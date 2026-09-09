Receta de merluza al horno con calabaza asada, rápida y fácil

La combinación de pescado tierno y calabaza dorada resuelve una comida casera, liviana y llena de sabor en poco tiempo.
En Argentina, la merluza ocupa un lugar clásico entre las comidas de todos los días. Esta versión con calabaza asada funciona muy bien para un almuerzo familiar o una cena rápida, sin necesidad de preparar una guarnición aparte.
PUBLICIDAD
Receta de merluza al horno con calabaza asada
Se trata de una preparación de filets de merluza cocidos al horno junto con calabaza en cubos o gajos, condimentados con aceite de oliva, ajo, limón y tomillo. La receta toma como referencia una preparación regional de merluza acompañada con calabaza y vegetales dorados.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 4 filetes de merluza, de aproximadamente 180 g cada uno
- 800 g de calabaza, pelada y sin semillas
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 diente de ajo, picado
- 1 limón
- 1 cucharadita de tomillo seco o fresco
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
- 1 cucharadita de pimentón dulce, opcional
- Perejil fresco picado, para terminar
Cómo hacer merluza al horno con calabaza asada, paso a paso
- Precalentar el horno a 220 ℃. Cubrir una asadera con papel manteca o aceitarla ligeramente.
- Cortar la calabaza en cubos medianos o gajos finos. Colocarla en la asadera y condimentar con 1 cucharada de aceite de oliva, sal, pimienta, tomillo y pimentón.
- Llevar la calabaza al horno durante 15 minutos, hasta que empiece a dorarse. Para que se ase de manera pareja, distribuir los trozos sin encimarlos.
- Secar los filets de merluza con papel de cocina. Condimentarlos con sal, pimienta, ajo picado, jugo de ½ limón y el resto del aceite.
- Retirar la asadera y acomodar la merluza entre los trozos de calabaza. El pescado debe quedar en una sola capa para cocinarse de manera pareja.
- Volver a llevar al horno durante 10 a 12 minutos, según el grosor de los filets. La merluza está lista cuando se separa fácilmente con un tenedor y permanece jugosa en el centro.
- Retirar del horno y dejar reposar 2 minutos. Servir con perejil fresco y unas gotas de limón.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 315 kcal
- Grasas: 11 gr
- Carbohidratos: 20 gr
- Proteínas: 34 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
PUBLICIDAD
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Guardar la merluza y la calabaza en recipientes herméticos dentro de la heladera durante un máximo de 2 días.
Para recalentar, usar horno bajo o microondas a potencia media. Evitar recalentar varias veces porque el pescado puede secarse.
La preparación también puede conservarse en el freezer durante 1 mes, aunque la calabaza puede perder algo de textura al descongelarse. Descongelar dentro de la heladera antes de recalentar.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD