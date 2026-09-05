Miss Mundo: el vestido con imágenes de Lionel Messi que lució la candidata argentina y atrajo las miradas en el desfile final

Alina Akselrad desfiló con el vestido diseñado con imágenes de distintas etapas de la vida futbolística de Messi

Guardar

Un vestido con imágenes del rostro de Lionel Messi atrajo la atención en la final de Miss Mundo 2026, cuando Alina Luz Akselrad, la representante de Argentina, apareció en escena durante la presentación regional de América y el Caribe. La gala se celebró este sábado 5 de septiembre en Nha Trang, una ciudad costera del sur de Vietnam.

Alina Luz Akselrad, candidata argentina a Miss Mundo 2026, cuando lució por primera vez el diseño exclusivo (Instagram Aurelio Martínez)

El diseño fue obra del modisto argentino Aurelio Martínez, quien compartió horas antes del certamen una publicación en Instagram dedicada a la candidata. “Qué emoción ver cobrar vida este vestido que hice con tanto amor para vos. Gracias @alinaakselrad por confiar en mi trabajo y permitirme ser parte de este momento tan especial. ¡Felicitaciones y toda el éxito del mundo, reina! Que hoy brilles más que nunca”, escribió Martínez junto a la imagen de la prenda.

PUBLICIDAD

El vestido con estampados de Lionel Messi diseñado para Alina Akselrad (Aurelio Martínez)

Akselrad ya había apelado al fútbol argentino en otro certamen internacional

La referencia a Lionel Messi en la final de Miss Mundo 2026 no fue el primer gesto de Alina Luz Akselrad hacia una figura central del fútbol argentino sobre una pasarela internacional. En 2021, cuando representó al país en otro concurso, esa vez, Miss Universo 2021, la cordobesa presentó un traje alegórico inspirado en Diego Armando Maradona durante una ronda preliminar realizada en Florida, Estados Unidos. En esa aparición desfiló con una indumentaria vinculada a la selección argentina, una pelota y una remera con el rostro del exfutbolista.

Antes, Akselrad había homenajeado a Maradona (EFE/Benjamin Askinas)

En ese momento, Akselrad explicó en sus redes sociales que había buscado homenajear al jugador por lo que representó para el país dentro de la cancha. “No somos quién para juzgar tu vida personal, pero si de algo estoy segura es que fuiste un ejemplo de cómo representar a la Celeste y Blanca con orgullo y lealtad”, escribió entonces. También sostuvo que su traje estaba inspirado en “la pasión que nos une”, en alusión al lugar que ocupa el fútbol en la identidad argentina, un recurso que volvió a aparecer ahora con la elección de un vestido con imágenes de Messi.

PUBLICIDAD

Akselrad llegó a Vietnam con un proyecto social para resignificar juguetes

La cordobesa Akselrad es comunicadora, actriz, escritora y entrenadora de oratoria. Además del vestido que la puso en el foco de la jornada de este sábado, la candidata argentina participó en la categoría Belleza con Propósito —uno de los ejes centrales de la competencia— con un proyecto que propone convertir armas de juguete en mobiliario para el Hospital de Niños de Córdoba. La iniciativa apunta a resignificar objetos asociados a la violencia y transformarlos en elementos de utilidad para espacios de salud infantil.

El diseñador creó el vestido de Lionel Messi para la representante de Argentina en Miss Mundo 2026 (Aurelio Martínez)

República Dominicana ganó Miss Mundo por segunda vez en su historia

La final de la edición número 72 del certamen tuvo a Joheirry Mola, representante de República Dominicana, como ganadora. La cuenta oficial de Miss Mundo lo confirmó con un mensaje en sus redes: “La nueva Miss Mundo es República Dominicana, @joheirry_mola! ¡Felicidades, 🇩🇴!”.

PUBLICIDAD

El paso a paso del diseño del vestido (Instagram Aurelio Martínez)

La victoria de Mola representó la segunda corona histórica para su país. La primera había sido en 1982, cuando Mariasela Álvarez se consagró ganadora, lo que convierte al triunfo de esta edición en el fin de una sequía de 44 años. La dominicana, oriunda del Distrito Nacional, es profesional en Administración de Empresas, modelo, maestra y comunicadora. Durante el certamen avanzó desde el Top 40 hasta el Top 6, y en la instancia decisiva su respuesta sobre liderazgo empático y el papel de las mujeres en plataformas internacionales resultó clave para el jurado.

Elisabeth Reynés, de España, fue la primera dama de honor, mientras que Malasia completó el podio en el tercer puesto.

La categoría Belleza con Propósito de Miss Mundo incluyó la iniciativa de Akselrad para resignificar juguetes vinculados a la violencia. (Aurelio Martínez)

El sistema de eliminación por etapas con intervención del voto popular

Miss Mundo distribuye sus plazas a través de cortes sucesivos: el Top 40 agrupa a diez candidatas por cada una de las cuatro regiones —África, Américas y Caribe, Asia y Oceanía, y Europa—. Los cupos se obtienen mediante pruebas previas como Belleza con Propósito, Multimedia, Head-to-Head, Top Model, Talento, Deportes y voto popular, con el jurado completando los lugares restantes. El proceso continúa con el Top 20, el Top 12 y el Top 6, donde el voto popular mantiene incidencia en tres cortes distintos. La elección de la ganadora final, en cambio, queda exclusivamente en manos del jurado.

PUBLICIDAD

El diseñador en plena tarea de creación del vestido con las imágenes de Messi (Aurelio Martínez)

Antes de la gala, Mola había ganado la distinción del reto de Multimedia para la región de América y el Caribe, lo que le aseguró un pase directo al Top 40.

Argentina y sus ganadoras de Miss Mundo

La categoría Belleza con Propósito de Miss Mundo incluyó la iniciativa de Akselrad para resignificar juguetes vinculados a la violencia. (Aurelio Martínez)

El certamen fue creado en 1951 en el Reino Unido por el empresario Eric Morley. Tras su muerte en el año 2000, su esposa, Julia Morley, asumió la presidencia de la organización, que mantiene su sede principal en Londres. A diferencia de Miss Universo —fundado en 1952 en California—, Miss Mundo no tiene origen estadounidense, aunque es habitual que se los confunda.

PUBLICIDAD

Miss Mundo distribuye sus plazas a través de cortes sucesivos: el Top 40 agrupa a diez candidatas por cada una de las cuatro regiones —África, Américas y Caribe, Asia y Oceanía, y Europa— (Aurelio Martínez)

Argentina conquistó la corona de Miss Mundo en dos ocasiones a lo largo de la historia del certamen. La primera fue Norma Cappagli en 1960, quien se convirtió en la primera argentina y la primera hispanoamericana en ganar el título; la final se celebró en el Lyceum Theatre de Londres. La segunda fue Silvana Suárez en 1978, también coronada en el Royal Albert Hall de la capital británica. Desde entonces, la delegación argentina no volvió a obtener el título principal.