El China Zorrilla: cómo es el buque 100% eléctrico más grande del mundo que unirá Buenos Aires y Uruguay desde octubre

El China Zorrilla es el ferry 100% eléctrico más grande del mundo y operará entre Buenos Aires y Uruguay (Buquebus)

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El sábado 12 de septiembre de 2026 marcó un hito para la industria marítima y el transporte regional. El China Zorrilla, el ferry 100% eléctrico más grande del mundo, según informó Buquebus, llegó al puerto uruguayo de Nueva Palmira, después de recorrer más de 15.000 kilómetros desde Tasmania, Australia.

Su arribo representa una apuesta pionera por la movilidad eléctrica en el Río de la Plata y una transformación en la conexión entre la Argentina y Uruguay.

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La travesía del China Zorrilla se realizó a bordo de un transporte especializado de tipo heavy-lift. El recorrido incluyó el cruce del océano Pacífico, el estrecho de Magallanes y el Atlántico Sur. Cada etapa fue planificada para garantizar la seguridad y adaptarse a la magnitud de la embarcación.

Con 130 metros de largo, 32 metros de ancho, capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos, el flamante ferry lleva la movilidad eléctrica marítima a una escala inédita para la región. Este buque duplica la capacidad del Francisco, el barco más grande de Buquebus hasta el momento.

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El ferry utiliza propulsión eléctrica con ocho motores de alta potencia y estructura de aluminio naval (Buquebus)

Innovación tecnológica y desarrollo de infraestructura

El arribo del China Zorrilla es el resultado de años de desarrollo conjunto entre el sector público y el privado. Su construcción y la adecuación de la infraestructura eléctrica en las terminales de Colonia del Sacramento y Puerto Madero demandaron soluciones tecnológicas y energéticas específicas para operar un buque de estas características.

Con un sistema de almacenamiento de energía que supera los 40 MWh, el ferry alimenta tanto la propulsión como los servicios a bordo. El China Zorrilla cuenta con ocho waterjets impulsados por motores eléctricos de alta potencia. Esta tecnología combina eficiencia, maniobrabilidad y navegación silenciosa, con menores niveles de vibración.

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La estructura del buque, fabricada en aluminio naval de alta resistencia, permite reducir el peso de la embarcación y optimizar el consumo energético. Este enfoque resultó fundamental para concretar la operación eléctrica a gran escala.

Para que el China Zorrilla opere regularmente, fue necesario desarrollar infraestructura energética de alta potencia en ambos márgenes del Río de la Plata. En Buenos Aires se creó, junto a EDESUR, una terminal adaptada que integra ambas ciudades en un mismo sistema de operación eléctrica. Por su parte, en Colonia del Sacramento, la colaboración con la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) permitió instalar una estación eléctrica para uso exclusivo del China Zorrilla.

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Botadura naval del buque China Zorrilla de Buquebus.

Características principales del buque

100% eléctrico , propulsado por un sistema de almacenamiento de energía superior a 40 MWh.

Capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos, duplicando la capacidad del actual barco más grande de Buquebus .

Estructura de aluminio naval que permite reducir el peso y optimizar el consumo energético.

Ocho waterjets impulsados por motores eléctricos de alta potencia.

Infraestructura de carga en Colonia y Buenos Aires integrada en un mismo sistema de operación eléctrica.

Inversión total de USD 300 millones entre la construcción del ferry y la modernización de las terminales.

Juan Carlos López Mena, fundador de Buquebus, puso ese nombre al nuevo barco en honor a su amiga China Zorrilla (Buquebus)

Una operación logística a medida

El traslado del ferry desde Australia hasta la región implicó una operación logística compleja. El buque fue transportado a bordo de una nave heavy-lift y, en Nueva Palmira, se realizó una maniobra de lastre que permitió que el buque flotara por sus propios medios.

Tras la llegada y la verificación técnica, dos remolcadores lo acompañaron hasta Colonia del Sacramento, donde comenzó la siguiente etapa de puesta en funcionamiento, controles y pruebas.

