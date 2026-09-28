5 errores que arruinan el café en casa y cómo remediarlos, según la ciencia

La compra de café en tostadoras locales garantiza la frescura de los granos dentro del rango de siete a treinta días posteriores al tueste - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Preparar un buen café en casa requiere más ciencia de la que parece, y cinco errores muy comunes arruinan el resultado antes de dar el primer sorbo.

Según los estándares publicados por la Specialty Coffee Association (SCA), la organización global sin fines de lucro que define los parámetros científicos de preparación, una extracción balanceada exige controlar al menos cinco variables críticas: frescura del grano, uniformidad de molienda, proporciones gravimétricas, temperatura del agua y tiempo de contacto. La mayoría de los bebedores habituales falla en todas ellas.

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Los granos de café pierden compuestos aromáticos y lípidos de manera progresiva a partir del momento del tueste - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café no es solo cafeína: ignorar sus sabores es el primer error

Tratar al café únicamente como un vehículo de cafeína es, según el periodista gastronómico Tim Carman en The Washington Post, el primer obstáculo para mejorar la taza. El grano, dependiendo de su origen a lo largo del cinturón ecuatorial, contiene una gama de compuestos aromáticos que incluyen notas frutales, florales, achocolatadas y avainilladas, todos ellos volátiles y altamente sensibles a la temperatura, la humedad y el oxígeno.

La Coffee Science Foundation (CSF), entidad académica independiente dedicada al estudio científico del café, subraya que el grano tostado es una matriz orgánica compleja. Los lípidos, azúcares y compuestos volátiles que determinan el perfil de sabor comienzan a degradarse desde el momento del tueste, y la velocidad de esa degradación se acelera con cada paso del proceso de preparación que se gestiona mal.

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La compra de café en tostadoras locales garantiza la frescura de los granos dentro del rango de siete a treinta días posteriores al tueste - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprar granos en el supermercado compromete la frescura desde el origen

La segunda falla habitual es adquirir café en cadenas de supermercados, donde la fecha de tueste raramente figura en el envase. Muchos paquetes solo indican una fecha de vencimiento, que puede extenderse meses hacia el futuro sin informar cuándo fueron procesados los granos.

La SCA recomienda consumir el café entre el día 7 y el día 30 posterior al tueste, conservado entero en recipientes herméticos que lo protejan de la luz, la humedad y el oxígeno. Las bolsas con atmósfera de nitrógeno prolongan la vida útil antes de abrirse, pero una vez que el paquete se rompe, el reloj corre rápido. La fuente más confiable de granos frescos es la tostadora local, que puede precisar la fecha exacta de tueste.

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Los molinos de muelas logran una distribución homogénea de partículas que favorece una extracción de sólidos solubles de entre el 18 % y el 22 % - (Imagen Ilustrativa Inofobae)

Moler antes de tiempo destruye los aromas en minutos

El tercer error es comprar el café ya molido —o pedir al barista que lo muela en el momento de la compra— en lugar de hacerlo justo antes de prepararlo. La razón es química.

Tras el tueste, el grano libera dióxido de carbono (CO₂) en un proceso llamado desgasificación, que actúa como barrera protectora contra la oxidación. “El CO₂ que se pierde durante semanas en el grano entero se pierde en minutos después de la molienda”, advierte la SCA en sus estándares de química del café. Al moler, la superficie expuesta al oxígeno se multiplica de forma exponencial, lo que acelera la evaporación de los volátiles aromáticos y la oxidación de los lípidos.

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La solución es un molino de muelas, que trabaja por compresión y cizallamiento en lugar de por impacto. Este tipo de sistema genera una distribución de tamaño de partícula homogénea, condición indispensable para una extracción pareja. Los molinos de cuchillas, por el contrario, producen una mezcla de fragmentos grandes y partículas microscópicas: los primeros quedan subextraídos y aportan acidez astringente, mientras que las segundas se sobreextraen y generan amargor profundo. Según estudios de distribución de partículas publicados por la SCA y por Barista Hustle, el rango de extracción balanceado —entre el 18 % y el 22 % de los sólidos solubles del grano— solo es alcanzable con una molienda uniforme.

