Receta de tarta de frutillas con crema pastelera, rápida y fácil

Hay postres que anuncian la primavera desde el primer bocado: una base crocante, crema pastelera suave y frutillas frescas forman una combinación tan simple como irresistible.
La tarta de frutillas con crema pastelera suele aparecer en mesas familiares, cumpleaños y meriendas especiales. Esta versión rápida se prepara con una tapa de tarta dulce lista y una crema pastelera sencilla, para disfrutarla sin complicaciones.
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Receta de tarta de frutillas con crema pastelera
Se trata de una tarta dulce con base crocante, relleno de crema pastelera y una cubierta de frutillas frescas. La masa se cocina por separado y luego se completa con la crema fría y la fruta cortada.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora y 10 minutos.
- Preparación: 25 minutos
- Cocción: 25 minutos
- Enfriado y armado: 20 minutos
Ingredientes
- 1 tapa de tarta dulce de 24 cm
- 500 gr de frutillas
- 500 ml de leche
- 3 yemas
- 100 gr de azúcar
- 40 gr de fécula de maíz
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 20 gr de manteca
- 2 cucharadas de mermelada de frutilla o durazno
- 1 cucharada de agua
- 1 cucharada de azúcar impalpable, opcional
Cómo hacer tarta de frutillas con crema pastelera, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C. Forrar una tartera de 24 cm con la tapa de tarta dulce y acomodar bien los bordes.
- Pinchar toda la base con un tenedor. Colocar papel manteca encima y cubrir con porotos o garbanzos secos para evitar que la masa se infle.
- Cocinar la masa durante 15 minutos. Retirar el papel y los porotos, y continuar la cocción durante 8 a 10 minutos, hasta que la base quede apenas dorada. Dejar enfriar por completo.
- Para preparar la crema pastelera, calentar la leche en una cacerola sin dejar que hierva.
- En un bol, mezclar las yemas, el azúcar y la fécula de maíz hasta formar una preparación lisa.
- Agregar la leche caliente de a poco mientras se mezcla. Volver todo a la cacerola y cocinar a fuego medio, revolviendo de manera constante.
- Cuando la crema espese y aparezcan las primeras burbujas, cocinar 1 minuto más. Retirar del fuego, sumar la esencia de vainilla y la manteca.
- Pasar la crema a un recipiente. Cubrirla con film en contacto y dejarla enfriar. La crema debe estar fría antes de colocarla sobre la masa.
- Lavar las frutillas, retirarles el cabito y cortarlas en mitades o láminas.
- Rellenar la base fría con la crema pastelera y emparejar la superficie con una espátula.
- Acomodar las frutillas sobre la crema, desde el borde hacia el centro. Secar bien la fruta antes de usarla para evitar que la tarta quede aguada.
- Calentar la mermelada con el agua durante 30 segundos en una cacerola o en el microondas. Pincelar suavemente las frutillas para darles brillo.
- Llevar la tarta a la heladera durante 20 minutos antes de servir. Espolvorear con azúcar impalpable, si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 310 kcal
- Grasas: 14 gr
- Carbohidratos: 41 gr
- Proteínas: 5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La tarta se conserva en la heladera, cubierta con film o dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.
Por la presencia de crema pastelera y fruta fresca, no se recomienda dejarla a temperatura ambiente durante más de 2 horas.
No conviene freezar la tarta armada, porque las frutillas pueden liberar líquido y alterar la textura de la crema. La base cocida puede conservarse en el freezer durante 1 mes, bien envuelta y sin relleno.
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