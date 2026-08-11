Cómo tender la ropa en espacios pequeños para que no huela a humedad

Tender ropa en un departamento pequeño sin que quede con olor a humedad tiene solución, y ninguna requiere aparatos costosos.
La temporada de lluvias en la Ciudad de México deja semanas enteras sin posibilidad de tender al exterior, lo que convierte el secado en interior en una necesidad cotidiana para millones de hogares.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio mexicano durante la semana del 9 al 15 de agosto, con acumulados de hasta 150 milímetros en estados como Veracruz, Oaxaca, Puebla y Chiapas. (YouTube/ @smnmexico-tiempo-y-clima)
El primer dato que explica el problema: la Asociación Estadounidense de Químicos y Coloristas Textiles (AATCC) advierte que las prendas no deben permanecer húmedas más de seis horas en ambientes poco ventilados.
Pasado ese tiempo, las bacterias que viven en las fibras se multiplican y generan el olor característico. Todo lo que se haga para acelerar el secado trabaja en contra de ese proceso.
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Elegir dónde tender la ropa dentro del hogar marca la diferencia
La revista de diseño de interiores Architectural Digest recomienda evitar el dormitorio para tender ropa. Es el espacio donde se pasan más horas al día y concentrar humedad ahí favorece la condensación en paredes y el desarrollo de ácaros en el colchón.
Los baños sin ventana tienen el mismo problema: sin salida de aire, el vapor no tiene a dónde ir.
La misma publicación señala que pasillos o cuartos con ventana son mejores opciones.
El tendedero debe quedar alejado de la pared: pegado a una superficie fría, el vapor no circula y la condensación se acumula donde no conviene.
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Cómo acelerar el secado sin aparatos costosos: separar prendas y usar ganchos
Cuando dos prendas se tocan en el tendedero quedan atrapadas en una bolsa de aire húmedo y ninguna de las dos seca bien.
El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) recomienda colocar la ropa extendida y sin superposiciones, y usar ganchos para camisas, pantalones y vestidos: los ganchos mantienen la prenda abierta y el aire circula por dentro y por fuera al mismo tiempo.
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Las prendas gruesas —pantalones de mezclilla, toallas— deben extenderse al máximo y voltearse a la mitad del proceso para que ambas caras reciban el mismo flujo de aire.
Centrifugar dos veces reduce 30% el agua que trae la ropa al tendedero
El paso más efectivo ocurre antes de colgar cualquier prenda. Un estudio del Instituto de Ingeniería de la UNAM, publicado en la revista científica The Journal of The Textile Institute, midió que aumentar la velocidad de centrifugado en un 60% reduce la humedad residual en la ropa en un 30%.
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Menos agua en la prenda al salir de la lavadora significa menos vapor liberado al cuarto y un secado más veloz.
El NHS recomienda seleccionar el centrifugado más potente que permita la etiqueta de cada prenda.
Para ropa lavada a mano, sugiere enrollar cada pieza en una toalla seca y presionar con fuerza antes de colgarla: la toalla absorbe el exceso de agua en minutos.
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Sacar la ropa de la lavadora de inmediato evita que el olor empiece antes de tender
Dejar la ropa húmeda dentro del tambor favorece el crecimiento de bacterias antes de que la prenda llegue al tendedero.
El NHS señala que sacar la ropa en cuanto termina el ciclo es parte del proceso de secado, no un detalle menor.
Abrir ventanas en lados opuestos renueva el aire en poco tiempo
Investigadores del Instituto de Física de la UNAM midieron en túnel de viento que la ventilación cruzada —abrir ventanas o puertas en lados opuestos del espacio— genera 60 cambios de aire por hora, según resultados publicados en la Revista Mexicana de Física.
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Abrir las ventanas o puertas cinco o diez minutos, dos veces al día, desplaza el vapor acumulado hacia afuera.
Si no hay ventanas en lados opuestos, un ventilador cumple una función similar.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda, en su portal oficial, usar ventiladores para mejorar la circulación en espacios donde la ventilación natural es limitada
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