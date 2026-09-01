Receta de crema de brócoli con queso azul, rápida y fácil

La crema de brócoli con queso azul invita a quedarse en casa, sobre todo cuando el clima pide platos reconfortantes. Esas notas intensas del queso, mezcladas con la suavidad del brócoli, despiertan recuerdos de almuerzos familiares o cenas rápidas entre semana.
En Argentina, es una opción que suele aparecer cuando buscamos algo que salga de lo común, fácil de hacer y con ingredientes accesibles. Se adapta tanto a una entrada sofisticada como a una comida ligera acompañada de pan casero.
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Receta de crema de brócoli con queso azul
La crema de brócoli con queso azul es una sopa espesa a base de brócoli, papas y cebolla, cocidos y procesados con caldo, enriquecida con crema de leche y terminada con queso azul desmenuzado, que aporta un sabor profundo y característico. Es ideal para quienes buscan una opción rápida, sabrosa y distinta para el día a día.
Tiempo de preparación
- Total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500 g de brócoli (fresco o congelado)
- 1 papa mediana (aprox. 200 g)
- 1 cebolla mediana
- 1 diente de ajo
- 750 ml de caldo de verduras
- 100 ml de crema de leche
- 100 g de queso azul
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta negra a gusto
Cómo hacer crema de brócoli con queso azul, paso a paso
- Cortar el brócoli en ramitos, la papa en cubos y la cebolla en pluma. Picar el ajo.
- En una olla, calentar el aceite de oliva y rehogar la cebolla y el ajo a fuego medio hasta que estén transparentes.
- Incorporar la papa y el brócoli, mezclar y rehogar 2 minutos.
- Agregar el caldo de verduras, subir el fuego y llevar a hervor rápido. Cocinar 15 minutos, hasta que la papa y el brócoli estén tiernos.
- Retirar del fuego y procesar todo con mixer o licuadora hasta obtener una crema homogénea. Si queda muy espesa, sumar un poco más de caldo.
- Volver la olla a fuego bajo, añadir la crema de leche y 75 g de queso azul desmenuzado. Integrar bien y calentar sin hervir.
- Rectificar sal y pimienta. Servir caliente, decorando cada plato con el queso azul restante desmenuzado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 13 g
- Carbohidratos: 17 g
- Proteínas: 8 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, bien tapada, hasta 3 días. Puede congelarse hasta 2 meses, aunque la textura de la crema puede cambiar ligeramente tras descongelar (revolver bien al recalentar).
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