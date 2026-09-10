Color, textura y volumen: así arrancó la Semana de la Moda de Nueva York

La Semana de la Moda de Nueva York abrió la temporada primavera 2027 con pasarelas centradas en el color, las siluetas livianas y los contrastes de textura (REUTERS/Jordan Tovin)

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La Semana de la Moda de Nueva York abrió su temporada primavera 2027 con una pasarela dominada por el color, las siluetas livianas y los contrastes de textura, en una primera secuencia de desfiles que puso el foco en las claves estéticas antes que en la concentración de figuras en la primera fila.

En ese arranque, Nueva York volvió a instalarse como uno de los centros de observación para la moda internacional, con colecciones que empezaron a perfilar las tendencias que podrían ordenar la temporada.

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Nueva York volvió a posicionarse como centro de observación de la moda internacional con colecciones que empezaron a perfilar las tendencias de primavera 2027 (REUTERS/Jordan Tovin)

En los primeros desfiles, la atención quedó puesta en la construcción visual de las colecciones, con una presencia marcada de tonos claros, neutros cálidos y acentos más intensos que funcionaron como eje de contraste sobre la pasarela.

Ese uso cromático empezó a ofrecer una lectura común en el comienzo de la semana, donde varias marcas eligieron reforzar identidad mediante combinaciones de color y cambios de ritmo entre una salida y otra.

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La paleta vista en este arranque sugiere una temporada atenta a la modulación visual. Los neutros no aparecieron como una base silenciosa, sino como parte de un sistema de contraste con colores más definidos y superficies capaces de alterar la percepción de cada salida.

En ese sentido, el color operó como una estructura de orden dentro del desfile y no solo como un recurso decorativo.

El color se consolidó como uno de los lenguajes de la temporada en la Semana de la Moda de Nueva York, con tonos claros, neutros cálidos y acentos intensos (REUTERS/Jordan Tovin)

La pasarela también dejó ver una preferencia por siluetas ligeras y recursos de textura para definir volumen, movimiento y separación entre piezas.

En ese marco, la ropa apareció organizada alrededor de líneas limpias y decisiones visuales que priorizaron el impacto del conjunto por encima de los detalles aislados.

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En varios casos, la caída de las prendas, la relación entre capas y la lectura del cuerpo en movimiento marcaron una dirección reconocible para esta primera etapa del calendario.

Las texturas y las proporciones empezaron a definir el ritmo de los shows

Las colecciones de primavera 2027 usaron neutros, contrastes cromáticos y superficies variadas para ordenar la lectura visual de cada desfile (REUTERS/Jordan Tovin)

Además del color, otra de las claves del inicio pasó por el trabajo sobre las superficies. La combinación de materiales con respuesta distinta a la luz y al movimiento reforzó la idea de colecciones pensadas para ser leídas en secuencia, con cambios de densidad, brillo o estructura entre una salida y la siguiente.

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Esa lógica ayudó a construir pasarelas más narrativas, donde la tensión visual no dependió de una única prenda.

Las proporciones también empezaron a ocupar un lugar central. Las siluetas livianas convivieron con volúmenes controlados, cortes amplios y piezas que buscaron sostener una imagen despejada.

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Ese equilibrio entre ligereza y estructura permitió que varias colecciones se afirmaran en un terreno intermedio entre comodidad visual, presencia escénica y lectura comercial.

La pasarela mostró una preferencia por siluetas ligeras, líneas limpias y texturas que definieron volumen, movimiento y separación entre piezas. (REUTERS/Jordan Tovin)

Entre los nombres que integraron el calendario, Jasmin Larian aportó un desfile que se leyó dentro de esa misma conversación estética.

La referencia aportada por el usuario a Reuters Connect ubica a la diseñadora en el circuito de presentaciones de la semana, mientras el material permite situar su show dentro de un inicio de temporada atravesado por la observación de colores, formas y estilización general.

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Las texturas y las proporciones marcaron el ritmo de los desfiles con materiales de distinta respuesta a la luz, volúmenes controlados y cortes amplios (REUTERS/Jordan Tovin)

En ese contexto, el desfile de Jasmin Larian puede inscribirse en una apertura donde la pasarela empezó a ordenar señales sobre primavera 2027 a partir de paletas visibles, contrastes textiles y una búsqueda de identidad inmediata.

Los colores y las siluetas funcionaron así como una herramienta de lectura para seguir la evolución de la semana. Más que ofrecer una ruptura aislada, su presentación quedó integrada a una serie de propuestas que buscaron fijar tono desde el comienzo del calendario.

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Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky en la primer fila de la Semana de la Moda (AFP)

El desfile se concentró en el frente de sala, el desarrollo de los shows permitió una lectura más amplia sobre la temporada.

El listado de asistentes incluyó a Ariana DeBose, Cynthia Erivo, Eiza Gonzalez, Meghann Fahy, Rachel Brosnahan, Elizabeth Debicki y Viola Davis en Ralph Lauren, además de Helena Christensen, Iman, Katie Holmes, Madelyn Cline y Miles McBride en Cult Gaia.

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Helena Christensen asisitió con un vestido primaveral al desfile(AFP)

Sin embargo, en el inicio de la semana, la conversación principal pasó por las tendencias que dominaron la pasarela.

La presencia de celebridades quedó como un elemento complementario dentro de una apertura en la que el color, las proporciones y el tratamiento de las superficies empezaron a definir el tono de los próximos días en Nueva York.

A medida que avance el calendario, esa lectura podrá ampliarse con nuevas colecciones y con la aparición de otras claves que terminen de consolidar el mapa visual de la temporada.