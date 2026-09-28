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Receta de brócoli con bechamel, rápida y fácil

La elaboración combina 500 gramos de vegetal, leche, manteca y quesos, con una cocción previa breve y un horneado a 200 grados hasta dorar la superficie

Una fuente de cerámica con ramilletes de brócoli horneados en salsa blanca y queso sobre una mesa de madera junto a una cuchara.
El plato combina brócoli cocido, salsa bechamel y queso rallado gratinado (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una fuente de brócoli gratinado puede convertir una guarnición sencilla en una comida completa, cremosa y reconfortante. La combinación de vegetales tiernos, salsa blanca y queso dorado funciona especialmente bien cuando se busca resolver la cena sin complicaciones.

En Argentina, esta preparación suele servirse como acompañamiento de carnes, pollo o milanesas, aunque también puede presentarse como plato principal liviano. Es una opción práctica para aprovechar brócoli fresco o congelado.

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Receta de brócoli con bechamel

Se trata de una preparación de brócoli cocido, cubierto con una salsa bechamel elaborada con manteca, harina y leche, y gratinado con queso rallado hasta que la superficie quede dorada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 500 g de brócoli, fresco o congelado.
  • 30 g de manteca.
  • 30 g de harina común.
  • 300 ml de leche.
  • 100 g de queso cremoso o mozzarella, rallado.
  • 30 g de queso rallado para gratinar.
  • 0,5 cucharadita de nuez moscada.
  • Sal, cantidad necesaria.
  • Pimienta, cantidad necesaria.
  • Agua, cantidad necesaria.
Un tazón blanco con brócoli, un trozo de manteca, un cuchillo y queso mozzarella rallado sobre una tabla en una mesa de madera.
La combinación integra brócoli con manteca y variedades de queso, entre otros ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer brócoli con bechamel, paso a paso

  1. Separar el brócoli en pequeños ramilletes. Lavar bien y cocinar en una olla con agua hirviendo y sal durante 5 a 7 minutos, hasta que esté tierno pero firme. También se puede cocinar en el microondas con un chorrito de agua durante 5 minutos.
  2. Escurrir muy bien el brócoli para evitar que la preparación quede aguada. Reservar.
  3. Para preparar la bechamel, derretir la manteca en una cacerola a fuego medio. Agregar la harina y mezclar durante 1 minuto para formar una pasta homogénea.
  4. Incorporar la leche de a poco, mientras se revuelve con un batidor de mano. Agregar la leche gradualmente evita que se formen grumos.
  5. Cocinar la salsa durante 4 a 5 minutos, sin dejar de revolver, hasta que espese. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
  6. Retirar la cacerola del fuego y añadir el queso cremoso o la mozzarella rallada. Mezclar hasta integrar.
  7. Colocar el brócoli en una fuente para horno. Cubrir con la salsa bechamel y espolvorear con el queso rallado.
  8. Llevar a horno precalentado a 200°C durante 10 minutos, o hasta que la superficie esté dorada. El gratinado debe hacerse con el horno bien caliente para lograr una cobertura crocante sin resecar el brócoli.
  9. Dejar reposar durante 2 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como guarnición o 2 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 235 kcal
  • Grasas: 15 g
  • Carbohidratos: 15 g
  • Proteínas: 11 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

Para recalentarla, llevar al horno a 180°C durante 10 minutos o calentar en microondas. Si se desea congelar, guardar en una fuente apta para freezer durante un máximo de 2 meses.

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Para consumirla, descongelar en la heladera durante 12 horas y recalentar en horno hasta que esté bien caliente.

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