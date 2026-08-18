“Se desintegró”: descubren una estrella muerta que predice el futuro del Sol

El material eyectado por la Nebulosa de la Hélice sobrevive unos 10.000 años antes de integrarse completamente al entorno galáctico según los científicos (NASA)

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La astronomía sumó una pieza clave para entender el futuro del Sistema Solar: un grupo internacional de científicos observó, por primera vez, el proceso de desintegración y reintegración en la galaxia de una estrella semejante a nuestro Sol.

El fenómeno, registrado en la Nebulosa de la Hélice, a 650 años luz de la Tierra, ofrece una visión inédita sobre el ciclo vital de las estrellas de masa baja e intermedia y muestra el punto exacto en el que sus restos se funden con el medio interestelar y se reincorporan al gas que dará origen a nuevas generaciones de estrellas.

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Los astrónomos responsables del descubrimiento detallaron que la Nebulosa de la Hélice, también conocida como NGC 7293, es una de las nebulosas planetarias más cercanas y brillantes, lo que la convierte en un referente para estudiar cómo el material eyectado por estrellas en etapas avanzadas de su evolución interactúa con su entorno.

La infografía ilustra el ciclo de vida estelar, mostrando el proceso de reintegración de material en la Nebulosa de la Hélice, que tarda diez mil años y anticipa el futuro del Sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este caso, los científicos detectaron 22 ondas de choque frontales en el halo exterior de la nebulosa, una estructura con forma de rosquilla que se extiende a lo largo de 5,7 años luz de diámetro. Estas ondas, observadas en emisión Hα a través del telescopio MOTHRA, marcan la frontera donde el gas expulsado por la estrella comienza a desintegrarse y mezclarse con el medio interestelar.

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La vida de las estrellas, incluso las más longevas, tiene un final definido. Cuando una estrella como el Sol consume todo su hidrógeno, el núcleo pierde presión y se contrae, mientras las capas exteriores se expanden y forman una gigante roja. En ese proceso, las capas superficiales terminan por desprenderse y expandirse en el espacio, generando una nebulosa planetaria. El remanente estelar, por su parte, se contrae hasta transformarse en una enana blanca.

El ciclo no termina allí. Las capas expulsadas por la estrella se dispersan poco a poco y enriquecen el medio interestelar con los elementos sintetizados a lo largo de su vida. Esta materia, una vez incorporada a las nubes de gas y polvo, dará lugar a nuevas estrellas y planetas.

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Hasta ahora, los astrónomos no contaban con una observación directa del momento en que los restos de una estrella muerta se integran completamente al entorno galáctico.

El hallazgo documentó la transición de arcos definidos a estructuras difusas, mostrando cómo el gas estelar se fragmenta y dispersa en el medio interestelar (NASA)

El avance fue posible gracias a una combinación de tecnología de última generación y azar científico. El equipo, liderado por Pieter van Dokkum de la Universidad de Yale, se encontraba calibrando el instrumento MOTHRA (sigla de Conjunto Robótico Hiperespectral Telefoto Óptico Modular) en el Observatorio El Sauce, en Chile, cuando eligió la Nebulosa de la Hélice como objeto de referencia. El instrumento, que en su versión final contará con 1140 teleobjetivos capaces de captar rastros de gas tenue en la Vía Láctea, permitió registrar una red de estructuras en forma de arco en el halo exterior de la nebulosa.

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Roberto Abraham, de la Universidad de Toronto, describió la sorpresa del equipo: “Pensábamos que estábamos tomando una imagen de calibración de una de las nebulosas más conocidas del cielo. En cambio, encontramos esta extraordinaria red de estructuras en forma de arco. Inmediatamente quedó claro que la tenue Hélice exterior nos estaba contando una historia que había pasado desapercibida”.

Las imágenes revelaron cúmulos de gas en forma de arco, conocidos como ondas de choque frontales, que se producen cuando el material eyectado por la nebulosa choca y se mezcla con el medio interestelar. El fenómeno es comparable a las olas que se forman delante de un barco. Mientras más alejados del centro, estos arcos se vuelven menos definidos y más fragmentados, señal de que el gas estelar se dispersa y pierde coherencia.

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Hace 4.600 millones de años la Tierra se formó con elementos de estrellas muertas, el mismo proceso que ahora se pudo observar en la Nebulosa de la Hélice (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las ondas de choque cambian drásticamente con la distancia a la estrella central. Las que están más cerca del centro son grandes, delgadas y nítidamente definidas. A medida que se alejan, se vuelven más pequeñas, difusas y cada vez más fragmentadas”, indicó Imad Pasha, de la Organización de Investigación Centrada en la Libélula.

