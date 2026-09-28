Cómo la ropa puede influir en el estado de ánimo: el fenómeno del "dopamine dressing"

La dopamina interviene como neurotransmisor en el sistema de recompensa del cerebro y participa en la motivación y las emociones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La dopamina es un neurotransmisor que participa en el sistema de recompensa del cerebro y se relaciona con la motivación, el placer y la formación de emociones. Su actividad interviene cuando una experiencia resulta estimulante o se anticipa como gratificante, aunque el estado de ánimo no depende de una sola sustancia: también intervienen otros procesos biológicos, psicológicos y sociales.

La búsqueda de estímulos cotidianos que aporten bienestar explica parte del interés por hábitos vinculados con la música, el movimiento, la alimentación o el descanso. En ese terreno, la indumentaria empezó a ocupar un lugar en las conversaciones sobre salud emocional, en especial desde que las redes sociales impulsaron la idea de que una elección de ropa puede acompañar una mejor percepción de uno mismo.

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Esta tendencia propone elegir prendas, colores y estilos asociados de manera personal con la alegría, la energía o la confianza. El llamado dopamine dressing se presenta así como un enfoque que conecta la forma de vestir con el mundo emocional, aunque no equivale a un tratamiento ni ofrece resultados idénticos para todas las personas.

El enfoque del dopamine dressing propone seleccionar la ropa según el significado estimulante que cada persona le atribuye (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dopamine dressing: la relación de la ropa con el estado de ánimo

Este comportamiento consiste en seleccionar ropa y accesorios que una persona vincula con sensaciones agradables. Pueden ser colores intensos, estampados, una textura determinada, una prenda cómoda o un estilo que refuerce la identidad personal. La idea no se limita a usar tonos llamativos: el elemento central es el significado que cada persona atribuye a lo que lleva puesto.

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La Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) explicó que el concepto se refiere a elegir conjuntos que aporten alegría y energía positiva. La institución precisó, sin embargo, que no existen datos concluyentes que demuestren que una prenda pueda provocar directamente la liberación de dopamina en el cerebro. Por ese motivo, la denominación de la tendencia no debe interpretarse como una explicación neurocientífica comprobada.

La relación entre la ropa y los procesos mentales sí fue estudiada bajo el término cognición vestida. Este concepto describe la posibilidad de que el significado simbólico de una prenda incida en cómo una persona piensa, siente o actúa. La UCLA citó investigaciones en las que participantes que usaron una bata blanca identificada como indumentaria de laboratorio mostraron mayor atención selectiva y sostenida que quienes no la usaron o la asociaron con otra actividad.

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Los estudios sobre cognición vestida revelaron que el uso de una bata de laboratorio incrementa la atención sostenida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Science Focus de la BBC indicó que la evidencia disponible apunta, en cambio, a una relación entre la ropa, la conducta y la experiencia subjetiva. La diferencia resulta relevante: una elección de vestuario puede acompañar una emoción o una actitud, pero no permite afirmar que produzca por sí sola un cambio químico determinado.

También influyen las expectativas. Carolyn Mair, psicóloga especializada en moda y citada por The Guardian, sostuvo que el efecto de una prenda se relaciona tanto con la ropa como con el sentido que quien la usa le asigna. Esa mirada permite entender por qué un color asociado con vitalidad puede resultar estimulante para una persona y no generar el mismo efecto en otra.

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Los colores y la comodidad no tienen un efecto universal

La Universidad de California asoció la vestimenta cómoda durante los exámenes con la reducción de distracciones y la mejora en el rendimiento académico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las asociaciones entre color y emoción varían según la historia personal y el contexto cultural. La UCLA recogió investigaciones sobre equipos deportivos que visten de rojo y sobre la relación entre el color, la percepción de empoderamiento y el rendimiento. Science Focus de la BBC indicó que el verde fue vinculado en algunos estudios con un mejor desempeño creativo y con sensaciones de relajación, mientras que el amarillo suele asociarse con energía y entusiasmo.

Esos hallazgos no establecen reglas fijas para elegir qué vestir. La misma fuente advirtió que los significados de los colores cambian entre culturas. El negro, por ejemplo, puede asociarse con el duelo en el Reino Unido, mientras que en algunos países de Asia esa función simbólica corresponde al blanco. Las experiencias, los recuerdos y las preferencias personales también modifican la respuesta emocional frente a un tono o una prenda.

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La psicóloga Karen Pine indicó que la indumentaria influye en la manera en que una persona construye sus pensamientos y juicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comodidad aparece como otro aspecto relevante. La UCLA mencionó datos que relacionan el uso de ropa cómoda durante evaluaciones estandarizadas con mejores resultados académicos. En este caso, la explicación no se vincula con la dopamina, sino con condiciones que podrían favorecer la concentración y reducir distracciones físicas durante una tarea exigente.

Karen Pine, psicóloga y autora de Mind What You Wear: The Psychology of Fashion, afirmó a Verywell Mind que la ropa puede influir de tal manera en cómo se siente una persona que llega a condicionar pensamientos y juicios. La revista también citó a Elizabeth Lombardo, psicóloga, quien remarcó que el impacto de un color depende de la asociación individual. Por eso, una elección que resulta alegre o enérgica para alguien puede ser incómoda o indiferente para otra persona.

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