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Financiación y sostenibilidad

El desarrollo del China Zorrilla y la infraestructura asociada requirieron una inversión total aproximada de USD 300 millones, según datos proporcionados por Buquebus. La financiación se logró, en parte, mediante un préstamo de USD 107 millones otorgado por Banco Santander de Uruguay, respaldado por una garantía parcial de crédito de USD 67 millones de la IFC, miembro del Banco Mundial.

Esta fue la primera Operación Azul aplicada al transporte marítimo eléctrico en el mundo, informaron desde Buquebus. El reconocimiento se concedió por el impacto positivo en la descarbonización del transporte y el impulso a la economía azul.

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El Banco Mundial exige mediciones periódicas para monitorear indicadores ambientales, sociales y de gobernanza. En esa línea, Buquebus incluye al China Zorrilla en su cálculo anual de Huella de Carbono para evaluar el desempeño y la evolución en la reducción de emisiones.

El China Zorrilla llegó al Río de la Plata tras recorrer más de 15.000 kilómetros desde Australia en una operación logística internacional (Buquebus)

Una jornada histórica para la región

El acto de recepción en Nueva Palmira contó con la presencia de Juan Carlos López Mena, fundador y presidente de Buquebus, autoridades nacionales y departamentales, miembros de la comunidad portuaria y representantes del sector público y privado.

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“Cuando surgió la posibilidad de hacer un buque eléctrico, no quisimos esperar al próximo: quisimos que fuera este. Apostamos a una tecnología que todavía parecía lejana, porque entendimos que el futuro había que empezar a construirlo hoy. El China Zorrilla es el resultado de esa visión: innovar, conectar mejor a las dos orillas y hacerlo de una manera más sustentable. Es un honor de que toda la comunidad celebre junto a Buquebus”, expresó Juan Carlos López Mena.

López Mena reconoció que puso ese nombre a la embarcación para hacer honor a su estrecha amistad con la destacada actriz, directora y comediante uruguaya, muy querida por el público de los dos países.

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“Es un hito histórico, y qué bueno que haya sido un proyecto en conjunto con una empresa que tiene tanta historia en Uruguay y que conecta ambas orillas. Esto tiene una gran importancia para Colonia en particular y, desde el punto de vista eléctrico, ustedes saben todo lo que hemos trabajado para que esto sea posible”, señaló Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay.

El ferry "China Zorrilla" es 100% eléctrico.

VIDEO

Un impulso para el turismo y la economía regional

La operación regular del ferry entre Buenos Aires y Colonia del Sacramento representa una oportunidad para el desarrollo turístico, comercial y cultural de la región. La conexión eléctrica entre las dos orillas facilita el tránsito de visitantes, impulsa la hotelería, la gastronomía, los eventos y el comercio.

Esta experiencia demuestra que la electrificación del transporte marítimo puede alcanzar buques de gran porte y operaciones comerciales de alta capacidad. Esto abre una nueva frontera para la industria marítima regional, que enfrenta el desafío global de reducir su impacto ambiental.

El China Zorrilla encarna algo más que la llegada de una embarcación innovadora: es la concreción de una visión que combina movilidad eléctrica, infraestructura de última generación y conectividad para transformar la relación entre Uruguay y la Argentina en el Río de la Plata.

Una nueva era del transporte regional

La fase de controles, pruebas y puesta a punto comenzará próximamente en Colonia del Sacramento. Su integración definitiva con la infraestructura energética permitirá prepararlo para la futura operación comercial, conectando a millones de pasajeros mediante una tecnología que hasta hace poco parecía reservada al futuro.

Se espera que comience a operar entre los puertos de Ciudad de Buenos Aires y Colonia a fines de octubre de este año.

La inversión destinada al ferry y la infraestructura energética asociada asciende a los USD 200 millones, dio a conocer Buquebus. A ellos se suma un plan de expansión y modernización de la terminal de Puerto Madero, en la Argentina, con una inversión adicional de USD 100 millones.