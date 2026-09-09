Tendencias

Receta de merluza al horno con calabaza asada, rápida y fácil

Una preparación con filets horneados junto con cubos o gajos dorados usa aceite de oliva, ajo, limón y tomillo, y evita sumar una guarnición para resolver un almuerzo o cena rápida

Un filete de merluza en una plancha con espátula, junto a un plato con trozos de calabaza y ramilletes de brócoli. Se ven aceite, limón y tomillo.
Merluza al horno con calabaza asada, una opción práctica y sabrosa para resolver cualquier comida (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La combinación de pescado tierno y calabaza dorada resuelve una comida casera, liviana y llena de sabor en poco tiempo.

En Argentina, la merluza ocupa un lugar clásico entre las comidas de todos los días. Esta versión con calabaza asada funciona muy bien para un almuerzo familiar o una cena rápida, sin necesidad de preparar una guarnición aparte.

PUBLICIDAD

Receta de merluza al horno con calabaza asada

Se trata de una preparación de filets de merluza cocidos al horno junto con calabaza en cubos o gajos, condimentados con aceite de oliva, ajo, limón y tomillo. La receta toma como referencia una preparación regional de merluza acompañada con calabaza y vegetales dorados.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 4 filetes de merluza, de aproximadamente 180 g cada uno
  • 800 g de calabaza, pelada y sin semillas
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 diente de ajo, picado
  • 1 limón
  • 1 cucharadita de tomillo seco o fresco
  • Sal, a gusto
  • Pimienta, a gusto
  • 1 cucharadita de pimentón dulce, opcional
  • Perejil fresco picado, para terminar

Cómo hacer merluza al horno con calabaza asada, paso a paso

Horno abierto con vapor, bandeja de metal con cuatro filetes de merluza, cubos de calabaza y ramilletes de brócoli asados, dos manos con guantes de horno.
Un plato casero, liviano y fácil de preparar, con pescado tierno y una guarnición dorada (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Precalentar el horno a 220 ℃. Cubrir una asadera con papel manteca o aceitarla ligeramente.
  2. Cortar la calabaza en cubos medianos o gajos finos. Colocarla en la asadera y condimentar con 1 cucharada de aceite de oliva, sal, pimienta, tomillo y pimentón.
  3. Llevar la calabaza al horno durante 15 minutos, hasta que empiece a dorarse. Para que se ase de manera pareja, distribuir los trozos sin encimarlos.
  4. Secar los filets de merluza con papel de cocina. Condimentarlos con sal, pimienta, ajo picado, jugo de ½ limón y el resto del aceite.
  5. Retirar la asadera y acomodar la merluza entre los trozos de calabaza. El pescado debe quedar en una sola capa para cocinarse de manera pareja.
  6. Volver a llevar al horno durante 10 a 12 minutos, según el grosor de los filets. La merluza está lista cuando se separa fácilmente con un tenedor y permanece jugosa en el centro.
  7. Retirar del horno y dejar reposar 2 minutos. Servir con perejil fresco y unas gotas de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 315 kcal
  • Grasas: 11 gr
  • Carbohidratos: 20 gr
  • Proteínas: 34 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Un plato con un filete de merluza, cubos de calabaza asados y ramilletes de brócoli asados. Al lado hay un vaso de agua sobre una mesa de madera.
Una receta rápida en una sola asadera, ideal para disfrutar una comida equilibrada sin complicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar la merluza y la calabaza en recipientes herméticos dentro de la heladera durante un máximo de 2 días.

Para recalentar, usar horno bajo o microondas a potencia media. Evitar recalentar varias veces porque el pescado puede secarse.

