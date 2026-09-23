Lili Reinhart revive los vestidos más recordados de las comedias románticas de los 2000

Lili Reinhart convirtió la promoción de The Love Hypothesis en una secuencia de homenajes a las heroínas de las comedias románticas de fines de los años 90 y comienzos de los 2000

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Una secuencia de vestidos amarillos, abrigos con lunares, piezas de archivo y siluetas de alfombra roja convirtió la promoción de The Love Hypothesis en una revisión de los códigos de las comedias románticas de fines de los años 90 y comienzos de los 2000. Lili Reinhart llevó la nostalgia de las rom-coms a sus apariciones públicas con homenajes a Kate Hudson, Drew Barrymore, Brittany Murphy, Jennifer Garner y Sandra Bullock.

La actriz, protagonista de la adaptación de la novela de Ali Hazelwood que se estrena es miércoles, articuló su gira de prensa alrededor de una idea reconocible: cada atuendo debía remitir a una heroína de cine y a una escena instalada en la memoria pop. El estilista Ib Abdel Nasser recurrió a diseños de archivo, préstamos de marcas y recreaciones para construir ese relato visual.

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Lejos de limitarse a repetir prendas famosas, la selección toma elementos puntuales de cada película —un color, una silueta, un abrigo o un gesto de transformación— y los traslada a la lógica de la alfombra roja contemporánea. El resultado es una forma de method dressing que utiliza el vestuario como extensión de la película que Reinhart presenta, aunque las referencias provengan de otros títulos del género.

El vestido amarillo que recuerda a Kate Hudson en Cómo perder a un chico en 10 días

Lili Reinhart recurrió a un vestido amarillo manteca de Caché que evoca el diseño de Carolina Herrera que Kate Hudson usó en Cómo perder a un chico en 10 días

El homenaje más inmediato fue el vestido amarillo manteca que remite al diseño que Kate Hudson llevó como Andie Anderson en Cómo perder a un chico en 10 días, estrenada en 2003. En la película, ese vestido acompaña una de las escenas finales y condensa una fórmula que muchas rom-coms instalaron en pantalla: la protagonista deja atrás el uniforme cotidiano y aparece con una prenda de noche de alto impacto.

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La espalda descubierta y la caída fluida recuperan el código de transformación de Andie Anderson en una de las escenas finales de la comedia romántica de 2003

Para Reinhart, Abdel Nasser encontró una réplica de época de Caché del vestido original, que Carolina Herrera realizó junto a la diseñadora de vestuario Karen Patch. El amarillo manteca, la espalda descubierta y la caída fluida concentran el peso visual del conjunto.

La elección evita una reconstrucción literal. El interés está en rescatar la función narrativa de la prenda: un vestido que altera la percepción de un personaje dentro de una escena. En una gira de prensa, esa referencia traslada el momento de revelación de la ficción al circuito de estrenos, fotografías y entrevistas.

El vestido de Rodarte y la fantasía de Drew Barrymore en Por siempre jamás

Reinhart lució un vestido personalizado de Rodarte inspirado en el vestuario que Jenny Beavan creó para Drew Barrymore en Por siempre jamás: una historia de Cenicienta

La actriz retomó el imaginario de Por siempre jamás: una historia de Cenicienta, la película de 1998 protagonizada por Drew Barrymore. Para ello, usó un vestido personalizado de Rodarte inspirado en el vestuario original de Jenny Beavan.

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Las mangas transparentes, el talle imperio y los cristales remiten a la estética renacentista del personaje de Danielle de Barbarac

La silueta de talle imperio, las mangas transparentes y los cristales llevaron la referencia hacia una estética de época. El diseño se apoyó en una paleta clara y en una construcción que evoca el Renacimiento sin convertir el conjunto en un disfraz histórico. Esa diferencia resulta central: la propuesta preserva las líneas del traje cinematográfico, pero las adapta al lenguaje de una aparición pública actual.

La versión conserva referencias de época, aunque adapta la silueta al lenguaje actual de las apariciones públicas

La cintura elevada y las aplicaciones brillantes ordenan la composición. La primera marca la silueta sin recurrir a estructuras rígidas; las segundas introducen luz en la parte superior de la prenda. El resultado remite a Danielle de Barbarac, el personaje de Barrymore, desde una lectura más contenida que la del vestuario de la película.

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El peinado y los accesorios, según la lógica de este tipo de homenaje, deben mantenerse en un segundo plano. En un vestido con mangas, pedrería y referencias de época, una joyería excesiva habría competido con el trabajo de la tela. La atención queda sobre la construcción del cuerpo y la relación entre transparencia y brillo.

