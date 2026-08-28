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La transparencia de Joey King y la apuesta gótica de Maisie Williams eclipsaron la premiere de “Practical Magic 2”

Las actrices deslumbraron en Londres con estilismos opuestos, cargados de simbolismo, referencias noventeras y guiños a la brujería contemporánea

La dualidad entre la estética de Joey y Maisie reimaginó el mito de la bruja moderna REUTERS/Dylan Martinez
La dualidad entre la estética de Joey y Maisie reimaginó el mito de la bruja moderna REUTERS/Dylan Martinez
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Un destello de color y simbolismo sorprendió en la alfombra azul de Londres. La premiere mundial de “Practical Magic 2” marcó el regreso de la magia al cine, pero el impacto no solo llegó por la historia, sino por el despliegue visual de sus protagonistas.

En el centro de los flashes, dos figuras sobresalieron por sus elecciones estilísticas: Joey King y Maisie Williams. Ambas convirtieron la presentación en una pasarela de referencias culturales, guiños históricos y reinterpretaciones de la brujería moderna.

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La melena rojiza de Joey King: poder, rebeldía y mito

Joey King impactó en la alfombra azul con un vestido translúcido de Miu Miu y melena rojiza REUTERS/Dylan Martinez
Joey King impactó en la alfombra azul con un vestido translúcido de Miu Miu y melena rojiza REUTERS/Dylan Martinez

A sus 27 años, Joey King atrajo la atención por el diseño traslúcido de su vestido en gasa de seda color amarillo manteca, una pieza exclusiva de Miu Miu adornada con aplicaciones florales en relieve.

Las transparencias del conjunto dejaban a la vista lencería de tono crema y la etiqueta de la marca, sumando un toque joven y actual. La elección se completó con maquillaje en tonos cálidos y joyas de piedras preciosas, componiendo una imagen sutil, etérea y con un significado visual potente.

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A este despliegue se sumó un detalle que trascendió lo meramente estético: el cabello rojizo, largo y ondulado de la actriz de “El stand de los besos”. Más allá de un simple cambio de imagen, esta elección se conecta con una tradición cultural que durante siglos asoció el pelo rojo con lo misterioso, lo distinto y lo poderoso, tal y como interpreta en la película.

El look de Joey King fusionó transparencias, lencería visible y aplicaciones florales en seda REUTERS/Dylan Martinez
El look de Joey King fusionó transparencias, lencería visible y aplicaciones florales en seda REUTERS/Dylan Martinez

En la Europa medieval, las supersticiones llegaron a identificar este rasgo físico con el peligro y la transgresión, una idea que luego se trasladó a la literatura y el cine, donde la mujer pelirroja representa independencia y rebeldía.

La aparición de King encarnó un guiño a su personaje y a siglos de imaginarios alrededor de aquellas mujeres que, por ser diferentes, poderosas o difíciles de encasillar, terminaron convirtiéndose en figuras fascinantes y, a menudo, temidas.

Maisie Williams: elegancia gótica y homenaje a la nostalgia noventera

Maisie Williams contrastó con un vestido rojo vino de Ellie Misner y estética gótica REUTERS/Dylan Martinez
Maisie Williams contrastó con un vestido rojo vino de Ellie Misner y estética gótica REUTERS/Dylan Martinez

En el otro extremo del espectro, Maisie Williams (29) apostó por una estética radicalmente distinta. La actriz lució un vestido de alta costura en tafetán rojo vino, diseñado por Ellie Misner.

El conjunto, de escote barco y espalda descubierta, incluyó una falda de corte sirena y un corset de lazada cruzada. La elección cromática y la estructura del diseño remitieron al dramatismo gótico y la sofisticación aristocrática.

Los tatuajes de Maisie —botánicos y cartas de tarot— acentuaron la fusión punk y clásica REUTERS/Dylan Martinez
Los tatuajes de Maisie —botánicos y cartas de tarot— acentuaron la fusión punk y clásica REUTERS/Dylan Martinez

El look se elevó con una gargantilla de diamantes y un clutch en forma de rosa, que aportaron un aire de alta costura. El peinado recogido y la exhibición de tatuajes —elementos botánicos y cartas de tarot— reforzaron la fusión entre la elegancia clásica y la actitud punk contemporánea. El maquillaje enfatizó la mirada con sombras borgoña y piel matificada, en sintonía con la paleta del vestuario.

La inspiración para el vestuario no surgió al azar. La actriz de “Juego de Tronos” rindió homenaje al archivo de los años 90 y, en particular, al legado de Sandra Bullock en la película original de 1998.

Durante la gira promocional, la actriz incluso recreó uno de los looks icónicos de Bullock y, en el photocall oficial, vistió un vestido vintage que la protagonista del filme lució en 2006.

“Nos hemos inspirado mucho en finales de los 90 y en los looks de Sandra y Nicole en la alfombra roja”, compartió.

El posado conjunto entre velas e hiedra simbolizó la unión entre tradición y modernidad en la premiere REUTERS/Dylan Martinez
El posado conjunto entre velas e hiedra simbolizó la unión entre tradición y modernidad en la premiere REUTERS/Dylan Martinez

La dualidad estética entre Joey King y Maisie Williams no fue casualidad. En la premiere, ambas encarnaron dos visiones opuestas y complementarias del concepto de brujería moderna.

El contraste entre la estética etérea de hada coquette y el dramatismo gótico noventero permitió que las dos figuras capturaran la atención de la crítica especializada y los fanáticos del filme original.

La moda en la alfombra roja funcionó como una extensión narrativa, reimaginando el mito de las brujas desde la luz y la sombra, la naturaleza y la arquitectura, la transparencia y la intensidad.

El posado conjunto de las actrices, rodeadas de velas ceremoniales y ramas de hiedra, ofreció una imagen que combinó tradición y modernidad. Así, la premiere de “Practical Magic 2” se consolidó como un evento donde la cultura popular, el simbolismo y la moda dialogaron con la historia de la brujería y las nuevas formas de representación femenina.

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