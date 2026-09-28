Receta de brócoli con bechamel, rápida y fácil

El plato combina brócoli cocido, salsa bechamel y queso rallado gratinado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una fuente de brócoli gratinado puede convertir una guarnición sencilla en una comida completa, cremosa y reconfortante. La combinación de vegetales tiernos, salsa blanca y queso dorado funciona especialmente bien cuando se busca resolver la cena sin complicaciones.

En Argentina, esta preparación suele servirse como acompañamiento de carnes, pollo o milanesas, aunque también puede presentarse como plato principal liviano. Es una opción práctica para aprovechar brócoli fresco o congelado.

PUBLICIDAD

Receta de brócoli con bechamel

Se trata de una preparación de brócoli cocido, cubierto con una salsa bechamel elaborada con manteca, harina y leche, y gratinado con queso rallado hasta que la superficie quede dorada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

500 g de brócoli, fresco o congelado.

30 g de manteca.

30 g de harina común.

300 ml de leche.

100 g de queso cremoso o mozzarella, rallado.

30 g de queso rallado para gratinar.

0,5 cucharadita de nuez moscada.

Sal, cantidad necesaria.

Pimienta, cantidad necesaria.

Agua, cantidad necesaria.

La combinación integra brócoli con manteca y variedades de queso, entre otros ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer brócoli con bechamel, paso a paso

Separar el brócoli en pequeños ramilletes. Lavar bien y cocinar en una olla con agua hirviendo y sal durante 5 a 7 minutos, hasta que esté tierno pero firme. También se puede cocinar en el microondas con un chorrito de agua durante 5 minutos. Escurrir muy bien el brócoli para evitar que la preparación quede aguada. Reservar. Para preparar la bechamel, derretir la manteca en una cacerola a fuego medio. Agregar la harina y mezclar durante 1 minuto para formar una pasta homogénea. Incorporar la leche de a poco, mientras se revuelve con un batidor de mano. Agregar la leche gradualmente evita que se formen grumos. Cocinar la salsa durante 4 a 5 minutos, sin dejar de revolver, hasta que espese. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Retirar la cacerola del fuego y añadir el queso cremoso o la mozzarella rallada. Mezclar hasta integrar. Colocar el brócoli en una fuente para horno. Cubrir con la salsa bechamel y espolvorear con el queso rallado. Llevar a horno precalentado a 200°C durante 10 minutos, o hasta que la superficie esté dorada. El gratinado debe hacerse con el horno bien caliente para lograr una cobertura crocante sin resecar el brócoli. Dejar reposar durante 2 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como guarnición o 2 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 235 kcal

Grasas: 15 g

Carbohidratos: 15 g

Proteínas: 11 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

Para recalentarla, llevar al horno a 180°C durante 10 minutos o calentar en microondas. Si se desea congelar, guardar en una fuente apta para freezer durante un máximo de 2 meses.

PUBLICIDAD

Para consumirla, descongelar en la heladera durante 12 horas y recalentar en horno hasta que esté bien caliente.