfriar y espolvorear con azúcar impalpable, si se desea.

2. Cuadrados de limón con base crocante

Cuadrados de pastel de limón espolvoreados con azúcar sobre un plato grande de cerámica blanca en una mesa de madera.
Los cuadrados de limón requieren refrigeración antes del corte para que el relleno tome consistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos cuadrados combinan una base de masa quebrada con un relleno de limón. Requieren refrigeración antes de cortarlos, para que el relleno tome consistencia y las porciones queden prolijas.

Ingredientes

Para la base

  • 200 g de harina común
  • 100 g de manteca fría
  • 70 g de azúcar
  • 1 huevo

Para el relleno

  • 3 huevos
  • 180 g de azúcar
  • 120 ml de jugo de limón
  • Ralladura de 1 limón
  • 30 g de harina común
  • Azúcar impalpable, opcional

Paso a paso

  1. Calentar el horno a 180 °C y forrar una fuente cuadrada de 20 cm con papel manteca.
  2. Unir harina, azúcar y manteca fría con los dedos hasta formar migas. Agregar el huevo y unir sin amasar demasiado.
  3. Presionar la masa sobre la base de la fuente y cocinar 15 minutos.
  4. Para el relleno, batir los huevos con el azúcar. Añadir el jugo, la ralladura y la harina.
  5. Verter la mezcla sobre la base precocida y hornear entre 20 y 25 minutos.
  6. Enfriar, refrigerar 1 hora y cortar en cuadrados.

3. Mousse de limón en vasos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El jugo de limón actúa como espesante natural de la leche condensada en la mousse sin horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta mousse no necesita horno y se prepara con pocos ingredientes. El jugo de limón aporta acidez y ayuda a espesar la mezcla de leche condensada, mientras que la crema le da una textura aireada.

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Ingredientes

  • 300 ml de crema de leche bien fría
  • 1 lata de leche condensada, de unos 395 g
  • 100 ml de jugo de limón
  • Ralladura de 1 limón
  • Galletitas trituradas o fruta fresca, opcional

Paso a paso

  1. Batir la crema de leche hasta que forme picos suaves.
  2. Mezclar la leche condensada con el jugo y la ralladura de limón.
  3. Incorporar la crema batida en dos tandas, con movimientos envolventes.
  4. Distribuir la preparación en vasos o compoteras y cubrir.
  5. Refrigerar al menos 3 horas antes de servir.
  6. Completar con galletitas trituradas o fruta fresca, si se desea.

4. Galletitas de limón

Plato blanco con siete galletitas redondas glaseadas con limón y ralladura, sobre madera. Un limón cortado y un tazón de glaseado líquido están desenfocados al fondo.
Las galletitas de limón se retiran del horno apenas se doran los bordes para afianzar su textura al enfriar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas galletitas tienen una masa blanda, aromatizada con jugo y ralladura. Conviene retirarlas del horno cuando los bordes apenas toman color, ya que terminan de afirmarse durante el enfriado.

Ingredientes

  • 100 g de manteca a temperatura ambiente
  • 100 g de azúcar
  • 1 huevo
  • Ralladura de 2 limones
  • 30 ml de jugo de limón
  • 220 g de harina común
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal

Paso a paso

  1. Calentar el horno a 180 °C y cubrir una placa con papel manteca.
  2. Batir la manteca con el azúcar hasta formar una crema.
  3. Agregar el huevo, el jugo y la ralladura.
  4. Incorporar la harina, el polvo de hornear y la sal hasta obtener una masa blanda.
  5. Formar bolitas del tamaño de una nuez, ubicarlas separadas y aplastarlas levemente.
  6. Hornear entre 10 y 12 minutos. Dejar enfriar antes de guardar.

5. Cheesecake de limón sin horno

Porción de tarta de queso en un plato junto a crema, una hoja de menta, un tenedor y un cartel de madera con el texto CHEESECAKE DE LIMÓN.
La gelatina sin sabor permite estructurar el cheesecake de limón sin necesidad de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cheesecake se arma sobre una base de galletitas y se afirma en la heladera. La gelatina sin sabor permite que conserve la forma al desmoldarlo, sin necesidad de cocción.

Ingredientes

Para la base

  • 200 g de galletitas dulces
  • 80 g de manteca derretida

Para el relleno

  • 300 g de queso crema
  • 200 ml de crema de leche
  • 100 g de azúcar
  • 100 ml de jugo de limón
  • Ralladura de 1 limón
  • 7 g de gelatina sin sabor
  • 35 ml de agua

Paso a paso

  1. Triturar las galletitas y mezclarlas con la manteca derretida.
  2. Cubrir la base de un molde desmontable de 20 o 22 cm y presionar con una cuchara. Refrigerar.
  3. Hidratar la gelatina con el agua durante 5 minutos. Calentarla unos segundos hasta disolverla, sin que hierva.
  4. Batir el queso crema con el azúcar, el jugo y la ralladura. Añadir la gelatina disuelta.
  5. Batir la crema de leche a medio punto e incorporarla con movimientos envolventes.
  6. Volcar el relleno sobre la base y refrigerar un mínimo de 4 horas antes de desmoldar.

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