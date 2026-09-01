Receta de crema de brócoli con queso azul, rápida y fácil

La crema de brócoli con queso azul se prepara en 30 minutos, con 10 minutos de preparación y 20 de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La crema de brócoli con queso azul invita a quedarse en casa, sobre todo cuando el clima pide platos reconfortantes. Esas notas intensas del queso, mezcladas con la suavidad del brócoli, despiertan recuerdos de almuerzos familiares o cenas rápidas entre semana.

En Argentina, es una opción que suele aparecer cuando buscamos algo que salga de lo común, fácil de hacer y con ingredientes accesibles. Se adapta tanto a una entrada sofisticada como a una comida ligera acompañada de pan casero.

PUBLICIDAD

Receta de crema de brócoli con queso azul

La crema de brócoli con queso azul es una sopa espesa a base de brócoli, papas y cebolla, cocidos y procesados con caldo, enriquecida con crema de leche y terminada con queso azul desmenuzado, que aporta un sabor profundo y característico. Es ideal para quienes buscan una opción rápida, sabrosa y distinta para el día a día.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Cada porción de crema de brócoli con queso azul aporta unas 210 calorías, 13 gramos de grasas, 17 de carbohidratos y 8 de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

500 g de brócoli (fresco o congelado)

1 papa mediana (aprox. 200 g)

1 cebolla mediana

1 diente de ajo

750 ml de caldo de verduras

100 ml de crema de leche

100 g de queso azul

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta negra a gusto

Cómo hacer crema de brócoli con queso azul, paso a paso

Cortar el brócoli en ramitos, la papa en cubos y la cebolla en pluma. Picar el ajo. En una olla, calentar el aceite de oliva y rehogar la cebolla y el ajo a fuego medio hasta que estén transparentes. Incorporar la papa y el brócoli, mezclar y rehogar 2 minutos. Agregar el caldo de verduras, subir el fuego y llevar a hervor rápido. Cocinar 15 minutos, hasta que la papa y el brócoli estén tiernos. Retirar del fuego y procesar todo con mixer o licuadora hasta obtener una crema homogénea. Si queda muy espesa, sumar un poco más de caldo. Volver la olla a fuego bajo, añadir la crema de leche y 75 g de queso azul desmenuzado. Integrar bien y calentar sin hervir. Rectificar sal y pimienta. Servir caliente, decorando cada plato con el queso azul restante desmenuzado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta de crema de brócoli con queso azul combina brócoli, papa, cebolla, caldo y crema de leche en una preparación rápida y fácil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 13 g

Carbohidratos: 17 g

Proteínas: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, bien tapada, hasta 3 días. Puede congelarse hasta 2 meses, aunque la textura de la crema puede cambiar ligeramente tras descongelar (revolver bien al recalentar).