La preparación también puede conservarse en el freezer durante 1 mes, aunque la calabaza puede perder algo de textura al descongelarse. Descongelar dentro de la heladera antes de recalentar.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasPlatos principalesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hailey Bieber encendió la noche de Los Ángeles: el regreso del vestido lencero con el sello retro de los años 90

La modelo y empresaria optó por un diseño de Roberto Cavalli en estampado felino y encaje marfil. La elección reafirma la influencia de las prendas de tirantes finos en el circuito urbano contemporáneo

Hailey Bieber encendió la noche de Los Ángeles: el regreso del vestido lencero con el sello retro de los años 90

Consumir bebidas muy calientes podría triplicar el riesgo de cáncer de esófago, advirtió un nuevo estudio

Una investigación con casi un millón de adultos en el Reino Unido analizó el consumo de té y café. Los especialistas consultados por Infobae explicaron qué ocurre con el daño térmico recurrente y cómo prevenir

Consumir bebidas muy calientes podría triplicar el riesgo de cáncer de esófago, advirtió un nuevo estudio

Receta de salsa fileto, rápida y fácil

Con pocos ingredientes y una cocción sencilla, esta preparación permite obtener en apenas 25 minutos un acompañamiento versátil para pastas, ñoquis o pizzas

Receta de salsa fileto, rápida y fácil

Qué es la Tetrada Oscura y cómo identificar sus principales rasgos, según una psicóloga

En el podcast The Diary of a CEO, una especialista explicó las conductas que permiten distinguir patrones vinculados con la frialdad emocional, el engaño y el control de otras personas

Qué es la Tetrada Oscura y cómo identificar sus principales rasgos, según una psicóloga

No son los abdominales: la fórmula que realmente marca el six pack, según un entrenador

Domenic Angelino, perteneciente a la International Personal Trainer Academy, detalló a través de GQ cuántas veces por semana conviene trabajar esa zona y qué otros hábitos influyen en la visibilidad de la musculatura

No son los abdominales: la fórmula que realmente marca el six pack, según un entrenador

DEPORTES

El día que Owen Wilson se emocionó por el abrazo que le dio Lionel Messi tras un partido

El día que Owen Wilson se emocionó por el abrazo que le dio Lionel Messi tras un partido

Fuerte cuestionamiento de una estrella de la selección brasileña a Carlo Ancelotti: “Acá las cosas no funcionan así”

Lionel Messi, cerca de comprar un club de la Segunda División de España: los otros cuatro equipos detrás de su proyecto

Lewis Hamilton vs. Charles Leclerc y Fred Vasseur: la inesperada crisis en Ferrari que sacude a la F1 tras la tensa carrera en Monza

"Tercer tiempo", la iniciativa de la Conmebol en las categorías juveniles que se puso en práctica en la Liga Evolución Sub15

TELESHOW

Sabrina Rojas criticó a Flor Vigna después de su eliminación de un reality en México: “Se supone que es experta”

Sabrina Rojas criticó a Flor Vigna después de su eliminación de un reality en México: “Se supone que es experta”

La carta de amor de Luisana Lopilato a Michael Bublé por su cumpleaños: “La agradezco a Dios por ponerte en mi camino”

Nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand desde su internación: “Evoluciona favorablemente”

Reacciones a la muerte de Chiche Gelblung, en vivo: Tinelli, Pergolini y Rial despidieron al periodista

La vida de Chiche Gelblung con Cristina Seoane: 50 años juntos entre crisis, pasiones y un amor incondicional

INFOBAE AMÉRICA

Experto salvadoreño recomienda documentar un poder legal ante el fin del TPS para proteger viviendas, cuentas y negocios

Experto salvadoreño recomienda documentar un poder legal ante el fin del TPS para proteger viviendas, cuentas y negocios

Autoridades dominicanas decomisan 5 mil medicamentos, estimulantes y bebidas alcohólicas en cuatro comercios chinos

Fiscalía de Costa Rica investiga a juez por presunta asesoría a la estructura de alias "Diablo"

"Pan con aceite y agua endulzada" el desayuno que retrata la escasez en Cuba

¿Aumentará la edad de jubilación? Especialista advierte el impacto de posibles reformas paramétricas en El Salvador