La molienda inmediata antes de la preparación evita la rápida pérdida de dióxido de carbono y la oxidación del grano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medir el café con cucharas introduce un error de hasta el 30 %

El siguiente error es volumétrico: usar cucharas o tazas medidoras en lugar de una balanza. Los granos de café varían significativamente en densidad según su origen, altitud, variedad botánica y nivel de tueste, por lo que la misma cantidad volumétrica puede representar pesos muy distintos de una preparación a otra.

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El Golden Cup Standard de la SCA —el referente científico para una taza bien extraída— establece una relación de preparación de entre 55 y 60 gramos de café por litro de agua, equivalente a una proporción aproximada de 1:16 a 1:18 en peso.

Medir por volumen puede generar desviaciones de hasta un 20 % o 30 % respecto de esa proporción, lo que altera el porcentaje de extracción de manera impredecible. La misma norma define como óptimos una concentración de sólidos disueltos de entre el 1,15 % y el 1,35 % del total, y un rendimiento de extracción de entre el 18 % y el 22 %; ambos parámetros son imposibles de controlar sin medición gravimétrica.

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La utilización de una balanza para medir el café corrige las desviaciones volumétricas que alcanzan hasta un 30 % según la densidad del grano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua equivocada —en temperatura y mineralización— bloquea la extracción

El quinto error involucra al ingrediente mayoritario: el agua, que representa entre el 98 % y el 98,5 % del volumen de una taza de café filtrado. Según el Water Quality Standard de la SCA y las investigaciones del profesor Chahan Yeretzian del Centro de Química Analítica de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich (ZHAW), la composición química y la temperatura del agua tienen un efecto directo sobre qué compuestos se extraen y en qué proporción.

El agua destilada o de ósmosis inversa pura carece de los cationes de magnesio (Mg²⁺) y calcio (Ca²⁺) necesarios para unirse a los ácidos orgánicos del café y extraerlos. Un agua con exceso de carbonatos, en cambio, amortigua esos ácidos y produce una taza plana y amarga. La SCA recomienda una mineralización total disuelta (TDS) objetivo de 150 mg/L, con un rango aceptable de entre 75 y 250 mg/L.

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En cuanto a la temperatura, el rango óptimo definido por el Golden Cup Standard se ubica entre 90 °C y 96 °C (194 °F y 205 °F) en el punto de contacto con el café molido. El agua hirviendo a 100 °C (212 °F) acelera la extracción de los compuestos fenólicos más pesados y astringentes, que dominan el sabor final y tapan la acidez dulce característica de los mejores granos. Si no se dispone de un termómetro integrado en la pava, la SCA sugiere retirar el agua del fuego entre 20 y 45 segundos después de la ebullición.

El tiempo de contacto entre el agua y el café molido determina el orden de disolución de los ácidos, azúcares y compuestos amargos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extracción tampoco es lineal: los sólidos solubles se disuelven en un orden químico específico. Primero los ácidos solubles y los azúcares, luego los aceites y lípidos, y finalmente los compuestos amargos como taninos y fenoles.

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El Coffee Brewing Handbook de la SCA establece que el tiempo de contacto óptimo para métodos de percolación —como el pour-over o el goteo— oscila entre 3 y 4 minutos, y que ese tiempo es consecuencia directa del tamaño de molienda: a molienda más fina, mayor resistencia al flujo del agua y mayor tiempo de extracción. Para métodos de inmersión total, como la prensa francesa o el AeroPress, el tiempo se controla manualmente al separar el líquido de los sólidos, con un promedio de 4 a 5 minutos.

En pocas palabras: cómo hacer un buen café en casa

Hacer un buen café en casa no requiere ser experto, pero sí prestar atención a cinco cosas básicas:

Comprar los granos en una tostadora local y usarlos dentro de las dos o tres semanas del tueste, porque el café viejo pierde sabor. Molerlos en casa justo antes de preparar el café, y no comprarlos ya molidos. Usar una balanza en lugar de cucharas para medir, porque el peso es más preciso que el volumen. Calentar el agua hasta que esté bien caliente, pero sin llegar a hervir —entre 90 °C y 96 °C— y, si es posible, usar agua filtrada. Respetar el tiempo de preparación según el método elegido: alrededor de tres a cuatro minutos para un goteo o pour-over, y cuatro o cinco para una prensa francesa.

Ajustando estos cinco puntos, la diferencia en la taza es inmediata.