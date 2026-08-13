Los peores hábitos en aviones: las 13 conductas que más irritan a los pasajeros

El respeto por el espacio compartido es clave para una mejor convivencia a bordo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La convivencia en los aviones revela una serie de comportamientos que, según encuestas y testimonios recogidos por medios especializados en viajes, resultan especialmente molestos para los pasajeros.

Entre las conductas más señaladas destacan el acaparamiento del apoyabrazos, las conversaciones ruidosas y la falta de consideración con la tripulación.

A continuación, se presenta una lista de los hábitos más criticados y cómo influyen en la experiencia de vuelo.

1. Acaparar el apoyabrazos central

Una encuesta de la plataforma especializada en viajes Hotel Tonight determinó que el 40% de los pasajeros considera que adueñarse del apoyabrazos central es la conducta más irritante dentro de la cabina. Esta actitud genera incomodidad y puede desencadenar roces entre quienes comparten asiento, afectando la armonía del viaje.

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2. Levantarse apurado al aterrizar

El hábito de levantarse de inmediato al aterrizar fue identificado como uno de los más frecuentes y criticados.

De acuerdo con la experta en etiqueta Mariah Grumet, la forma más educada de desembarcar consiste en permitir que quienes están en las filas delanteras salgan primero. Intentar adelantarse y avanzar apurado hacia la salida genera desorden y puede incomodar al resto de los pasajeros. Entrevistada por Business Insider, Grumet sugirió que, salvo en casos excepcionales como una conexión muy ajustada —en cuyo caso recomienda avisar al personal de la aerolínea—, lo correcto es esperar el turno correspondiente.

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Asimismo, auxiliares de vuelo como Michelle Hall explican que este comportamiento puede entorpecer el desembarque y comprometer la seguridad, ya que algunos pasajeros se levantan incluso antes de que la señal de cinturón lo permita.

La paciencia al desembarcar evita desorden y posibles incidentes de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Conversar en voz alta o ser demasiado conversador

Las conversaciones en voz alta o el exceso de charla con otros pasajeros ocupa un lugar relevante entre las molestias habituales. El 27% de los encuestados por la plataforma de hoteles identificó este comportamiento como problemático.

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Expertos en viajes, como el periodista y uno de los principales creadores de contenido de turismo en Estados Unidos Johnny Jet, sostienen que hablar fuerte o de temas delicados afecta la privacidad y el bienestar de quienes se encuentran cerca.

4. Saltarse el grupo de embarque o pedir cambio de asiento

Entre las actitudes que alteran el orden al abordar, colarse en grupos previos de embarque fue mencionado por el 25% de los participantes en la encuesta de Hotel Tonight. A esto se suma el 20% que rechaza los pedidos injustificados para cambiar de asiento. Estas conductas generan confusión y retrasos en el proceso de abordaje.

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5. Reproducir música, vídeos o juegos sin auriculares

Uno de los errores de etiqueta más recurrentes, según testimonios de tripulantes y viajeros, es usar dispositivos electrónicos sin auriculares. El ruido proveniente de música, juegos o vídeos se propaga con facilidad en la cabina, causando molestias generalizadas. Además, este problema suele intensificarse cuando se trata de niños que ven programas sin audífonos.

Las actitudes de los pasajeros pueden influir directamente en el ambiente de la cabina durante un vuelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Impregnar el avión con olor a comida o productos de aseo personal

Según Grumet, el impacto de los olores dentro de la cabina va más allá de la comida. Llevar alimentos con aromas intensos, como un sándwich de atún, puede resultar molesto para quienes viajan cerca. Además, productos de higiene personal como esmalte de uñas o perfumes fuertes pueden generar distracciones o incomodidad entre los pasajeros, por lo que la especialista recomienda prescindir de ellos durante el vuelo.

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7. Descuidar la higiene personal o realizar acciones inapropiadas

El descuido de la higiene personal representa una fuente constante de quejas, según experiencias relatadas por viajeros frecuentes y tripulantes consultados por Hotel Tonight. Casos como subir al avión con mal olor, cortarse las uñas o caminar descalzo dentro de la cabina afectan la experiencia de todos. Además, prácticas como pintarse las uñas o depilarse en el asiento son consideradas inapropiadas.

