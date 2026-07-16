Tendencias

Por qué las canas pueden volverse amarillas y 6 claves para evitarlo

La ausencia de pigmento convierte a estos cabellos en porosos y susceptibles a factores externos que en otros tipos de cabello tendrían un efecto mucho menor, según advierten los expertos

Guardar
Google icon
Cabello con canas visibles en primer plano, mostrando la textura y el color blanco natural del envejecimiento capilar. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las canas pueden volverse amarillas por el agua dura, el sol, el humo del cigarro y ciertos productos capilares, no solo por la genética (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de canas es presentada como algo inevitable, pero la nota subraya que no deben verse como un problema en sí mismas. Patrick Dempsey y Mark Ruffalo aparecen mencionados por GQ como ejemplos de que pueden aportar personalidad y carácter si se mantienen cuidadas.

Las canas amarillas no responden solo a la genética. Según un estudio publicado en Applied Sciences (MDPI), ese cambio de tono también se relaciona con el agua dura, el sol, el humo del cigarro, ciertos productos capilares y hábitos de cuidado.

PUBLICIDAD

Las canas pueden adquirir un tono amarillento por factores ambientales y de cuidado, no únicamente por la herencia. GQ señala que ese cambio puede prevenirse con medidas como usar un champú adecuado, reducir el calor, proteger el cuero cabelludo del sol, hidratar el cabello, no fumar y colocar un filtro en la ducha.

La publicación también advierte que arrancarse una cana no es una buena idea. Según el medio, resulta más útil aprender a cuidarlas que intentar eliminarlas.

PUBLICIDAD

Qué factores pueden volver amarillas las canas

Primer plano de un hombre mayor de cabello canoso y camisa clara, sentado y sonriendo bajo el sol, con una calle y tiendas de sombreros al fondo.
La exposición al sol se menciona como una causa del amarilleo del pelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

GQ recoge una explicación de Hairdressers Journal según la cual el amarilleo se relaciona con factores del entorno. Entre ellos menciona el agua dura, el humo de cigarro, la exposición al sol y los pigmentos presentes en ciertos productos para el cuidado del pelo.

La fuente añade otros elementos que también pueden contribuir a ese cambio de color. En esa lista aparecen ciertos medicamentos, el uso excesivo de herramientas de calor y la alimentación, aunque el texto no ofrece más detalle sobre esos puntos.

Ese conjunto de causas muestra que el tono amarillento puede aparecer por situaciones cotidianas. Por eso, no queda limitado a una condición natural del cabello, sino también a lo que entra en contacto con él y a cómo se le trata.

Por qué las canas son más delicadas

Según expertos citados de forma genérica por GQ, las canas son más delicadas y más porosas. Además, Applied Sciences (MDPI) revela que el cabello blanco o gris pierde melanina, por lo que es más susceptible a adquirir tonos amarillos debido a factores ambientales.

Las canas son más delicadas y porosas por la falta de melanina, lo que facilita que factores externos alteren su color (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las canas son más delicadas y porosas por la falta de melanina, lo que facilita que factores externos alteren su color (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa ausencia influye también en la protección del pelo. Como resultado, factores externos que en otros cabellos tendrían un efecto menor pueden alterar con más facilidad el color de las canas.

Esa mayor porosidad ayuda a entender por qué minerales, humo o residuos de productos pueden dejar huella visible. También explica por qué el mantenimiento diario pesa tanto en la apariencia final del cabello canoso.

Cómo cuidar las canas para evitar el tono amarillento

De acuerdo con los expertos, existen 6 acciones claves:

  1. Usar un champú adecuado para canas.
  2. Reducir el uso de herramientas de calor.
  3. Proteger el cuero cabelludo del sol.
  4. Hidratar el cabello con mascarillas o tratamientos.
  5. No fumar.
  6. Colocar un filtro en la ducha.

Paso a paso, cómo ponerlas en práctica

La primera recomendación pasa por elegir el producto adecuado para el lavado. La nota señala que existen opciones específicas para canas y que algunos productos ayudan a eliminar los minerales acumulados en el cabello que pueden alterar su color.

Reducir el uso de secadoras y otras herramientas de calor ayuda a evitar daños y cambios de tono en las canas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Reducir el uso de secadoras y otras herramientas de calor ayuda a evitar daños y cambios de tono en las canas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida es reducir el uso de secadoras y otras herramientas de calor. La fuente indica que el exceso de temperatura puede dañar el pelo y favorecer cambios en su tono, por lo que aconseja limitar su uso y evitar niveles muy altos.

