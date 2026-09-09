Un joven nadador es atacado por un enorme caimán tras entrar en una zona donde está prohibido nadar

La Oficina del Sheriff del Condado de Hernando informó que el ataque ocurrió en una zona de Weekiwachee Preserve donde está prohibido nadar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un joven nadador sufrió heridas en un brazo y una pierna tras ser mordido por un caimán el lunes 7 de septiembre en Weekiwachee Preserve, una reserva natural del condado de Hernando, en Florida. La víctima fue rescatada junto con otros menores que habían quedado aislados en un banco de arena y recibió atención hospitalaria. El incidente ocurrió en un sector donde está prohibido nadar, según la Oficina del Sheriff del Condado de Hernando, citada por Fox News.

El sheriff informó que el animal medía entre nueve y 12 pies, unos 2,7 a 3,7 metros. Equipos de Hernando County Fire Rescue, la Oficina del Sheriff y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) acudieron al lugar cerca de las 14:30. De acuerdo con la alerta institucional reproducida por WTSP, el joven recibió heridas punzantes que no fueron consideradas potencialmente mortales y fue trasladado a Bayonet Point Hospital.

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El caso activó una investigación de la FWC sobre la infracción vinculada al ingreso al agua en una zona restringida. El Distrito de Manejo de Agua del Suroeste de Florida, administrador de Weekiwachee Preserve, establece que no está permitido nadar en ninguno de los lagos de la reserva. La disposición forma parte de las normas permanentes de uso del área, según la información publicada por ese organismo estatal.

Dónde ocurrió el ataque de caimán en Weekiwachee Preserve

El episodio se registró en Weekiwachee Preserve, un espacio recreativo situado en el condado de Hernando, en la costa oeste de Florida. El predio está bajo administración del Distrito de Manejo de Agua del Suroeste de Florida y cuenta con lagos, senderos y sectores destinados a actividades al aire libre. La autoridad administradora indica que los visitantes pueden utilizar ciertas áreas para actividades recreativas, aunque la natación no está habilitada en los cuerpos de agua.

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Según la Oficina del Sheriff del Condado de Hernando, el joven nadaba en la reserva cuando fue mordido por el caimán. La identidad y la edad exacta de la víctima no fueron divulgadas. Fox News identificó al afectado como un joven nadador, mientras que otros medios locales, que citaron la misma alerta institucional, informaron que se trataba de un menor de edad.

La reserva tiene señalización y normas sobre las actividades permitidas. De acuerdo con el Distrito de Manejo de Agua del Suroeste de Florida, la regla es clara: “No swimming allowed in any of the lakes”, es decir, no está permitido nadar en ninguno de los lagos. La prohibición se mantiene vigente después del incidente y no se comunicaron cambios en el régimen de acceso público.

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La FWC abrió una investigación por el ingreso al agua en una zona restringida de Weekiwachee Preserve tras el ataque de caimán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo fue el rescate de los menores aislados en la reserva

Después de la mordedura, el joven y varios acompañantes quedaron aislados en un banco de arena y no encontraron una forma segura de volver a tierra, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Hernando. La situación requirió un operativo coordinado entre las fuerzas locales y estatales que llegaron a la reserva durante la tarde del lunes.

La unidad marina de operaciones especiales de Hernando County Fire Rescue utilizó una lancha de aire para alcanzar al grupo. Según la comunicación de ese organismo, los rescatistas trasladaron a las personas desde el área aislada y brindaron asistencia médica a la víctima antes de su derivación a un hospital. El parte operativo confirmó la presencia de bomberos, agentes del sheriff y personal de la FWC.

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La Oficina del Sheriff indicó que el joven presentaba heridas punzantes en un brazo y una pierna. Las lesiones no fueron consideradas potencialmente mortales, según la información recogida por Fox News. Bayonet Point Hospital recibió a la víctima para continuar con la atención médica, aunque las autoridades no divulgaron información posterior sobre su evolución.

El rescate evitó que los demás menores tuvieran que regresar al continente por el agua. De acuerdo con la versión atribuida al sheriff por Patch, los equipos de emergencia actuaron después de que el grupo quedara varado en el banco de arena. La institución no informó cuántas personas estaban junto al joven herido ni precisó el tiempo que permanecieron aisladas.

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Qué se sabe del caimán que mordió al joven nadador

La Oficina del Sheriff estimó que el reptil medía entre nueve y 12 pies, una longitud equivalente a entre 2,7 y 3,7 metros. Tras el hecho, un trampero habilitado por el estado acudió a Weekiwachee Preserve e instaló trampas para localizar al animal. Según Bay News 9, las autoridades no habían anunciado hasta el 9 de septiembre si el caimán había sido capturado.

La FWC participó en la respuesta y quedó a cargo de la investigación por la violación de la prohibición de nadar, según la alerta del sheriff. La agencia estatal no divulgó detalles sobre posibles sanciones ni sobre el avance de la pesquisa. El Distrito de Manejo de Agua del Suroeste de Florida autoriza a organismos de seguridad y conservación a intervenir ante infracciones en áreas recreativas bajo su administración.

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La autorización vigente para el condado de Hernando permite que agentes del sheriff y funcionarios de la FWC adviertan, citen o adopten medidas previstas por la ley ante actividades prohibidas. El documento del Distrito de Manejo de Agua menciona de forma expresa la natación y la navegación fuera de las áreas permitidas entre las conductas que pueden requerir intervención de las autoridades.

Un joven nadador sufrió heridas en un brazo y una pierna tras un ataque de caimán en Weekiwachee Preserve, en el condado de Hernando, Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántos caimanes hay en Florida y qué recomiendan las autoridades

La FWC calcula que Florida tiene cerca de 1,3 millones de caimanes americanos. El organismo señala que estos animales habitan lagos, ríos, canales, pantanos y estanques, por lo que recomienda considerar que pueden estar presentes en distintos cuerpos de agua dulce del estado. La agencia no vincula esa estimación con el incidente de Weekiwachee Preserve, pero la cita como parte de sus campañas de prevención.

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De acuerdo con la guía GatorWise de la FWC, las personas deben mantener distancia de los caimanes y evitar alimentarlos. La agencia también pide mantener bajo supervisión a niños y mascotas cerca de la orilla, ya que pueden atraer la atención de los animales. Las autoridades estatales recomiendan usar exclusivamente zonas designadas para nadar.

La FWC advierte que los caimanes son más activos entre el atardecer y el amanecer, aunque pueden encontrarse en el agua o cerca de la costa durante cualquier momento del día. El organismo dispone además de un programa para evaluar reportes sobre ejemplares considerados molestos o que representen una amenaza para personas, mascotas o ganado.

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La Oficina del Sheriff del Condado de Hernando reiteró su recomendación tras el ataque. “Por su seguridad, tenga extrema precaución cerca de vías de agua y siga todas las reglas y restricciones señalizadas. No nade en áreas donde esté prohibido hacerlo”, indicó la institución en el mensaje citado por Fox News. La FWC mantiene a su cargo la revisión del caso y el trampero autorizado continúa como responsable de las medidas para localizar al caimán.