Por qué las canas pueden volverse amarillas y 6 claves para evitarlo

Las canas pueden volverse amarillas por el agua dura, el sol, el humo del cigarro y ciertos productos capilares, no solo por la genética (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de canas es presentada como algo inevitable, pero la nota subraya que no deben verse como un problema en sí mismas. Patrick Dempsey y Mark Ruffalo aparecen mencionados por GQ como ejemplos de que pueden aportar personalidad y carácter si se mantienen cuidadas.

Las canas amarillas no responden solo a la genética. Según un estudio publicado en Applied Sciences (MDPI), ese cambio de tono también se relaciona con el agua dura, el sol, el humo del cigarro, ciertos productos capilares y hábitos de cuidado.

PUBLICIDAD

Las canas pueden adquirir un tono amarillento por factores ambientales y de cuidado, no únicamente por la herencia. GQ señala que ese cambio puede prevenirse con medidas como usar un champú adecuado, reducir el calor, proteger el cuero cabelludo del sol, hidratar el cabello, no fumar y colocar un filtro en la ducha.

La publicación también advierte que arrancarse una cana no es una buena idea. Según el medio, resulta más útil aprender a cuidarlas que intentar eliminarlas.

PUBLICIDAD

Qué factores pueden volver amarillas las canas

La exposición al sol se menciona como una causa del amarilleo del pelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

GQ recoge una explicación de Hairdressers Journal según la cual el amarilleo se relaciona con factores del entorno. Entre ellos menciona el agua dura, el humo de cigarro, la exposición al sol y los pigmentos presentes en ciertos productos para el cuidado del pelo.

La fuente añade otros elementos que también pueden contribuir a ese cambio de color. En esa lista aparecen ciertos medicamentos, el uso excesivo de herramientas de calor y la alimentación, aunque el texto no ofrece más detalle sobre esos puntos.

PUBLICIDAD

Ese conjunto de causas muestra que el tono amarillento puede aparecer por situaciones cotidianas. Por eso, no queda limitado a una condición natural del cabello, sino también a lo que entra en contacto con él y a cómo se le trata.

Por qué las canas son más delicadas

Según expertos citados de forma genérica por GQ, las canas son más delicadas y más porosas. Además, Applied Sciences (MDPI) revela que el cabello blanco o gris pierde melanina, por lo que es más susceptible a adquirir tonos amarillos debido a factores ambientales.

PUBLICIDAD

Las canas son más delicadas y porosas por la falta de melanina, lo que facilita que factores externos alteren su color (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa ausencia influye también en la protección del pelo. Como resultado, factores externos que en otros cabellos tendrían un efecto menor pueden alterar con más facilidad el color de las canas.

Esa mayor porosidad ayuda a entender por qué minerales, humo o residuos de productos pueden dejar huella visible. También explica por qué el mantenimiento diario pesa tanto en la apariencia final del cabello canoso.

PUBLICIDAD

Cómo cuidar las canas para evitar el tono amarillento

De acuerdo con los expertos, existen 6 acciones claves:

Usar un champú adecuado para canas. Reducir el uso de herramientas de calor. Proteger el cuero cabelludo del sol. Hidratar el cabello con mascarillas o tratamientos. No fumar. Colocar un filtro en la ducha.

Paso a paso, cómo ponerlas en práctica

La primera recomendación pasa por elegir el producto adecuado para el lavado. La nota señala que existen opciones específicas para canas y que algunos productos ayudan a eliminar los minerales acumulados en el cabello que pueden alterar su color.

PUBLICIDAD

Reducir el uso de secadoras y otras herramientas de calor ayuda a evitar daños y cambios de tono en las canas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida es reducir el uso de secadoras y otras herramientas de calor. La fuente indica que el exceso de temperatura puede dañar el pelo y favorecer cambios en su tono, por lo que aconseja limitar su uso y evitar niveles muy altos.

La protección frente al sol también forma parte de la rutina propuesta. El texto recomienda usar protector solar en el cuero cabelludo y recurrir a gorras o sombreros para preservar la salud de la piel de la cabeza y, con ello, la del cabello. Esto se debe a que la radiación UV oxida las proteínas y los pigmentos residuales del cabello, favoreciendo el amarilleamiento, revela Applied Sciences (MDPI).

PUBLICIDAD

La hidratación ocupa otro lugar central. GQ señala que conviene usar mascarillas o tratamientos especiales para aportar fuerza al pelo y reducir las posibilidades de que se vuelva amarillo.

La lista de cuidados se completa con dos ajustes más. No fumar ayuda a evitar el efecto del humo del cigarro sobre el color de las canas, y colocar un filtro en la ducha puede frenar la acumulación de minerales y calcio presentes en el agua.

PUBLICIDAD

Según GQ, el amarilleo es un problema que puede controlarse con constancia. Una rutina sencilla puede ayudar a que las canas conserven un aspecto sano, fuerza y brillo.