La protección frente al sol también forma parte de la rutina propuesta. El texto recomienda usar protector solar en el cuero cabelludo y recurrir a gorras o sombreros para preservar la salud de la piel de la cabeza y, con ello, la del cabello. Esto se debe a que la radiación UV oxida las proteínas y los pigmentos residuales del cabello, favoreciendo el amarilleamiento, revela Applied Sciences (MDPI).

La hidratación ocupa otro lugar central. GQ señala que conviene usar mascarillas o tratamientos especiales para aportar fuerza al pelo y reducir las posibilidades de que se vuelva amarillo.

La lista de cuidados se completa con dos ajustes más. No fumar ayuda a evitar el efecto del humo del cigarro sobre el color de las canas, y colocar un filtro en la ducha puede frenar la acumulación de minerales y calcio presentes en el agua.

Según GQ, el amarilleo es un problema que puede controlarse con constancia. Una rutina sencilla puede ayudar a que las canas conserven un aspecto sano, fuerza y brillo.

Temas Relacionados

Canas AmarillasCuidado CapilarGQNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La regla de 30 a 60 minutos al día que mantiene el hogar bajo control

El tamaño de la vivienda y la cantidad de habitantes influyen en la frecuencia ideal, por eso se recomienda un mantenimiento breve cada jornada y sesiones más largas una vez por semana para lo más exigente

La regla de 30 a 60 minutos al día que mantiene el hogar bajo control

A qué hora conviene almorzar para evitar la caída de energía de la tarde, según nutricionistas

La eficiencia de la insulina varía a lo largo del día y ese factor puede cambiar la forma en que el organismo procesa los alimentos según cuándo se ingieren. Cómo extender la saciedad y evitar la hinchazón

A qué hora conviene almorzar para evitar la caída de energía de la tarde, según nutricionistas

9 rincones de la casa que pueden convertirse en inesperados espacios de guardado

Tres expertas en diseño de interiores revelaron soluciones para ganar almacenamiento en cocinas, baños y pasillos, con opciones que van desde obras menores hasta sistemas magnéticos sin perforaciones

9 rincones de la casa que pueden convertirse en inesperados espacios de guardado

Cuál es el misterioso órgano que se atrofia con la edad y podría ser la llave de la longevidad

Se trata de una glándula inmunitaria que tiende a desaparecer con el paso de los años. Recientes investigaciones indagaron si su regeneración podría enlentecer el envejecimiento y transformar la esperanza de vida

Cuál es el misterioso órgano que se atrofia con la edad y podría ser la llave de la longevidad

Crear para sanar: la artista uruguaya que promueve el arte como terapia cotidiana

Giovanna Gil Alves dejó la seguridad de un empleo tradicional para dedicarse a la creatividad, motivando a otros a encontrar en el arte una vía de bienestar y autodescubrimiento a través de Diario Creativo. En diálogo con Infobae, detalla cómo su propuesta ayuda a redescubrir el potencial creativo de cada persona

Crear para sanar: la artista uruguaya que promueve el arte como terapia cotidiana

DEPORTES

“Me abrió la mente”: la lección de dinero que forjó a Michael Phelps, el nadador más exitoso de la historia

“Me abrió la mente”: la lección de dinero que forjó a Michael Phelps, el nadador más exitoso de la historia

De Ronaldo a Batistuta: las lesiones más escalofriantes de figuras indiscutidas del fútbol mundial

El tierno momento que vivió Scaloni con sus hijos y su esposa española Elisa Montero tras el pase a la final del Mundial 2026

La historia detrás de la icónica foto de Messi bañando a Lamine Yamal que llegó a la final del Mundial

Argentina impone respeto y tiene lo que las otras selecciones no tienen: las claves que llevaron a la Selección a una nueva final del Mundial

TELESHOW

Martín Bossi en “Lo de Pampita”: “No me gusta hacer contenido con mi vida amorosa”

Martín Bossi en “Lo de Pampita”: “No me gusta hacer contenido con mi vida amorosa”

Marley cumplió su promesa y realizó un cambio de look inspirado en el Dibu Martínez

Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi, mandó un saludo para la Argentina: “Gracias por el amor”

Rating: cuánto midió el histórico triunfo de Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial

Mernuel confirmó el final de Mernosketti y dio los motivos de la ruptura del grupo: “No voy a forzar a nadie”

INFOBAE AMÉRICA

El dilema turco

El dilema turco

El presidente de Chile advirtió que “se vienen días de emergencia” por el temporal de lluvia y viento que afrontará el país

EEUU y Corea del Sur realizan sus mayores maniobras militares y logísticas conjuntas en medio de la tensión con el régimen norcoreano

El ministro de Defensa de Ucrania renunció en el marco de una nueva remodelación del gabinete de Zelensky

Irak impuso nuevas sanciones a personas y entidades vinculadas a las redes de financiación de Hezbollah