El archivo de Elie Saab que dialoga con Brittany Murphy en Pequeñas grandes amigas

Para el estreno neoyorquino de The Love Hypothesis, la actriz eligió un vestido de alta costura primavera 2004 de Elie Saab

Para el estreno neoyorquino de la película, Reinhart eligió un vestido de la colección de alta costura primavera 2004 de Elie Saab. La prenda, en tonos pastel, combinó drapeados suaves, aplicaciones florales verde menta y una cola que extendía la silueta sobre la alfombra roja.

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El atuendo fue asociado con el vestido de Blumarine que Brittany Murphy usó en Pequeñas grandes amigas, estrenada en 2003. Más que una copia de aquella prenda, el look recupera una sensibilidad visual propia de la primera década del milenio: capas ligeras, flores aplicadas, tonos dulces y una femineidad que se aleja del minimalismo absoluto.

Los drapeados, las flores verde menta y la cola dialogan con la sensibilidad romántica y juvenil de Pequeñas grandes amigas, protagonizada por Brittany Murphy

Los apliques florales y el drapeado translúcido son el foco de atención. Las flores no aparecen como un estampado plano, sino como relieves que dan volumen a la superficie. La cola, por su parte, transforma un código asociado a los vestidos de fiesta juveniles de los años 2000 en un recurso de alta costura.

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El diseño rescata códigos de los años 2000 —capas livianas, tonos pastel y apliques florales— desde una lectura de alta costura

El peinado debía acompañar esa dirección sin endurecerla. Una terminación demasiado estructurada habría roto la continuidad del vestido; una propuesta suave permite conservar el tono romántico de la referencia. Es una decisión de estilismo que muestra cómo el archivo puede actualizarse sin perder su contexto.

El vestido lencero y el abrigo con lunares que recuperan Si tuviera 30

Lili Reinhart combinó un vestido lencero de encaje de Fleur du Mal con un abrigo de lunares que recuerda al que Jennifer Garner usó en Si tuviera 30

En una salida por Nueva York, Reinhart evocó a Jennifer Garner en Si tuviera 30. El punto de partida fue el abrigo de lunares con vivos marrones diseñado por Nanette Lepore que aparece cuando Jenna Rink sale de su departamento todavía en ropa interior.

La actriz combinó esa pieza con un vestido lencero de encaje de Fleur du Mal y gafas de Elisa Johnson. El contraste entre lencería, abrigo estructurado y gafas oscuras activa uno de los arquetipos más frecuentes de la comedia romántica urbana: la protagonista que atraviesa la ciudad en medio de una situación imprevista, con un vestuario que mezcla vulnerabilidad y determinación.

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El abrigo funciona como el centro de la propuesta. Sus solapas marcadas y el ribete oscuro introducen orden sobre la fluidez del vestido lencero. Los lunares, en cambio, aportan un tono juguetón que conecta con la estética de 2004 sin convertir el conjunto en una pieza de época.

El beauty look requiere precisión en este tipo de estilismo. Un maquillaje neutro y un peinado sin excesos sostienen la idea de una escena tomada de la calle, mientras que los accesorios conservan una escala reducida. La referencia cinematográfica se entiende por la prenda principal, no por una acumulación de guiños.

El vestido lila de Hervé Léger y la transformación de Sandra Bullock

La silueta ceñida y las bandas horizontales recuperan el código del bandage dress que marcó la moda de comienzos de milenio

El 19 de septiembre, Reinhart usó un vestido personalizado de Hervé Léger en homenaje al célebre diseño lila de Sandra Bullock en Miss Congeniality, la película de 2000. La referencia corresponde a la escena en la que el personaje de Gracie Hart, una agente del FBI, atraviesa una transformación estética antes de infiltrarse en un concurso de belleza.

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El vestido original se convirtió en uno de los emblemas de la moda de comienzos de milenio por su construcción de bandas ajustadas, conocida como bandage dress. La versión de Reinhart mantuvo ese código a través de una silueta ceñida, color lavanda y una estructura que dibuja el cuerpo mediante líneas horizontales.

La tensión entre el lila pastel y la construcción ajustada define el impacto del conjunto. El tono conserva una apariencia suave, mientras que el patronaje introduce una imagen más decidida y gráfica. Esa oposición explica por qué el vestido sigue siendo una referencia: reúne la sensualidad de la alfombra roja con un elemento narrativo de transformación.

En este caso, el peinado y el maquillaje cumplen una función de equilibrio. El vestido contiene suficiente información visual a través del color y de las bandas, por lo que los complementos deben acompañar sin desplazar el foco. Reinhart cierra así una serie de homenajes que devuelve al centro un aspecto decisivo de las comedias románticas: la capacidad de un vestuario para contar una historia antes de que el personaje diga una palabra.