A partir de estas observaciones, el equipo determinó que el material de la nebulosa planetaria sobrevive unos 10.000 años después de entrar en contacto con el medio interestelar antes de integrarse completamente a él. Este dato impone una restricción directa y poco frecuente sobre la escala de tiempo para la disrupción y el arrastre de eyecciones estelares fragmentadas en el entorno galáctico.

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Cerca del final de sus vidas, las estrellas de masa baja e intermedia expulsan material enriquecido en metales en vientos y flujos de salida, formando finalmente nebulosas planetarias. Se preveía que el material eyectado se fragmenta y se mezcla con el medio interestelar, pero el proceso final de asimilación resultaba difícil de detectar en acción. Según explicaron los científicos responsables del hallazgo, “la Nebulosa de la Hélice es una de las nebulosas planetarias más cercanas y brillantes, y por lo tanto un punto de referencia para resolver cómo la eyección de la etapa tardía de las estrellas se acopla con su entorno”.

Una imagen nítida revela un vasto campo de galaxias de diferentes formas y tamaños, junto a brillantes estrellas y nubes de gas cósmico, ofreciendo una perspectiva asombrosa de la inmensidad del universo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los arcos detectados en el halo exterior de la Nebulosa de la Hélice difieren de los choques de arco de viento-ISM a gran escala comúnmente observados alrededor de estrellas evolucionadas. En este caso, los choques son compactos y asociados con cúmulos individuales de gas, lo que permitió estudiar su evolución de manera precisa. A medida que los arcos se alejan de la estrella central, el radio de curvatura disminuye en un factor de cien, mientras que la morfología transita de arcos delgados y bien definidos a estructuras difusas y parcheadas.

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Esta progresión se interpreta como un desprendimiento y fragmentación progresivos de los remanentes de la estrella a medida que interactúan con el medio interestelar. La pendiente de la relación entre el radio de curvatura y la distancia implica que los fragmentos pierden coherencia en una escala de tiempo de aproximadamente 10.000 años.

El hallazgo ofrece un ejemplo tangible del ciclo cósmico que gobierna la evolución de la materia en la galaxia. Las estrellas nacen en nubes de gas molecular enriquecidas por generaciones previas de astros. Ahora, gracias a las observaciones de MOTHRA, se confirmó cómo los restos de una estrella muerta se reintegran al gas interestelar, cerrando el círculo y preparando el terreno para la formación de nuevas estrellas, planetas y, eventualmente, vida.

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El ciclo de la Nebulosa de la Hélice anticipa el destino del sistema solar, mostrando cómo el Sol se convertirá en una nebulosa planetaria y luego enana blanca(Queen's University Belfast)

Esta evidencia permite anticipar el destino del sistema solar. Hace 4.600 millones de años, la Tierra y los planetas que la acompañan se formaron a partir de elementos producidos por estrellas que murieron mucho antes. Dentro de otros cinco mil millones de años, el Sol también agotará su hidrógeno y sus reacciones nucleares cesarán, lo que provocará la expansión de sus capas externas y la creación de su propia nebulosa planetaria.

El ciclo observado en la Nebulosa de la Hélice funciona como un espejo del futuro solar. “En un futuro lejano, el sol pasará por un proceso similar y su materia entrará en el mismo ciclo”, afirmó van Dokkum. Todos los elementos y moléculas que componen a los seres vivos y a todo lo que existe en la Tierra serán devueltos a la Vía Láctea, y un día renacerán y darán comienzo a la historia de un nuevo sistema estelar.

El proceso de eyección y dispersión de material estelar no solo enriquece el medio interestelar con metales pesados y elementos complejos, sino que también condiciona la calidad y diversidad de los sistemas planetarios futuros. La asimilación del material eyectado por estrellas viejas garantiza que cada nueva generación de astros cuente con elementos imprescindibles para la formación de planetas rocosos y, potencialmente, para la aparición de la vida.

La observación directa del momento en que los restos de una estrella muerta son absorbidos por el medio interestelar representa un avance fundamental para la astrofísica. Los datos recogidos abren nuevas líneas de investigación sobre la dinámica de las nebulosas planetarias, la interacción entre el gas expulsado y el entorno galáctico, y los ritmos del reciclaje cósmico.

La combinación de tecnología avanzada, como el instrumento MOTHRA, y el estudio de objetos cercanos y brillantes, como la Nebulosa de la Hélice, permite que la ciencia avance un paso más en la comprensión de los ciclos estelares que definieron —y definirán— la existencia de estrellas, planetas y vida en la galaxia.