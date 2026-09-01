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Receta de crema de brócoli con queso azul, rápida y fácil

Una preparación sencilla que combina pocos ingredientes para lograr un plato cremoso y lleno de sabor

Un tazón de cerámica con crema verde, trozos de queso azul y aceite de oliva, acompañado por una rebanada de pan en una mesa de madera.
La crema de brócoli con queso azul se prepara en 30 minutos, con 10 minutos de preparación y 20 de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La crema de brócoli con queso azul invita a quedarse en casa, sobre todo cuando el clima pide platos reconfortantes. Esas notas intensas del queso, mezcladas con la suavidad del brócoli, despiertan recuerdos de almuerzos familiares o cenas rápidas entre semana.

En Argentina, es una opción que suele aparecer cuando buscamos algo que salga de lo común, fácil de hacer y con ingredientes accesibles. Se adapta tanto a una entrada sofisticada como a una comida ligera acompañada de pan casero.

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Receta de crema de brócoli con queso azul

La crema de brócoli con queso azul es una sopa espesa a base de brócoli, papas y cebolla, cocidos y procesados con caldo, enriquecida con crema de leche y terminada con queso azul desmenuzado, que aporta un sabor profundo y característico. Es ideal para quienes buscan una opción rápida, sabrosa y distinta para el día a día.

Tiempo de preparación

  • Total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Superficie de una crema de brócoli verde con trozos de queso azul derretido, gotas de aceite de oliva y pimienta molida en un tazón.
Cada porción de crema de brócoli con queso azul aporta unas 210 calorías, 13 gramos de grasas, 17 de carbohidratos y 8 de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 500 g de brócoli (fresco o congelado)
  • 1 papa mediana (aprox. 200 g)
  • 1 cebolla mediana
  • 1 diente de ajo
  • 750 ml de caldo de verduras
  • 100 ml de crema de leche
  • 100 g de queso azul
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta negra a gusto

Cómo hacer crema de brócoli con queso azul, paso a paso

  1. Cortar el brócoli en ramitos, la papa en cubos y la cebolla en pluma. Picar el ajo.
  2. En una olla, calentar el aceite de oliva y rehogar la cebolla y el ajo a fuego medio hasta que estén transparentes.
  3. Incorporar la papa y el brócoli, mezclar y rehogar 2 minutos.
  4. Agregar el caldo de verduras, subir el fuego y llevar a hervor rápido. Cocinar 15 minutos, hasta que la papa y el brócoli estén tiernos.
  5. Retirar del fuego y procesar todo con mixer o licuadora hasta obtener una crema homogénea. Si queda muy espesa, sumar un poco más de caldo.
  6. Volver la olla a fuego bajo, añadir la crema de leche y 75 g de queso azul desmenuzado. Integrar bien y calentar sin hervir.
  7. Rectificar sal y pimienta. Servir caliente, decorando cada plato con el queso azul restante desmenuzado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Olla negra con crema verde, ramitos de brócoli fresco, un trozo de queso azul, cebollas y una jarra sobre superficie de mármol.
La receta de crema de brócoli con queso azul combina brócoli, papa, cebolla, caldo y crema de leche en una preparación rápida y fácil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 13 g
  • Carbohidratos: 17 g
  • Proteínas: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, bien tapada, hasta 3 días. Puede congelarse hasta 2 meses, aunque la textura de la crema puede cambiar ligeramente tras descongelar (revolver bien al recalentar).

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