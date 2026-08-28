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Receta de focaccia con salchichas, rápida y fácil

Esta versión del pan italiano se hornea con base aireada, rodajas de viena, y deja una miga suave con cubierta dorada, ideal para cualquier ocasión

Focaccia horneada con rodajas de salchicha en una fuente de vidrio, un recipiente con aceite de oliva y ramas de orégano sobre un mantel.
La focaccia con salchichas es una variante del panificado italiano elaborada con masa esponjosa y salchichas troceadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La focaccia con salchichas es una variante práctica y sencilla del tradicional panificado italiano, preparada con una base de masa esponjosa y salchichas troceadas. Este plato se elabora rápidamente y requiere ingredientes accesibles, lo que lo convierte en una opción recurrente en muchas cocinas.

En numerosas familias argentinas, esta receta suele aparecer en reuniones informales, picadas entre amigos o como cena improvisada para chicos y grandes. Se sirve tibia, cortada en porciones generosas, y puede acompañarse de una ensalada fresca o consumirse sola.

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Esta preparación destaca por su versatilidad, ya que admite distintas variantes según los ingredientes disponibles o las preferencias de cada hogar. Además de las salchichas, pueden incorporarse hierbas secas, quesos o vegetales para adaptar la receta a diferentes gustos y ocasiones.

Receta de focaccia con salchichas

Es una preparación rápida y sencilla que utiliza una base de pan aireado hecha con harina, agua y levadura, sobre la que se disponen rodajas de salchicha tipo viena y un toque de orégano. Se cocina en horno fuerte hasta que la superficie queda dorada y las salchichas se ven apenas crujientes, lo que facilita su elaboración y reduce el tiempo en la cocina.

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El resultado es una focaccia de miga suave y corteza fina, con las salchichas ligeramente doradas en la superficie. Se presenta como una opción rendidora, adecuada para compartir en reuniones, y puede servirse tanto caliente como a temperatura ambiente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 35 minutos
Unas manos con manoplas de cocina sostienen una bandeja de vidrio con masa cruda y salchichas para colocarla dentro de un horno.
La cocción de la focaccia con salchichas se realiza en horno precalentado a 200 °C durante 30 a 35 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 500 gr de harina 000
  • 10 gr de levadura seca (o 25 gr de levadura fresca)
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 320 ml de agua tibia
  • 30 ml de aceite de oliva (más extra para la placa y el acabado)
  • 6 salchichas tipo viena
  • 1 cucharadita de orégano seco

Cómo hacer focaccia con salchichas, paso a paso

  1. Disolver la levadura y el azúcar en el agua tibia. Dejar espumar 5 minutos.
  2. En un bol grande, mezclar la harina con la sal. Agregar la levadura activada y el aceite de oliva. Unir hasta formar una masa blanda.
  3. Amasar durante 5 minutos sobre la mesada hasta que esté lisa y no se pegue tanto a las manos. Si hace falta, agregar un poco más de harina.
  4. Cubrir el bol con un repasador y dejar levar 20 minutos en un lugar templado.
  5. Estirar la masa con la mano en una placa aceitada, dándole forma rectangular u ovalada, de unos 2 cm de grosor.
  6. Cortar las salchichas en rodajas de 1 cm y presionarlas sobre la masa, distribuyéndolas de manera pareja.
  7. Pincelar la superficie con aceite de oliva y espolvorear con orégano seco.
  8. Dejar reposar 10 minutos más.
  9. Llevar a horno precalentado a 200 °C (fuerte) durante 30 a 35 minutos, hasta que la focaccia esté dorada y cocida en el centro.
  10. Retirar, dejar entibiar y cortar en porciones.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 290 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 44 gr
  • Proteínas: 8 gr

Los datos son estimados, y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puede conservarse en heladera hasta 3 días, bien envuelta en film o en un recipiente hermético. También es posible congelarla (ya cocida) por hasta 2 meses; para consumir, calentar directamente en horno o tostadora.

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