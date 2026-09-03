¿Bicarbonato para blanquear la ropa? Qué dicen los expertos sobre su uso para lavar prendas

El bicarbonato de sodio puede ayudar a lavar la ropa blanca al neutralizar olores y ciertos residuos ácidos, pero no reemplaza al detergente ni blanquea las prendas en sentido químico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mantener las prendas blancas en buen estado suele ser más complejo que un lavado de rutina. Con el uso, las fibras acumulan transpiración, grasa corporal, suciedad, restos de cosméticos y residuos del propio detergente. A eso se suman, en muchos casos, los minerales del agua y la transferencia de color de otras telas. El resultado es conocido: remeras, sábanas o toallas que pierden brillo y empiezan a verse grises o amarillentas.

En ese escenario, el bicarbonato de sodio aparece con frecuencia entre los trucos caseros más repetidos para recuperar el blanco. Pero las fuentes técnicas consultadas marcan un límite claro: puede servir como apoyo en el lavado, sobre todo para olores y ciertos residuos, aunque no reemplaza al detergente ni actúa como un blanqueador en el sentido químico del término.

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El American Cleaning Institute (ACI) lo define como un álcali suave que puede ayudar frente a suciedades de naturaleza ácida. La University of Georgia lo ubica, además, entre los agentes de limpieza más suaves dentro de los productos alcalinos. Esa característica explica su uso doméstico, aunque no alcanza para ponerlo en la misma categoría que los blanqueadores formulados para lavandería.

Los expertos indican que el bicarbonato de sodio sirve como apoyo en el lavado de ropa, con un efecto limitado por el tipo de suciedad, el tejido y los productos usados (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Sirve el bicarbonato de sodio para limpiar la ropa?

El bicarbonato de sodio puede colaborar en el lavado de ropa cuando el objetivo es neutralizar determinados olores o acompañar la remoción de algunos residuos. Su acción, sin embargo, tiene alcance limitado y depende del tipo de suciedad, del tejido y del resto de los productos utilizados en el ciclo.

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Una revisión científica publicada en 2025 en Textile Research Journal, centrada en la relación entre el lavado textil y el olor corporal, repasó los mecanismos que intervienen en la permanencia de compuestos olorosos sobre las prendas. El trabajo señaló que el bicarbonato puede contribuir a neutralizar compuestos de carácter ácido, aunque su efecto no es igual frente a otras sustancias, como algunas asociadas al amoníaco.

Ese punto ayuda a explicar por qué suele recomendarse para ropa deportiva, toallas o textiles que acumulan transpiración. En esos casos, su utilidad está más vinculada al control del olor que a una limpieza profunda.

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La evidencia sobre lavado textil señala que el bicarbonato puede contribuir frente a compuestos ácidos de la transpiración, aunque no actúa igual sobre sustancias asociadas al amoníaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el terreno del blanqueo, la diferencia es más clara. Una revisión publicada en RSC Advances sobre los sistemas de blanqueo en detergentes domésticos detalló que los agentes blanqueadores actúan mediante procesos de oxidación sobre las moléculas responsables de ciertas manchas y de la pérdida de blancura. El bicarbonato no opera de esa manera, de modo que una prenda puede verse más limpia después de usarlo sin que eso implique un blanqueamiento químico de la fibra.

La composición de los detergentes ayuda a entender esa diferencia. Una revisión indexada en PubMed sobre componentes de detergencia señala que estos productos reúnen surfactantes, reforzadores, blanqueadores y enzimas para actuar sobre distintos tipos de suciedad. En ese esquema, los surfactantes cumplen una función central: humedecen la tela, desprenden la grasa y evitan que la suciedad vuelva a depositarse. El bicarbonato no cumple ese papel.

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Cómo usar bicarbonato de sodio para limpiar la ropa

El bicarbonato puede sumarse al lavado de distintas maneras, pero siempre como apoyo. Antes de incorporarlo, conviene revisar la etiqueta de cuidado de la prenda y el manual del lavarropas, ya que no todos los tejidos ni todos los equipos responden igual a los mismos productos.

Una de las formas más habituales es agregarlo junto con el lavado regular. De acuerdo con recomendaciones difundidas para uso doméstico, puede colocarse una cantidad moderada en el tambor junto con la ropa y mantener el detergente habitual.

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El uso de bicarbonato en ropa deportiva, toallas y textiles con transpiración se vincula más con el control del olor que con una limpieza profunda o el blanqueo de la ropa (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puede usarse en un tratamiento previo localizado. Una pasta preparada con bicarbonato y agua puede aplicarse sobre algunas manchas antes del lavado, con la precaución de probar primero en un sector poco visible. La University of Georgia, en su guía sobre productos para el cuidado textil, insiste en comprobar la resistencia del color antes de aplicar productos sobre una tela, incluso cuando se trata de compuestos de uso doméstico.

En prendas delicadas, como lana, seda o cachemira, la cautela debe ser mayor. Las guías técnicas recuerdan que el hecho de que un producto sea habitual en la casa no significa que resulte apropiado para cualquier fibra o acabado.

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Otro error frecuente es mezclar bicarbonato con vinagre dentro del mismo lavado con la idea de potenciar la limpieza. Desde el punto de vista químico, uno actúa como álcali y el otro como ácido, por lo que al entrar en contacto se neutralizan en parte. La recomendación general, en esos casos, es evitar combinaciones improvisadas y seguir las indicaciones del fabricante del producto y del equipo.

Trucos para evitar que la ropa blanca se manche con el uso

La mejor estrategia para conservar la ropa blanca empieza antes de elegir cualquier aditivo. El American Cleaning Institute recomienda separar los blancos de los colores intensos u oscuros, ya que parte de los tintes puede transferirse durante el lavado. El mismo criterio vale para distinguir entre prendas muy sucias y otras con uso ligero, porque los residuos suspendidos en el agua pueden volver a depositarse sobre telas más limpias.

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El tratamiento temprano de las manchas también es determinante. Restos de café, maquillaje, transpiración, comida o grasa penetran con el tiempo en las fibras y se vuelven más difíciles de quitar. Por eso, las guías de lavado recomiendan actuar lo antes posible y elegir el producto según el tipo de mancha y la tela.

Los agentes blanqueadores de los detergentes actúan por oxidación sobre manchas y pérdida de blancura, un mecanismo que el bicarbonato de sodio no tiene (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dosis de detergente es otro punto clave. El ACI advierte que usar demasiado producto no garantiza mejores resultados y puede dejar residuos, mientras que una cantidad insuficiente reduce la capacidad de arrastrar la suciedad. La dosis correcta depende de la carga, del nivel de suciedad, del tipo de lavarropas y de la dureza del agua.

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También conviene evitar la sobrecarga del tambor. Si la ropa no tiene espacio para moverse, el agua y el detergente no circulan de la misma manera entre las fibras. Entre las causas más frecuentes de malos resultados de limpieza figuran, precisamente, el exceso de prendas, el uso inadecuado de detergente y la elección de una temperatura poco conveniente.

En cuanto al blanqueo, no hay una regla única para todas las telas. Lo aconsejable es seguir la temperatura máxima permitida por la etiqueta y verificar si la prenda admite blanqueadores. El American Cleaning Institute distingue entre el hipoclorito, que tiene mayor potencia pero no sirve para todos los materiales, y los blanqueadores con oxígeno, que resultan más suaves y se usan para mantener la blancura.