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Receta de mostacholes gratinados, rápida y fácil

La preparación de origen italiano se instaló en los almuerzos familiares, con pasta corta al dente, salsa y una cobertura de queso

Fuente de cerámica con pasta penne gratinada, dos platos servidos, una botella de vino y dos vasos sobre una mesa de madera.
Los mostacholes gratinados forman parte de la cocina argentina y suelen aparecer en almuerzos familiares y encuentros informales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mostacholes gratinados es una preparación clásica de la cocina argentina, frecuente en almuerzos familiares y encuentros informales. La pasta suele servirse en bandeja al centro de la mesa y se destaca por su practicidad y adaptabilidad a diferentes ocasiones.

La historia de este plato se vincula con la inmigración italiana en Argentina, que introdujo la pasta como ingrediente central en la alimentación cotidiana. A lo largo del tiempo, la receta se difundió en distintos hogares, consolidándose como una opción habitual y accesible.

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La versatilidad de este plato permite utilizar diversos tipos de pastas cortas, variantes de salsa y diferentes quesos. Esta característica facilita su preparación en función de los ingredientes disponibles, manteniendo su vigencia en la gastronomía local.

Receta de mostacholes gratinados

Los mostacholes gratinados consisten en una pasta corta tipo tubo, cocida al dente y combinada con salsa, que puede ser de tomate, blanca o mixta. Luego se cubre con queso rallado y se hornea hasta dorar la superficie, siguiendo un procedimiento sencillo y tradicional en la cocina argentina.

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El resultado es una preparación con una cubierta crocante y dorada que resguarda una pasta jugosa en su interior. Esta receta admite variantes según los ingredientes disponibles, como el uso de diferentes tipos de pastas cortas, mezclas de quesos o la incorporación de vegetales y carnes, adaptándose a distintos gustos y preferencias.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos
Manos sujetan con agarraderas una bandeja metálica con pasta corta cubierta de queso derretido y la colocan dentro de un horno abierto.
El paso a paso indica hervir la pasta, mezclarla con la salsa y el queso, y llevarla a horno fuerte a 220 grados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 500 gr de mostacholes secos
  • 2 litros de agua
  • 1 cucharada de sal fina
  • 2 cucharadas de aceite de girasol
  • 400 gr de salsa de tomate (casera o envasada)
  • 200 gr de queso cremoso cortado en cubos
  • 150 gr de queso rallado (tipo reggianito o sardo)
  • 200 cc de crema de leche (opcional, para versión mixta)
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 pizca de orégano seco
  • Pimienta negra a gusto

Cómo hacer mostacholes gratinados, paso a paso

  1. Hervir los mostacholes en abundante agua con sal, respetando el punto al dente (aprox. 8 minutos).
  2. Colar y mezclar con un chorrito de aceite para que no se peguen.
  3. En una sartén, calentar la salsa de tomate junto con el ajo y el orégano; cocinar 3 minutos.
  4. Incorporar la crema de leche si se desea una versión mixta.
  5. Mezclar los mostacholes cocidos con la salsa caliente y los cubos de queso cremoso.
  6. Volcar todo en una fuente para horno previamente aceitada.
  7. Cubrir con el queso rallado de manera uniforme.
  8. Llevar a horno fuerte (220 °C) hasta que el queso esté bien gratinado y dorado (aprox. 10 minutos).
  9. Servir caliente. No gratinar de más para evitar que la pasta se seque.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 4 a 5 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 540 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 70 gr
  • Proteínas: 18 gr

Los datos son estimados, y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y el tamaño o cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, cubierta. En freezer: hasta 2 meses, en recipiente apto. Para recalentar, usar horno o microondas agregando una cucharada de leche o salsa para mantener la humedad.

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