8. Reclinar el asiento sin mirar atrás

En su entrevista con Business Insider, Grumet sostuvo que, aunque los pasajeros tienen derecho a reclinar sus asientos, es fundamental considerar a la persona ubicada detrás antes de hacerlo. La experta recomendó evitar reclinar el respaldo si el pasajero de atrás está comiendo o utiliza la bandeja, para no causarle molestias ni dificultar su experiencia durante el vuelo.

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9. Ser grosero o impaciente con la tripulación

La falta de cortesía hacia la tripulación es señalada por expertos como Johnny Jet y personal de diferentes aerolíneas. Los auxiliares de vuelo desempeñan una labor exigente, y recibir malos tratos o impaciencia de parte de los pasajeros complica su tarea y deteriora el ambiente a bordo. La amabilidad facilita un servicio más eficiente y cordial.

La empatía hacia los padres de niños pequeños durante el vuelo favorece un ambiente más comprensivo y reduce las tensiones a bordo (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Juzgar o no comprender a los padres de niños pequeños

Grumet advirtió que las críticas, miradas de desaprobación o comentarios hacia los padres de niños pequeños solo aumentan la tensión en la cabina. Señaló que es probable que los padres ya se sientan incómodos si sus hijos lloran o se comportan de manera inquieta, por lo que recomienda mostrar empatía y evitar actitudes que puedan acrecentar su malestar. La amabilidad y la comprensión hacia las familias viajeras contribuyen a una mejor convivencia a bordo.

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11. Usar de manera abusiva los compartimentos superiores

El uso excesivo de los compartimentos superiores para equipaje aparece frecuentemente entre los reclamos de pasajeros y tripulación. Colocar maletas grandes o ubicar objetos pequeños en estos espacios dificulta el almacenamiento de las pertenencias de todos y ralentiza el proceso de embarque.

Las recomendaciones de los auxiliares de vuelo están orientadas a la seguridad y la comodidad de todos (Imagen Ilustrativa Infobae)

12. Utilizar el baño durante el servicio de comidas

Intentar acceder al baño mientras el carrito de comidas o bebidas ocupa el pasillo genera inconvenientes tanto para la tripulación como para los pasajeros. Los auxiliares de vuelo recomiendan planificar el uso del baño antes o después del servicio, para evitar congestiones y retrasos.

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13. Fingir necesidades especiales para obtener beneficios

En los últimos años, se ha detectado un aumento de pasajeros que fingen tener mascotas de servicio para volar con sus animales sin costo. Según testimonios recogidos por expertos como Johnny Jet, este comportamiento perjudica a quienes realmente requieren asistencia y podría llevar a regulaciones más estrictas por parte de las aerolíneas.

Estrategias y consejos para mejorar la convivencia

Las recomendaciones de los auxiliares de vuelo están orientadas a la seguridad y la comodidad de todos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de Hotel Tonight también recopila recomendaciones de expertos para evitar conflictos y optimizar la experiencia a bordo. Entre ellas figuran la anticipación en la compra de pasajes, la selección de aeropuertos alternativos para obtener mejores tarifas y la revisión de las condiciones de reserva en alojamientos.

El 57% de los viajeros encuestados optó por no comprar ropa nueva para las vacaciones, el 49% elige viajar solo con equipaje de mano y el 63% solicita extender el horario de salida del hotel sin cargo adicional. Estas estrategias buscan reducir el estrés y los gastos, favoreciendo una experiencia de viaje más agradable.

La convivencia en los aviones depende en gran medida de respetar normas básicas de consideración y etiqueta, algo subrayado por la tripulación y por los estudios recientes. El respeto por el espacio y los derechos de los demás pasajeros resulta clave para un vuelo tranquilo y seguro, según coinciden las fuentes consultadas por Hotel Tonight y especialistas en turismo.