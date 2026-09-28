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Receta de tarta de frutillas con crema pastelera, rápida y fácil

La propuesta para 8 comensales utiliza una masa dulce, 500 gramos de fruta fresca y un relleno elaborado con leche, yemas, azúcar, fécula de maíz, vainilla y manteca

Tarta de frutillas con crema pastelera sobre una mesa de madera, con una porción alzada sobre una espátula y una taza de café al fondo.
La tarta de frutillas con crema pastelera suele estar presente en las mesas familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay postres que anuncian la primavera desde el primer bocado: una base crocante, crema pastelera suave y frutillas frescas forman una combinación tan simple como irresistible.

La tarta de frutillas con crema pastelera suele aparecer en mesas familiares, cumpleaños y meriendas especiales. Esta versión rápida se prepara con una tapa de tarta dulce lista y una crema pastelera sencilla, para disfrutarla sin complicaciones.

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Receta de tarta de frutillas con crema pastelera

Se trata de una tarta dulce con base crocante, relleno de crema pastelera y una cubierta de frutillas frescas. La masa se cocina por separado y luego se completa con la crema fría y la fruta cortada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos.

  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 25 minutos
  • Enfriado y armado: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 tapa de tarta dulce de 24 cm
  • 500 gr de frutillas
  • 500 ml de leche
  • 3 yemas
  • 100 gr de azúcar
  • 40 gr de fécula de maíz
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 20 gr de manteca
  • 2 cucharadas de mermelada de frutilla o durazno
  • 1 cucharada de agua
  • 1 cucharada de azúcar impalpable, opcional
Masa de tarta horneada rodeada por varias fresas frescas y una botella de vidrio con leche sobre una superficie de madera.
Entre los ingredientes se encuntran la tapa de tarta dulce, las frutillas y la leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de frutillas con crema pastelera, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C. Forrar una tartera de 24 cm con la tapa de tarta dulce y acomodar bien los bordes.
  2. Pinchar toda la base con un tenedor. Colocar papel manteca encima y cubrir con porotos o garbanzos secos para evitar que la masa se infle.
  3. Cocinar la masa durante 15 minutos. Retirar el papel y los porotos, y continuar la cocción durante 8 a 10 minutos, hasta que la base quede apenas dorada. Dejar enfriar por completo.
  4. Para preparar la crema pastelera, calentar la leche en una cacerola sin dejar que hierva.
  5. En un bol, mezclar las yemas, el azúcar y la fécula de maíz hasta formar una preparación lisa.
  6. Agregar la leche caliente de a poco mientras se mezcla. Volver todo a la cacerola y cocinar a fuego medio, revolviendo de manera constante.
  7. Cuando la crema espese y aparezcan las primeras burbujas, cocinar 1 minuto más. Retirar del fuego, sumar la esencia de vainilla y la manteca.
  8. Pasar la crema a un recipiente. Cubrirla con film en contacto y dejarla enfriar. La crema debe estar fría antes de colocarla sobre la masa.
  9. Lavar las frutillas, retirarles el cabito y cortarlas en mitades o láminas.
  10. Rellenar la base fría con la crema pastelera y emparejar la superficie con una espátula.
  11. Acomodar las frutillas sobre la crema, desde el borde hacia el centro. Secar bien la fruta antes de usarla para evitar que la tarta quede aguada.
  12. Calentar la mermelada con el agua durante 30 segundos en una cacerola o en el microondas. Pincelar suavemente las frutillas para darles brillo.
  13. Llevar la tarta a la heladera durante 20 minutos antes de servir. Espolvorear con azúcar impalpable, si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 310 kcal
  • Grasas: 14 gr
  • Carbohidratos: 41 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta se conserva en la heladera, cubierta con film o dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.

Por la presencia de crema pastelera y fruta fresca, no se recomienda dejarla a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

No conviene freezar la tarta armada, porque las frutillas pueden liberar líquido y alterar la textura de la crema. La base cocida puede conservarse en el freezer durante 1 mes, bien envuelta y sin relleno.

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