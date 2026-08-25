Aceite de oliva para el pelo: cuáles son los posibles beneficios y límites de su uso

El aceite de oliva para el pelo volvió a ganar espacio en cosméticos y usos caseros dentro de las rutinas de cuidado capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cuidado del pelo ocupa un lugar cada vez más visible dentro de las rutinas de bienestar. En ese terreno conviven hábitos cotidianos, productos formulados para distintas necesidades y una búsqueda constante de ingredientes que ayuden a mejorar la apariencia y la manejabilidad de la fibra capilar. La hidratación, el control del frizz, el brillo y la prevención de la rotura suelen concentrar buena parte de esa atención, sobre todo en cabellos secos, gruesos o sometidos a procesos químicos.

En ese universo aparecen decenas de componentes con funciones específicas. Hay aceites, emolientes, acondicionadores y activos que buscan sellar la humedad o suavizar la superficie del pelo. Entre ellos, el aceite de oliva como recurso para el cuidado capilar volvió a ganar espacio tanto en productos cosméticos como en usos caseros. De acuerdo con Cleveland Clinic, su aplicación puede ayudar a que el pelo se sienta más suave, brillante y menos encrespado, aunque no reemplaza otros cuidados ni ofrece los mismos resultados en todos los tipos de cabello.

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El interés por este ingrediente no es nuevo. Su uso tiene una larga historia y su popularidad actual también está alimentada por la circulación de consejos en redes sociales y por su presencia en fórmulas cosméticas.

Cómo impacta el aceite de oliva en la salud del pelo

El principal efecto atribuido al aceite de oliva en el pelo es su capacidad emoliente. Según Cleveland Clinic, este óleo recubre la fibra capilar y reduce la pérdida de humedad, lo que puede traducirse en un pelo más suave. Esa acción se vincula con la cutícula, la capa externa del tallo capilar, que cuando se reseca puede volverse áspera y favorecer el encrespamiento. Al alisar esa superficie, el pelo refleja mejor la luz y adquiere un aspecto más brillante.

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El aceite de oliva contiene ácido oleico, ácido palmítico y escualeno, compuestos que ayudan a retener humedad en el cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Healthline señaló que este ingrediente contiene ácido oleico, ácido palmítico y escualeno, compuestos con cualidades suavizantes. De este modo, podría conservar la humedad y aportar resistencia a la fibra capilar.

Otro punto repetido en las fuentes es la relación entre hidratación y rotura. Según explicó Amy Kassouf, dermatóloga de Cleveland Clinic, el pelo bien hidratado tiende a ser más flexible y puede quebrarse menos al peinarlo o cepillarlo.

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La especialista remarcó que no repara las puntas abiertas ni restaura el cabello dañado, pero sí podría colaborar en la reducción de la rotura. En esa misma línea, Women’s Health indicó que el ingrediente puede ayudar a combatir el frizz y actuar como apoyo para cabellos secos o quebradizos.

Sin embargo, tiene límites claros. Amy Kassouf afirmó a Cleveland Clinic que no estimula los folículos pilosos ni acelera el crecimiento del cabello. Lo que puede ocurrir, según esa explicación, es que, al disminuir la rotura, el pelo conserve mejor su largo y dé una sensación de mayor volumen. Esa distinción resulta central frente a muchos mensajes que circulan sobre supuestos efectos de crecimiento.

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El aceite de oliva suele adaptarse mejor a cabellos gruesos, secos, rizados o con textura que al pelo fino o al cuero cabelludo graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los tipos de pelo responden igual. Los expertos coinciden en que el aceite de oliva suele adaptarse mejor a cabellos gruesos, secos, ásperos, rizados o con textura. En cambio, en pelo fino o cuero cabelludo graso puede dejar una sensación pesada, apelmazada o con aspecto graso. Glenn Ellis, estilista citado por Women’s Health, recomendó usar cantidades pequeñas, del orden de una o dos cucharadas, con mayor foco en medios y puntas.

También hay advertencias sobre el cuero cabelludo. Kassouf señaló en Cleveland Clinic que ciertas levaduras presentes en la piel pueden alimentarse de esos lípidos y agravar algunas afecciones si el producto queda acumulado.

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Women’s Health desarrolló ese punto al indicar, con citas del dermatólogo Jack Levy, que el óleo puede empeorar la caspa en personas propensas a ese problema, ya que la levadura malassezia se alimenta de lípidos. Esa publicación agregó que, si se usa sobre el cuero cabelludo, conviene dejarlo actuar solo entre 20 y 30 minutos antes de enjuagar.

Otros usos del aceite de oliva además de la alimentación

Además de su presencia en la cocina, el aceite de oliva aparece en distintos usos vinculados con el cuidado personal y algunos abordajes complementarios de la salud. Perry Romanowski, vicepresidente electo de la Society of Cosmetic Chemists, explicó en Women’s Health que se trata de un ingrediente usado desde hace mucho tiempo y que su disponibilidad facilita su incorporación en cosméticos.

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El aceite de oliva puede suavizar la fibra capilar, reducir el frizz y aportar brillo al pelo (Imagen ilustrativa Infobae)

Una revisión de 2022 del International Journal of Trichology, donde se describen propiedades emolientes, fotoprotectoras y antifúngicas atribuidas a distintos aceites capilares, entre ellos el de oliva. En ese trabajo se precisó que este aceite sella la cutícula, ayuda a retener humedad y mostró una acción de barrera frente a ciertos hongos en estudios revisados por los autores.

La misma revisión señaló que la versión virgen extra contiene compuestos antioxidantes como flavonoides, lignanos y secoiridoides, y destacó el papel del hidroxitirosol frente al daño celular inducido por radiación ultravioleta.

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En ese marco, el artículo describió un posible efecto de fotoprotección frente a rayos UVB. También mencionó resultados promisorios en psoriasis cuando el aceite de oliva se usó en combinación con otros ingredientes, no como tratamiento único.

Ese límite también aparece en Women’s Health. Jack Levy, cirujano dermatólogo, afirmó que, aunque podría ayudar a aliviar síntomas de psoriasis al suavizar acumulaciones de piel, hoy existen medicamentos eficaces y no se recomienda usarlo como única respuesta terapéutica. La misma publicación agregó otro recaudo: Romanowski advirtió que tiene un punto de humo bajo, por lo que aplicarlo antes de herramientas de calor puede favorecer daño y olor a quemado.

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